Tenso cruce en el Bailando: Yeyo de Gregorio volvió a apuntar contra Martín Salwe luego del escándalo

Estrés, tensión y ansiedad, el final del Bailando despierta todo tipo de emociones en los participantes, más aún en los que atraviesan sus primeras apariciones en la pista, como el caso de Yeyo de Gregorio y su compañera Martu Morales. Pero la carga emotiva no se debe únicamente a la recta final del programa, sino a los cruces que los participantes tuvieron recientemente con Martín Salwe.

Te puede interesar: Coti Romero quedó eliminada del Bailando en un mano a mano con su ex, Conejo Quiroga: el beso entre ellos

Entre las pocas horas de descanso, la falta de tiempo para adaptarse y la dinámica del programa, la joven pareja no tuvo una buena performance en la pista de baile, lo que generó un mal puntaje por parte del jurado. Luego de que Ángel de Brito, Flor Vigna y Moria Casán dieran su opinión llegó el turno de Aníbal Pachano quien argumentó que el pobre desempeño se debía a un problema interno: “Vos Yeyo, que sos explosivo, eras una madera, tiene que ver con las peleas, si me quedo enroscado o no. Cálmense, esto de la pelea entre compañeros de trabajo no aporta, los saca de foco”.

La mama de Yeyo Gregorio hablo de su cruce con Martin Salwe

Las palabras del coreógrafo hacían referencia a una pelea pasada, la cual parecía haber quedado en el pasado. Sin embargo, el influencer tomó las palabras del jurado y respondió: “Hay veces que uno no lo puede controlar porque venimos muy temprano para hacer una hora más de pasada, porque estábamos mal, te querés concentrar y vienen todo el tiempo a ponerte el micrófono, a preguntarte lo mismo, a decirte quién dijo algo, quién dijo lo otro. Nosotros no tenemos drama con nadie. El único problema lo tuvimos hace un mes y lo arreglamos adentro”.

Te puede interesar: La divertida danza oriental del Tirri en el Bailando: ninjas, lucha de espadas y música zen

Mientras en los pasillos Salwe veía la situación y la respuesta de sus colegas, Morales tomó el micrófono y explotó. “Me costó mucho el baile, había momentos que me trababa, es difícil que estén atacando todo el tiempo. Con Martín a mí me pasó desde el inicio que arranqué mal. Yo tengo 18 años y que me estén buscando quilombo todo el tiempo cuando yo nunca le hice nada es complicado”, dijo la influencer mientras su voz se quebraba y ella lloraba.

En un nuevo intento por explicar lo que le pasaba, la joven tomó aire y disparó nuevamente contra Salwe: “Cada vez que veo, él sale por atrás, me dice que está todo bien, que somos amigos y después lo veo en las notas hablando mierda de mí, inventando cosas que no son. Entonces también te pone mal y después tenés que salir acá, bailar y fingir demencia”.

Martin Salwe le respondió a Yeyo de Gregorio en el Bailando

Pero la pelea no quedó ahí, incluso se metió la madre de Yeyo de Gregorio. Al ser consultada por Ángel de Brito, la mujer respondió si había hablado con Salwe luego del cruce de los jóvenes: “Nos encontramos acá. Le dije la realidad. Le dije: ‘No sos vos. ¿Qué te pasa?’. Él me dijo que no estaba bien, que no se da cuenta. Yo lo entiendo. Pero cuando lo veo en la tele no es la persona que yo conozco”.

Te puede interesar: Milett Figueroa revela su lucha contra la lesión que la sacó de ‘Bailando’: “Pensé en usar corticoides”

Minutos después fue el turno del locutor, quien obviamente fue consultado al respecto. Tras ser recibido por Marcelo Tinelli, Salwe aclaró: “Creo que fui de los pocos en el certamen que votó siempre de frente, que siempre dijo todo. Es un juego, pero después se terminan enojando. Se ponen sensibles por cosas que son una pavada. Acá nadie cometió un delito”.

Dispersando la polémica y las acusaciones en su contra, Salwe también destacó que él y su compañera también sienten la presión por el final del certamen. “A mí también me angustia porque ensayamos muy poco tiempo. Un día, medio día, sacamos todo de la galera, estamos tensionados, es muy poco lo que dormimos. Todos le ponen cosas de corazón. Estamos todos con el mismo nerviosismo. Pero bueno, también hay que ser consciente de lo que uno hace y dice”, cerró el locutor.