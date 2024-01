Con una ovación de pie y lágrimas de emoción: Brujas celebró 33 años sobre los escenarios

Las palabras de Moria Casán en la función de Brujas

“Aguante el teatro”, dicen todas al unísono mientras la multitud las aplaude. Sobre el escenario, María Leal, Nora Cárpena, Thelma Biral, Moria Casán y Graciela Dufau levantan sus brazos y sienten la emoción del público tras una nueva presentación de Brujas. La obra, que cumplió 33 años y ya es parte de la historia del espectáculo argentino, marcó todo tipo de generaciones y va por más.

En la sala, todos están de pie, la gente se deshace las manos aplaudiendo a las estrellas, que a lo largo de numerosas temporadas logró agotar sus localidades y transformarse en un ícono del espectáculo desde el año 1991.

“Primero que nada muchas gracias por asistir a esta función de Brujas, es muy raro que esto ocurra. Este es nuestro año 33. No puedo creer que cuando empezamos esta obra, y la vamos a seguir actualizando, Sofia Gala, mi hija, cumplió cuatro años ese año, cuando la estrené. Ahora tengo una nieta de 15 años. Todas teníamos nuestros maridos, ahora somos todas viudas”, comenzó diciendo Moria Casán ante la gente para agradecer tantos años de éxito.

El elenco de Brujas saluda en el debut de la temporada 33 sobre las tablas

Tal como marcaba ‘La One’, el espectáculo abarcó diversas décadas, tiempos de la cultura y marcó a muchas generaciones de argentinos. Brujas fue vista por un millón de espectadores y se erigió en un hito del teatro argentino desde su estreno en 1991.

Con este contexto, la diva continuó: “Como muchos dirán. Seguimos. Seguimos gracias a ustedes. Ahora tengo siete nietos, en esa época nada. Guillermo, gran productor, el marido de la señora, se le ocurrió hacer una obra con cinco mujeres. Les aseguro que desde el primer día que debutamos en el teatro en Mar del Plata, después veníamos al Ateneo en la calle Paraguay, nunca hubo entradas. Nunca había, todo sold out, todo sold out. Entradas agotadas para siempre, éramos como los grandes del rock, los Rolling Stone. Clásicas. Queremos darles las gracias, debutamos el 3 de enero del año 1991. Un aplauso separado para cada uno”.

Inmediatamente, el público comenzó a destacar y aplaudir ante el nombre de cada una de las actrices del elenco. La multipremiada obra, que dirigió Luis Agustoni y que durante 10 temporadas agotó localidades, se transformó en el espectáculo de más convocatoria a lo largo de esa década. Escrita por el dramaturgo español Santiago Moncada -conocida en la península ibérica con el título de “Entre mujeres”-, la trama de “Brujas” se centra en el reencuentro de excompañeras de colegio tras 25 años sin verse.

Tras la ola de aplausos, Moria Casán volvió a tomar la palabra, se dirigió a la gente en un intento por intentar explicar el éxito de la obra a lo largo de los años y agradecer al público presente por su devoción. “Gracias por acompañarnos, me parece que todos tuvimos una emoción muy particular, es algo que llega mucho a la gente, por eso se produce fenómeno que no es usual, estar 33 años arriba de un escenario y tener el honor de ser las mismas y venir a trabajar cada día con el placer y esto de lo debemos a ustedes”, sostuvo la diva.

Ya con las protagonistas retirándose del escenario, la gente no paró de aplaudir y destacar el nuevo aniversario que cumplía la obra. Fue entonces cuando, a punto de cruzar al backstage, ‘La One’ saludó por última vez a la gente y habló de la frase que les llevó suerte a lo largo de tantas décadas: “Nuestra cábala, obviamente tenemos muchas imagínense, es decir esta frase. Gracias por elegir la obra récord del teatro argentino. Aguante el teatro”.