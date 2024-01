Valeria Mazza, desde España: “Conducir el Bailando con las Estrellas es salir de mi zona de confort”

Valeria Mazza, en la presentación de 'Bailando con las estrellas'. (Mediaset España)

Con el set iluminado, la gente aplaudiendo en la tribuna y miles de almas del otro lado de la pantalla, Valeria Mazza brilla en la conducción del Bailando con las Estrellas en España. Con el 2024 recién comenzado, la modelo se animó a un nuevo desafío: conquistar al público europeo y convertirse en una de las figuras de la televisión internacional de este año.

Con una amplia trayectoria en las pasarelas de todo el mundo, y tras haber desfilado junto a estrellas como Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Naomi Campbell o Linda Evangelista, la empresaria se pone al mando del certamen europeo. En el mismo, cada semana un grupo de concursantes famosos aprenderá, perfeccionará y pondrá en escena diferentes modalidades de bailes de salón con la ayuda de una pareja de bailarines profesionales.

Valeria Mazza debuto como conductora del Bailando con las estrellas en España

Al respecto, la modelo contó en una charla con Teleshow sus primeras sensaciones, sus ganas de conducir y el significado que tiene conducir este programa: “Es un nuevo desafío, la verdad que hace mucho que no hacía televisión, es salir de un poquito de mi zona de confort, volver a enfrentarme y reencontrarme con un público que hace mucho tiempo que no me veía, con nuevas generaciones que tal vez ni me conocen, así que es un reto”.

Junto a la supermodelo también estará un famoso presentador de la televisión española, Jesús Vázquez. Mazza opinó sobre el conductor y dio detalles de sus primeros momentos trabajando juntos: “Tengo un gran compañero, tiene mucha experiencia, ha presentado grandes formatos, es un conductor de toda la vida. Hicimos un gran equipo, lo conocí estos días y enganchamos súper bien. Estamos disfrutando con ganas este desafío juntos”.

Valeria Mazza volvió a trabajar en la televisión española

Tal como marca su trayectoria, y su sello propio, la argentina no solo llevará adelante el programa y la rutina, sino que también dará lugar a la improvisación, sobre todo cuando dialogue con los participantes. Ahí mismo buscará hacer brillar la parte de reality del programa y resaltar las emociones que cada participante traiga a la pista.

La competición de Bailando con las Estrellas se desarrolla en un gran estudio de 1.400 metros cuadrados, decorado con una escenografía que fusiona la imagen del teatro con la estética de las grandes salas de baile e implementando también diversos elementos tecnológicos. El público del estudio se dispone tanto sentado en palcos como de pie en torno a una pista de baile de 10x15 metros, con el objeto dar apoyo y ánimo a los concursantes durante sus actuaciones.

Valeria Mazza destacó el certamen como un nuevo desafío en su carrera

Pero también habrá lugar para las sorpresas y hasta la propia conductora pisará la pista. Y si bien ella destaca que no es su fuerte, aún así sacará a relucir todo su glamour: “Soy bastante patadura, en diferentes formatos me han invitado a participar del Bailando, el baile no es lo mío, pero de todas maneras voy a hacerlo. En Italia, siempre los grandes espectáculos tienen baile y canto, así que me han hecho hacer un poco de todo. Lo hago desde la valentía de afrontar el desafío. Así que en algún momento más avanzado el programa, voy a prepararme porque me parece divertido”.

No será la primera vez que Mazza se enfrente con el público español. La empresaria ya había trabajado en la televisión de este país a finales de los ‘90 y principios de los 2000, con un paso por el jurado Supermodelo en 2006 y una participación en el 2023 en la tercera edición de Mask Singer, donde enfundó el disfraz de Matrioska.

Valeria lució un vestido del diseñador Gabriel Lage, diseñado especialmente para la ocasión

Más allá de esto, la modelo sabe que se trata de seducir a una audiencia distinta: “Mi debut en la televisión española fue en el ‘99 que hicimos El Gran Concurso del Siglo con Ramón García. El formato del Bailando con las Estrellas me parece muy divertido, muy alegre, el cast es fantástico, tanto del jurado como de todos los participantes. Es una gran apuesta y estoy feliz de que hayan confiado en mí. Mi propuesta es disfrutarlo y hacer que la gente, desde su casa, también disfrute con nosotros”.

Durante la presentación oficial, la argentina se llevó todas las miradas, ya que apostó con un look del diseñador español Roberto Diz. Utilizó un vestido columna de encaje negro con mangas largas, cuello semi polera y hombros bien marcados. Luego, en su debut, la conductora resaltó con un vestido verde esmeralda con gran cantidad de apliques de piedras brillosas en formas de flores y círculos. Siempre pendiente de la moda, ella llevará todo el glamour a la pista. “Me busqué una estilista con el cual ya había trabajado, Gabriel Lage. Me encanta poder traer moda argentina. Ahora estoy preparándome looks de diseñadores españoles, que me parece interesante promocionar y usar la moda española, llevarla a la televisión. También me voy a traer algunos italianos porque son como mi caballito de batalla”.

Valeria conduciendo Bailando con las Estrella por Telecinco España, junto al presentador español Jesús Vazquez

Para llevar adelante el proyecto, la empresaria tuvo que cambiar su vida y dar un giro de 180°, empezando por mudarse a España. Al mismo tiempo, reveló que su familia está muy feliz por ella: “Todos contentos, nos organizamos, yo tengo a Balthazar, mi hijo mayor que vive aquí en Madrid. Tiziano, que está con el equipo nacional de esquí también acá en Europa, me quedan Benicio y Taína que están por ahora en Punta del Este, pero en febrero van a estar acá con nosotros”.

Luego, en cuanto a la organización de la familia, la empresaria reveló que con su esposo preparan más viajes: “En algún momento nosotros vamos a ir y volver también. Así que nos organizamos como siempre, nuestra prioridad es la familia, eso no ha cambiado. Nos organizamos para aprovechar la mayor cantidad de tiempo posible para estar juntos, que es lo que nos hace más felices”. Con este precepto, Mazza se prepara para afrontar un año lleno de retos en su vida y que marcará otro punto importante en su carrera.