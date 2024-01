Brujas se renueva: Thelma Biral se retira de la obra y ya está ensayando otra primera actriz

La renuncia de Thelma Biral a Brujas (Facebok)

A comienzos de año volvió a las tablas Brujas, la obra teatral que ya es un clásico del espectáculo en el país, que cumple en esta temporada sus 33 años, con un elenco integrado por Moria Casán, Graciela Dufau, María Leal, Nora Cárpena y Thelma Biral. Y es justamente esta última que apenas pasados unos días de este nuevo desembarco teatral, decidió abandonar la obra.

A través de un comunicado publicado en su perfil de Instagram, Biral saludó a sus seguidores y dio detalles de lo sucedido, con un texto que rezaba: “¡Hola a todos! Les dejo este audio para contarles de mi renuncia a la obra de teatro Brujas. Que sigan brillando las chicas, y bienvenida la nueva integrante. ¡Los quiero!”, acompañado de un video con distintas imágenes de su carrera, a la vez que una voz en off detallaba lo sucedido.

En el audio compartido en la red social aclara: “Hola, soy Thelma Biral y estoy dejando este audio para comentar a tanta gente que se ha preocupado por mí por le tema de mi salud. Quiero decirles que estoy muy bien, que es un tema pasajero que tengo con mis ojos, he tenido problemas con las luces, con el calor, todo esto me perjudicaba. Entonces aquí estoy, fuera de las luces por un tiempo. Les mando un abrazo grande y gracias por ocuparse tanto de mí”.

A partir del 2 de febrero, se sumará Luisa Kuliok a Brujas (@maxi_cardaci)

Respecto de estos cambios, en charla exclusiva con Teleshow, Maxi Cardaci explicaría: “Thelma está con unos problemitas de salud en la vista y tiene que hacer un tratamiento y cuidarse”, comenzó, para luego revelar quién será su sucesora en el espectáculo: “En su lugar, a partir del 2 de febrero sube Luisa Kuliok en el papel de Helena”.

Pero los cambios no quedarían solo allí, porque Biral ya no está participando de la obra, y la llegada de Kuliok se espera para la función del primer viernes de febrero, por lo que en estos momentos habrá un movimiento muy especial: “La reemplaza Irma Ferrazzi, que es hace casi 33 años la cover, que es quien hace las funciones cada vez que le pasa algo a las demás. Es la sexta Bruja, que siempre está lista al pie del cañón por si pasa algo. Así que hasta que termine de aprender el papel Luisa, lo hace Irma”.

Cabe destacar que en los inicios de la obra en su versión en Perú, Ferrazzi era de la partida, hasta el momento en que recibió la convocatoria a fines de 1992 para fungir como suplente en caso de necesidad debido a circunstancias imprevistas que pudieran surgir. De se modo, la intérprete asumió el desafío de familiarizarse con todos los personajes de la producción y mantenerlos en mente para poder interpretarlos según fuera necesario.

Irma Ferrazzi -primera a la izquierda- en medio de un reemplazo en febrero de 2023, acompañadas en el escenario por Pepito Cibrián (FB Irma Ferrazzi)

Tal como se recuerda, a lo largo de la primera década del espectáculo Ferrazzi enfrentó el considerable reto de realizar aproximadamente 400 remplazos. Dado que los imprevistos podían surgir en el último momento, la actriz se presenta en el teatro cada noche y forma parte de las giras nacionales, para cualquier imprevisto, como en esta oportunidad, que pudiera ocurrir.

El espectáculo abarcó diversas décadas, tiempos de la cultura y marcó a muchas generaciones de argentinos. Brujas fue vista por un millón de espectadores y se erigió en un hito del teatro argentino desde su estreno en 1991, y tal como lo asegurara Moria al enfrentar al público hace unos días en este nuevo regreso: “Seguimos gracias a ustedes. Ahora tengo siete nietos, en esa época nada. Les aseguro que desde el primer día que debutamos en el teatro en Mar del Plata, después veníamos al Ateneo en la calle Paraguay, nunca hubo entradas. Nunca había, todo sold out, todo sold out. Entradas agotadas para siempre, éramos como los grandes del rock, los Rolling Stone. Clásicas. Queremos darles las gracias. Gracias por acompañarnos, me parece que todos tuvimos una emoción muy particular, es algo que llega mucho a la gente, por eso se produce un fenómeno que no es usual, estar 33 años arriba de un escenario y tener el honor de ser las mismas y venir a trabajar cada día con el placer y esto de lo debemos a ustedes”, sostuvo la diva.