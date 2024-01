Natalia Graciano habló por primera vez de su separación: “Siempre es difícil tomar la decisión y contársela a los chicos”

Natalia Graciano habló de su separación (América)

Durante los primeros días de diciembre, Matías Martin y Natalia Graciano decidieron terminar su matrimonio tras 20 años juntos. El anuncio de la separación se efectuó de manera discreta, con Martin expresando su deseo de mantener los detalles en privacidad. A pesar de la fama de ambos, debido a sus exitosas carreras, optaron por el respeto mutuo y la discreción hacia su situación, es que la pareja siempre se destacó por manejar su vida personal con un bajo perfil.

La relación entre ambos fue una de las más estables dentro del espectro de celebridades en la Argentina, lo que hace que la notificación de su separación fuera un evento significativo en la esfera pública. Tras ello, pocas menciones se hicieron sobre el tema, y en las últimas horas quien se refirió al caso fue la propia Graciano, quien en charla con LAM destacó: “Estoy muy bien los dos, fue una decisión que tomamos”, sin querer ahondar mucho más en detalles que pertenecen al círculo privado.

La modelo, sin embargo, destacó que la decisión tomada la encuentra en un buen momento personal: “Estamos bien, fue una decisión, estamos bárbaro”, continuó sobre el tema, a la vez que al referirse a la forma en que lo tomaron sus hijos expresó: “Sí, obviamente que siempre es difícil tomar la decisión y contársela a los chicos, porque en general no lo esperan, pero lo tomaron bien”. Pese a esa declaración, no pudo evitar aclarar: “Obvio que estuvieron una semana mal, un tiempo mal con la noticia y todo, pero hoy están muy bien”.

Casados en 2005, en un momento el matrimonio comenzó a pensar en tener hijos juntos, hasta ese entonces Martin ya era padre de Luca, hijo de su relación con Nancy Dupláa. Así las cosas, en 2006, un año después de pasar por el registro civil, llegó Mía, mientras que en 2008 tuvieron a Alejo.

“Son más grandes también”, explicó Graciano sobre cómo encuentra a los cuatro este presente. “Priorizamos mucho la familia y se nota”, cerró la modelo y empresaria, que desde hace un tiempo se encuentra alejada del foco mediático, tal como ella misma lo reconociera: “Son momentos de la vida, un poco me corro, me gusta también tener mi marca de ropa, ir de a poco, me gusta ir haciendo todo como me fue pintando”.

Matías Martín habló de su separación (América)

También quien volvió a referirse al tema fue Matías Martin, que expresó: “Estoy bien, La familia es la misma, los hijos son los mismos. Así que hay algo que continúa, que se transforma, que puede cambiar de forma, de manera, pero el amor es el mismo y eso es lo que nos va a mantener unidos toda la vida”.

Es que para llegar a ese punto, explicó que todo se debe aun principio de “respeto y buena fe”. además de la importancia de que no haya habido una situación clave que desencadenara en ello: “No hubo un conflicto como muy fuerte o detonante que nos haga pelear y eso hace a la excelente comunicación que tenemos entre todos”.

La relación entre ambos había comenzado en momentos en que él era dueño de una productora y estaba por comenzar un nuevo programa. En ese marco contactó a Natalia para tener una reunión. “La convoqué a mi casa -que hoy es su casa-, yo estaba con mi productor, le dijimos que nos cuente y ella nos dice: ‘No, cuenten ustedes’. Bueno, somos los mejores del mundo, todo impresionante...”, decía la figura de la radio en charla con PH respecto a cómo empezó el encuentro.

La pareja se había casado en 2005 (Foto: Instagram)

Luego, tras escuchar la propuesta, la modelo quiso responder. Sin embargo, sus ojos se llenaron de lágrimas, ya que en ese entonces estaba atravesando una dura situación. “Se le desgarró la garganta, y cuenta su historia de vida: ella perdió a sus padres con diferencia de tres meses, y estaba atravesando ese momento. No solo me gustaba, sino que me rompió el corazón, me dio ternura, me dieron ganas de acompañarla, de ayudarla, porque yo había perdido a mi padre también unos años antes. Eso llevó a que la llame para eso, para acompañarla”, recordaba Martin.

A partir de entonces, ambos comenzaron una relación que se extendió en el tiempo. Así, al cabo de unos años se casaron en marzo de 2005, aproximadamente tres años después de haber empezado a salir.