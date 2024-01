Jimena Barón, la diversión retro que disfruta como una niña

Jimena Barón En parque de diversiones Con novio y amigos

La actriz y cantante Jimena Barón decidió pasar unos días de sus vacaciones junto a su pareja y su hijo Momo, en Quequén en el Partido de Necochea. Jimena Barón siempre tiene un plan para disfrutar con su hijo, se muestran compinches y ella una mamá que se prende en cada propuesta que surge.

Sin dudarlo Tomás Palleiro se unió como un chico más, por supuesto no podían dejar de visitar el Parque de Diversiones y pasar el desafío y las diferentes sensaciones. Subieron a la montaña rusa, manejaron los clásicos autitos chocadores y se jugaron por la prueba más divertida y difícil que compartieron en familia, el samba.

Cada uno de los desafíos los grabaron muy sonrientes hasta la tentación. Grabaron algunos videos y los compartieron en las redes. También se unieron en un partido al paddle y confesó que lo hacía por su hijo porque ella no está muy canchera en cambio Momo, la tiene muy clara en el juego.

Jimena Barón Jugando Al Paddle

Mientras tanto en la casa de Daniel Osvaldo se organizó una fiesta de cumpleaños, que fue el 12 de Enero, pero decidió festejarlo después, con amigos, parte de su familia, Daniela Ballester y la ausencia de Momo, el hijo de Daniel que tuvo con Jimena Barón.

El cumplió 38 años y Daniela ayudó en la preparación del agasajo, él hizo pizzas a la parrilla que el mismo Daniel amasó y prendió el fuego para disfrutarlas. Para el fin de fiesta la conductora de televisión posteó una foto muy sugerente de ellos dos entrelazados y él la mencionó haciéndose nuevamente cargo del vínculo que los une.

De todos modos a pesar de que los dos son muy distantes con la prensa, se muestran juntos sin problema, así fue cuando se fueron unos días a Cariló y se besaron al sol. La relación sigue su curso, pero las ausencias de Daniel Osvaldo como padre continúan siendo reclamadas, por parte de Jimena Barón. Al menos eso se interpreta con las frases que publicó en sus historias. “Y casi siempre de desilusiones, cosas que no salen como soñamos y otras cacas, se pueden rescatar cosas espectaculares. Es cuestión de correrse y abrazarse a lo bueno”.

Instagram

Jimena Barón, Instagram

La cantante continuó y fue mucho más allá, además no es la primera vez que dispara indirectas o directas para su ex en relación al hijo Momo de ambos, en un último posteo, hizo mención a la familia, y obviamente no es la primera vez que lo hace. “La felicidad y la familia a veces tienen otras formas y está bien”. Y el párrafo termina diciendo: “Y a mí, haber entendido esto y liberarme de culpas me hizo muy pero muy bien”, concluyó.