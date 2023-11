La emoción de Jimena Barón al cumplir un sueño que le cambiará la vida: “Orgullosa de esta niña”

La emoción de Jimena Barón al comprarse su casa (video: Instagram)

Este miércoles por la tarde, Jimena Barón recibió las llaves de su nueva vivienda y compartió su felicidad en sus redes sociales dado que se convirtió en propietaria. Semanas atrás, la actriz ya había adelantado que estaba muy satisfecha porque había firmado los documentos para concretar la adquisición del inmueble.

“No sé si están listos para esto, pero...”, escribió la también cantante en una historia de Instagram como para generar suspenso en sus millones de seguidores. En la story siguiente, publicó una foto del manojo de llaves de su nuevo hogar y, en mayúsculas escribió la leyenda: “Señora propietaria”.

Luego, la mamá de Morrison Osvaldo subió una foto de ella cuando tenía 9 años y debutó en el cine siendo parte del elenco de El Faro, película dirigida por Eduardo Mignogna. “Esta niña trabajadora está increíblemente feliz y orgullosa”, definió Barón.

Por último, la actriz subió un video en el que se la ve con su hijo a upa y ambos disfrutan de esta gran noticia que sin dudas les cambiará la vida. “¿Estás contento?”, le preguntó Jimena a su hijo tras una risotada. “Chi”, le respondió él. “¿Vas a hacer pijamadas más grandes?”, le propuso y el niño asintió con la cabeza. “¿Qué más? Asadito, hay parrilla, hay chimenea...”, enumeró la actriz algunas de las cosas con las que cuenta el hogar. “¡Hamburguesas!”, dijo Momo. “No soltamos las llaves”, escribió ella sobre el video, indudablemente conmovida.

Las llaves de la casa que se compró Jimena Barón (Instagram)

El orgullo de Jimena Barón al comprarse su casa (Fotos: Instagram)

Un mes atrás, Jimena le había adelantado a sus seguidores que finalmente logró cumplir uno de sus más grandes sueños al firmar los documentos de compra de su casa. “Me preguntan a veces que me falta, y la verdad es que no me falta nada, pero les he compartido cuál era mi sueño. Trabajo desde los 9 años, la mayoría ya lo sabe, pero me tocó una vida con algunos obstáculos y costó un poco más”, había dicho. “Estoy en un momento de la vida precioso, no perfecto, porque eso entendí que no existe, pero precioso. Se siente como una revancha a muchas ilusiones que ya estaban grises”, agregó.

“Les comparto tal vez mi mayor logro después de ser la mamá de Momo. Bienvenidas las pijamadas, los asados, las navidades en casa, y quién sabe qué más. Para mí, que todo. Yo siento que se viene todo”, había dicho la actriz en esa oportunidad.

La divertida indirecta de Jimena Barón a su novio para que le proponga casamiento (Video: Instagram)

A comienzos de octubre, Barón se tomó unos días libres para disfrutar de unas vacaciones familiares con su hijo y su actual pareja, Matías Palleiro. El destino elegido fueron las playas de Buzios, en Brasil. Y una vez que llegaron allí, alquilaron un auto con el que recorrieron la zona. Además de ellos tres, Jimena le permitió a Momo invitar a un amigo para que pudiera jugar durante sus vacaciones. Fiel a su característico sentido del humor, la cantante bromeó: “Dirán ‘qué amor que invita a amigos todo el tiempo’”, escribió en su Instagram para luego compartir con sus seis millones de seguidores su análisis al respecto. “Lo hacemos para chapar en paz sin tener al pibe taladrándonos diciendo que se aburre”, sostuvo junto a una romántica foto con su novio en la playa.

Y agregó algunas consideraciones: “Con hermano muy chico se aburre; con hermano de edad parecida se matan; sin hermano se aburre; con amigos la pasa genial, no dan trabajo, supervisas cada tanto que no se ahoguen, quedás re bien con tu hijo, quedás re bien con mamá y después lo devolvés”.

Por su parte, destacó que en las últimas vacaciones eligió tomar una postura con respecto al celular. Y de esa manera, poder disfrutar más de cada momento. “Hace un par de viajes que si puedo, dejo el teléfono sin roaming para desconectar. Cuando agarro wifi en el hotel aparezco”, escribió la actriz que además compartió algunos tips de los lugares que recorrió durante sus vacaciones en Brasil.