El enojo de Miguel del Sel cuando le dijeron que Dady Brieva cobraba más que él en Midachi: “¡Estás mintiendo!”

Miguel del Sel enfrentó a un periodista

Pasaron más de 40 años desde el debut del trío Midachi, corrió mucha agua bajo el puente y ahora Miguel Del Sel y el Chino Volpato vuelven a compartir escenario en formato de dúo con Miguel y Chino en Banda en Carlos Paz. Durante una entrevista en la que se le consultó sobre el presente de la temporada y los desafíos asumidos, Miguel vivió un momento tenso vinculado con el histórico trío.

Todo se desencadenó cuando en medio de la nota con el ciclo A la tarde (América) la conversación inevitablemente se desvió hacia el estado de su relación con Dady Brieva. “Hablo con Dady de lo que quieran. Vos calculá que 40 años trabajando juntos con Dady, ¿qué puede modificar si él piensa o apoya a un partido político y yo a otro? Nada. No modifica en nada el cariño ni el respeto”, aseguró, y le entregó un elogio: “Para mí es el mejor standupero del país, lejos. Es el más gracioso de todos, un fenómeno, lo que nos hemos reído”.

Entonces comenzó a explicar los detalles que llevaron a este presente de dúo: “Estuvimos el año pasado en un asado en lo del Chino, íbamos a festejar los 40 años, Dady estaba haciendo radio, televisión y estaba haciendo shows, entonces volver a hacer un festejo por un mes, que era la idea, un mes o dos meses, no daba armar toda una estructura por tan poco tiempo, entonces lo dimos de baja y empezamos con el Chino a darle forma a otro espectáculo”.

La última función de Midachi en Carlos Paz (Foto: Mario Sar)

“Ojalá venga Dady a vernos, y que suba al escenario y haga lo que quiera”, se mostró esperanzado Miguel sobre un posible reencuentro arriba de las tablas luego de varios años, aunque al ser consultado sobre el costo de tenerlo como invitado, se tomó un segundo para lanzar un comentario entre risas: “No, vendría sin cobrar un peso, y que se pague la nafta el hijo de p...”.

Sobre el presente de la cartelera en Carlos Paz, admitió: “No es la temporada de otras épocas, está difícil porque la situación económica de la gente está complicada, pero este es un show con proyección a todo el país. Lo que pasa en cada presentación, la ovación del público de pie, la gente feliz y enamorada, va a pasar en Salta, en Tucumán, en Neuquén, ya nos están hablando prácticamente de toda la Argentina para hacer gira”.

Allí tomó el micrófono Luis Bremer, panelista del ciclo, quien ahondó en cuestiones vinculadas al cachet que percibía cada uno en momentos en que continuaban como trío: “Históricamente, no estoy diciendo ninguna infidencia, se sabía que Dady, cuando estaban los tres juntos, por lo menos en las últimas cuatro temporadas, el porcentaje final que se llevaba era mayor y era un acuerdo de compañía que tenían”.

Antes de terminar de desarrollar la idea, el periodista fue interrumpido por el propio Del Sel, lejos del tono amigable que mantenía la charla: “No, estás mintiendo. Nosotros siempre repartimos por tres y la cuarta parte se la llevaba el productor, no sé por qué dijiste eso porque nunca sucedió en los 40 años”. Pese a la negativa recibida, Bremer siguió ahondando en esos detalles de los que decía tener información fidedigna, pero el entrevistado volvió a explicarle: “No, porque yo no hubiese trabajado y el Chino tampoco, no jamás. Suponete que yo haya dicho que cobraba un porcentaje mayor, se hubieran ido Dady y el Chino. Nosotros empezamos en el ‘83 y terminamos en 2019 en esta sala por culpa de la pandemia, porque sino hubiéramos seguido”.

"Miguel y Chino en Banda", el espectáculo con Miguel del Sel, Chino Volpato, Idania Dowman, Mauricio Jortak, Richard Laffite, Maxi Chavarría y músicos en vivo (Mario Sar)

Miguel y el Chino, sin Dady

Según contó Miguel en una charla con Teleshow, casi un año se tardó en sumar todas las fuerzas y armar este espectáculo hasta su estreno en Carlos Paz. Es que más allá de lo que se ve sobre el escenario, el trabajo que no se ve es mucho más intenso de lo que cualquier espectador se imagina. “Empezamos a analizar las necesidades, las cosas que había que preproducir y Miguel Pardo puso a disposición editores, cámaras y así empezó a tomar vuelo y creo que no nos equivocamos. El show está espléndido, variado, para toda la familia. Muy divertido, con muy buen sonido”, destacó entusiasmado.

Además de las nuevas y variadas propuestas, hay clásicos que es imposible evitarlos, y así los espectadores tienen la oportunidad de disfrutar del Living de la Tota, un segmento tradicional y muy querido por el público: Allí se planta en el escenario con el personaje con el que tantos años acompañó a Susana Giménez e incluso tuvo su propio ciclo. Este segmento se caracteriza por su humor espontáneo y la chispa única que siempre ha sido parte integral de la experiencia ofrecida por estos artistas.

“La Tota está, entre otras cosas, porque es increíble la cantidad de memes que hay, como se siguen viendo por YouTube los videítos de La Tota y de Midachi, es como si el Oficial Gordillo no hiciera un día al Oficial Gordillo. En esa parte, cuando los presenta y está en el living con ellos hay mucha diversión, mucha improvisación, algo apasionante”, destacó Del Sel sobre el espectáculo que hace cada noche en Carlos Paz.