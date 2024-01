A horas del cumpleaños número 80 de Susana Giménez, cómo son los preparativos para el gran festejo

Los preparativos exclusivos para el cumpleaños de Susana Giménez en Punta del Este (Instagram)

Los cumpleaños de Susana Giménez no pasan nunca desapercibidos. Todos los 29 de enero la diva organiza algún festejo especial, generalmente en Punta del Este y a veces en Miami, a donde viaja con asiduidad. En esta oportunidad, la actriz decidió celebrar la llegada de su nueva década, sus 80 años, con una fiesta para sus amigos más íntimos en su mansión La Mary, en Uruguay.

Así fue como arribaron a la ciudad esteña algunas de sus amistades famosas, como Marley, Elizabeth Vernaci y Humberto Tortonese. Además de prepararse para el gran día, este próximo lunes, sus invitados concurrieron en la noche del sábado pasado a la última función que la diva de los teléfonos brindó en Enjoy. Susana se despidió de los escenarios con La Piel de Judas, la pieza teatral producida por Gustavo Yenkelevich.

En medio de una gran ovación del público, Su dedicó unas emotivas palabras a sus fans. “Quiero agradecer a todos los que están acá y especialmente a todo Uruguay que me recibió con los brazos abiertos, y con tanto cariño que a veces no puedo ni salir porque me agarran hasta en la farmacia. Ahora porque estoy maquillada pero yo tengo una cara que parezco horrible y le digo a la gente ‘no puedo sacarme una foto, ¡estoy sin maquillaje!’, pero no importa, me la saco igual”, se sinceró ante la gente que agradeció como siempre sus declaraciones.

Marley anticipa el festejo de Susana (Video: Instagram)

Junto a su familia, Su se prepara para el gran festejo del próximo lunes, previsto para el anochecer, cuando baje el sol. En su imponente residencia esteña de 17 hectáreas y un casco con varias suites, la cual cuenta con todas las comodidades necesarias para recibir a sus invitados, la actriz disfrutará junto a sus seres queridos este nuevo comienzo de año. Su hija Mercedes Sarrabayrouse, sus nietos Lucía y Manuel Celasco y sus hermanos Patricio y Carolina Giménez Aubert serán parte del festejo que comenzará el lunes.

Según pudo saber Teleshow, la decoración floral está a cargo de una reconocida casa de Punta del Este, Florería Castilla. Todos los arreglos florales de las mesas y del lugar están previston con el color favorito de la diva, sus clásicas rosas amarillas. Entre los invitados, también se preve la visita de Ricardo Darín, expareja de Susana e íntimo amigo de ella, quien está de vacaciones junto a su esposa Florencia Bas en la ciudad del Este. Cristian Castro es otra de las celebridades que ya confirmó su presencia en la chacra, y según se supo, va a animar la velada con algunas de sus canciones, que tanto le gustan a Susana.

Los invitados famosos que arribaron a Punta del Este para el cumpleaños de Susana Giménez (Instagram)

En su mansión La Mary, en Punta del Este, Susana Gimenez celebrará sus 80 años

Por otra parte, se espera la llegada de Verónica Castro, mamá del músico y gran amiga de la actriz, como así también la presencia de José Luis, el Puma, Rodríguez. Desde hace muchos años que el cantante es muy cercano a la estrella. Tanto es así, que hace un tiempo, en una divertida charla que mantuvieron durante un vivo de Instagram, el Puma sorprendió a Susana al confesarle qué fue lo que le pasó hace ya medio siglo, cuando la vio por primera vez. Y, lejos de ruborizarse, la diva le contó lo que pensó internamente ella cuando lo descubrió actuando en la televisión venezolana. “Hace 51 años, yo era un mozo por aquel entonces, tú fuiste a Venezuela con una campaña publicitaria de un jabón que se llama Duncan, con limón”, dijo confundiendo el nombre de Cadun, que la Giménez le corrigió. Todo ocurrió en el marco de la cuarentena por la pandemia de coronavirus que se vivió en el mundo durante el 2020. Durante esos días de confinamiento, la diva viajó a Uruguay para pasar los días de encierro en su mansión y no regresó al país más que para situaciones puntuales, como probarse ropa para las funciones de La Piel de Judas y para votar en las últimas elecciones nacionales.