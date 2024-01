Nico Furtado le dedicó un romántico video a Ester Expósito por su cumpleaños en medio de rumores de separación

El romántico video que Nico Furtado le dedicó a Ester Expósito por su cumpleaños

El romance entre Nico Furtado y Ester Expósito lleva más de dos años y medio. El actor uruguayo de El marginal y la actriz se conocieron en España en 2021, en medio de una fiesta a la que acudieron distintas figuras del espectáculo y desde ahí jamás se separaron. La relación comenzó al instante y compartieron varios momentos en Europa y también la protagonista de Élite voló a Buenos Aires de manera alternada, fueron a Uruguay y hasta realizaron un viaje romántico a Egipto, donde aprovecharon para recorrer lugares emblemáticos de este país y pasaron un momento inolvidable.

Hace unas semanas surgieron rumores de separación en la pareja. ”¿En qué quedó lo de Ester Expósito y Nico Furtado?”, consultó una usuaria de Instagram a Juariu ya que durante varios días no se vieron me gusta, ni compartieron planes. Esto generó las versiones de ruptura entre la intérprete de Élite y el actor de El marginal. La pregunta que fue dirigida a Vicky Braier, reconocida por difundir observaciones del mundo del espectáculo no tardó en ser respondida: “Separados”, comentó de manera tajante.

La escapada de Nico Furtado y Ester Exposito a Egipto

Hasta el momento, ninguno de los implicados había confirmado la ruptura, lo que derivó en una serie de rumores cada vez más intensos. Este viernes, fue Furtado quien se proclamó y confirmó que todo sigue bien entre ambos. A través de su cuenta de Instagram donde tiene más de dos millones de seguidores, escribió: “Qué siga tu magia en este mundo, felicidades”, le dedicó junto a un video donde se los puede ver a ambos bailando en un boliche.

En ese mismo audiovisual que dejó colgado en sus historias de Instagram, parece que se encuentran bailando en una plataforma giratoria y le agregó tres fotos: tomando un trago, una foto de ambos y puso la ubicación del lugar: Ciudad de México. Acto seguido subió un video: “jornada nocturna”, escribió con la bandera México aclarando que efectivamente se encuentran allá. Por su parte, la artista al momento de redacción de esta nota, no compartió ninguna imagen sobre su celebración de cumpleaños ni reaccionó sobre el saludo del oriental.

El nuevo desafío de Ester Expósito

Mientras festeja su cumpleaños, la actriz reconocida por la serie Élite es la protagonista del nuevo proyecto de Netflix, Bandidos. La trama, ambientada en el Caribe Mexicano, se centra en un grupo de jóvenes cazarrecompensas en busca de saquear un tesoro maya que, según una leyenda, permanece oculto en el fondo del mar.

Ester Expósito en Bandidos, la serie ambientada en el caribe mexicano (Créditos: Netflix)

Miguel (Alfonso Dosal), y su cómplice Lilí (Expósito) lideran al equipo en su misión por descifrar el camino codiciado por otros que anhelan descubrir las riquezas arqueológicas. La serie filmada en Mérida y otros puntos de la Península de Yucatán llevará a los espectadores a través de locaciones paradisíacas, conectando con el público aficionado a las historias de acción clásicas, tales como Los Goonies e Indiana Jones.

La creación y guion estuvieron a cargo de Pablo Tébar, conocido por su trabajo en Mar de Plástico y Diablero. La producción finalizó su etapa de rodaje y las primeras imágenes detrás de cámaras fueron reveladas, mostrando a los protagonistas durante las grabaciones. La plataforma de streaming no ha confirmado una fecha de lanzamiento, pero asegura que llegará “próximamente” a su catálogo. El anuncio vino acompañado por un comunicado que pone en relieve la mezcla de ingenio y fortuna que será necesaria para que los personajes alcancen su objetivo.