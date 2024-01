Todo listo para el cumpleaños de Susana Giménez en Punta del Este: los primeros invitados famosos que llegaron

Cristian Castro y Teresa Calandra llegaron a La Mary por el cumpleaños de Susana Giménez (Video: TN)

Este lunes 29 de enero, la popular conductora y actriz Susana Giménez cumple 80 años. Para celebrar la llegada de una nueva década, la diva de los teléfonos realiza una gran fiesta para sus familiares y amigos en su mansión La Mary, ubicada en Punta del Este, Uruguay.

Aunque la celebración está prevista para después del atardecer, algunos invitados decidieron acercarse desde temprano hasta la casa para sorprender a la cumpleañera. Uno de los primeros en llegar fue Cristian Castro quien estaba manejando su camioneta, acompañado por su novia Mariela.

El cantante tiene un vínculo familiar con Giménez, quien es amiga íntima de su mamá Verónica Castro. Aunque no está confirmado, se espera la llegada de la popular actriz mexicana a la chacra, como así también la presencia del cantante venezolano José Luis, el Puma, Rodríguez.

“Estamos seguros de que es el mejor regalo que va a tener Susana”, dijo el intérprete en una entrevista con TN sobre el show que tiene previsto dar en La Mary para homenajear a la diva en su cumpleaños. Además, Cristian reveló: “Tiene que ver con todo, es un show lo que le vamos a dar, le va a encantar, es para toda la vida, le va a fascinar”.

Cuando le preguntaron cómo estaba con su actual pareja, el artista mexicano respondió: “Estamos con ganas de salir adelante, de organizarnos, de estar contentos, optimistas, venciendo obstáculos. Respecto a su carrera musical, manifestó: “Estoy tratando de sacar un nuevo disco, para hacer una gira divina”.

También llegó al portón de la mansión, la empresaria Teresa Calandra, quien es amiga de Susana desde la época en la que ambas trabajaban como modelos. “Le quiero dejar el regalo, es una sorpresa”. Además, explicó: “Este es un cumpleaños muy íntimo de una amiga de 40 años”. Por hablar con la notera de TN, la exmodelo no llegó a entrar con su camioneta a La Mary y se mostró un poco enojada porque le habían cerrado el portón. “Le voy a dar un regalo, algo que a ella le gusta. A mí me gusta mandarlo el mismo día”.

Recientemente, Giménez se despidió de los escenarios con Piel de Judas, la pieza teatral producida por Gustavo Yenkelevich. En medio de una gran ovación del público, la actriz les dedicó unas emotivas palabras a sus fans. “Quiero agradecer a todos los que están acá y especialmente a todo Uruguay que me recibió con los brazos abiertos, y con tanto cariño que a veces no puedo ni salir porque me agarran hasta en la farmacia. Ahora porque estoy maquillada pero yo tengo una cara que parezco horrible y le digo a la gente ‘no puedo sacarme una foto, ¡estoy sin maquillaje!’, pero no importa, me la saco igual”, se sinceró ante la gente que agradeció como siempre sus declaraciones.

Junto a su familia, la conductora se prepara para el gran festejo que se realizará en su residencia esteña de 17 hectáreas. Su hija Mercedes Sarrabayrouse, sus nietos Lucía y Manuel Celasco y sus hermanos Patricio y Carolina Giménez Aubert formarán parte del festejo. También participan de la celebración Marley, Elizabeth Vernaci y Humberto Tortonese. Los tres llegaron a Uruguay unos días antes para la despedida de Susana del teatro.

Según pudo saber Teleshow, la decoración floral está a cargo de una reconocida casa de Punta del Este, Florería Castilla. Todos los arreglos florales de las mesas y del lugar están previstos con el color favorito de la diva, sus clásicas rosas amarillas. Entre los invitados, también se encuentra Ricardo Darín, expareja de Susana e íntimo amigo de ella, quien está de vacaciones junto a su esposa Florencia Bas en la ciudad del Este.