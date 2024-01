Santiago del Moro hizo un anuncio que cambiará el juego en GH: todos los detalles

Santiago del Moro hizo un anuncio que cambiará el juego en Gran Hermano: todos los detalles

Este miércoles Santiago del Moro hizo un especial anuncio una vez que terminó la gala de nominación en Gran Hermano, la cual dejó a cinco concursantes en la placa parcial ya que Lisandro será el encargado de salvar a uno y subir a otro participante al listado de candidatos para abandonar la casa.

Te puede interesar: Gran Hermano: la estrategia “amorosa” de Furia y Licha que sorprendió a todos sus compañeros

En ese sentido, Santiago les comunicó cómo había quedado conformada la placa: Lucía, Florencia, Emmanuel, Agostina y Martín eran los nominados de la semana aunque junto con eso, también dio otro aviso que cambiará la dinámica de la casa tal como se la conoce actualmente.

El conductor leyó el mensaje que decía el comunicado oficial que se encontraba dentro del sobre rojo. Antes de que finalice el programa, del Moro lo abrió y mostró a cámara lo que había en él. “Mañana (por este jueves) en la gala va a ingresar un nuevo jugador a la casa de Gran Hermano”, aseguró el conductor del reality de Telefe.

Te puede interesar: Tras la polémica salida de Carla y el nuevo ganador de la prueba del líder, cómo cambió el juego en la casa de GH

“Además de que el líder Licha salve de placa y suba otro jugador, tenemos el ingreso del nuevo jugador que va a estar espectacular”, anunció Santiago elevando la expectativa de la audiencia televisiva y también de los usuarios en las redes sociales ya que, como Carla abandonó voluntariamente la casa, dejó ese lugar disponible para un nuevo jugador. Otro detalle importante es que la persona que entre no es un exparticipante eso sucederá en la instancia repechaje.

También, durante la edición de este miércoles, Santiago le comentó a los jugadores la posibilidad de que ingrese otro hermanito o hermanita a la casa: “De un momento para el otro irrumpe alguien y hay que jugar”, comentó el conductor y les hizo un pedido especial: “Díganme las expectativas sobre qué esperan para el nuevo integrante”.

Te puede interesar: La hermana de Furia de GH habló por primera vez en público y reveló cómo es la jugadora en la intimidad

Furia, por ejemplo, pidió: “Alguien imponente. Porque como diría Cati, quedaron caracoles”. Luego Lucía dijo que había soñado con una mujer de pelo violeta. Denisse aclaró: “No me importa el género pero sí que sea alguien que sume humor y alegría a la casa.

Las primeras horas de Carla fuera de la casa por decisión propia

Las primeras palabras de Carla tras salir de la casa

Una vez afuera, la jugadora se reencontró con su familia. En un momento sumamente emotivo, Carla se fundió en abrazo con su pareja y sus hijos. Las redes estallaron cuando por fin la participante pudo ver a Huguito. Pero más allá de la emoción, el manel no tuvo piedad con la concursante y le dijeron de todo.

“Dejame decirte algo, la forma en la que te vas del programa, sacándole el lugar a una persona de formar parte, me da vergüenza ajena. Una falta de respeto a la producción que está yendo a comprarte el papel higiénico y conteniendo a tu familia”, aseguró Gastón Trezeguet.

“A mí me pegó emocionalmente rarísimo el programa, estaba muy aburrida y me entretuve criticando”, contestó Chula sorprendida por las acusaciones del panelista. Por su parte, Sol Pérez la acusó: “Siento que entraste a vender tu comercio, utilizaste Gran Hermano y saliste, cuando había un montón de gente desesperada por entrar porque es el programa más importante de la televisión”.

En tanto, Eliana Guercio agregó: “Horrible todo, el primer día que vos lloraste les dije a todos que no te creía una lágrima, porque no vi ninguna. Yo soy madre, tengo 47 años, tengo cuatro hijos y sé perfectamente que a las 24 horas de no ver a mi hija no me voy a poner a hacer un berrinche en la cama”, le dijo la panelista y cerró: “Para mí es una falta de respeto para todos nosotros que estamos acá, es para entrar a ganar, no para hacerse famosa y después ver qué hacés con eso”, concluyó.