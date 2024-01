El emotivo regalo sorpresa que Muna le hizo a Gastón Pauls en el día de su cumpleaños

Este miércoles Gastón Pauls cumplió 52 años y su hija Muna decidió hacerle una dedicatoria muy especial a través de las redes sociales. En primera instancia fue el actor quien compartió en sus historias de Instagram una imagen mostrando cómo inició su día festivo. Allí se lo puede ver junto a su hija mayor y Nilo recostados en la cama y sonrientes compartiendo un agradable momento entre padre e hijos.

Acto seguido, Muna, que fue una de las primeras personas en saludarlo, le dejó un mensaje muy especial. “Feliz cumpleaños papá. Mi persona favorita. Te amo hasta los espejos”, escribió la adolescente. Cabe recordar que tanto ella como Nilo son fruto de la relación que Gastón tuvo con la actriz Agustina Cherri.

Gastón Pauls empezó su cumpleaños junto a sus hijos Muna y Nilo (Instagram)

En el audiovisual se ve al actor con sus hijos hace algunos años atrás paseando en lancha con los pequeños. Además de este material, Muna compartió otras dos imágenes de ella y su hermano de pequeños junto a su papá, mostrando que tiene los mejores recuerdos de su infancia.

Muna y Gastón hace unos años

Cabe destacar que la hija de Gastón y Agustina ya tiene 14 años y de a poco va haciendo foco en su carrera profesional. Hace unos meses, Cherri dio una entrevista por La Once Diez para su ciclo Agarrate Catalina y en un momento la periodista le preguntó sobre qué hay de cierto de que su hija pueda ser la protagonista de una nueva versión de Chiquititas. “Estamos viendo, la verdad es que ahora Muna quiere dedicarse a cantar y a mí las segundas partes me suenan raro, me da un poco de temor, fue un éxito tan grande que me parece que nunca vamos a poder estar a la altura de lo que fue. Pero la posibilidad de hacer algo con Cris siempre está, no sé qué terminaremos haciendo”, aclaró.

Las imágenes que Muna subió a sus redes sociales para saludar a su papá por su cumpleaños (Instagram)

Al respecto de que su hija mayor, fruto de su relación con Gastón Pauls, trabaje como actriz, Agustina fue contundente: “Cuando yo empecé no existían las redes sociales, era todo muy distinto y también yo no era hija de personas que tenían que ver con el medio, entonces si bien empecé de chiquita, hice un camino mucho más lento y tranquilo. Ella viene con otro plus de ser la hija de, cualquier cosa que se dice en las redes, la gente opina, es mucho más violento. Si ella quiere cantar tiene toda la vida para hacerlo, es re chica, me parece importante que estudie, que vaya nutriéndose de los conocimientos y después va a tener toda la vida para hacer lo que quiera”.

En cuanto al futuro laboral de su hija, la actriz aseguró que “Ella sabe muy claramente lo que quiere y me da bola cuando le digo que no tiene sentido apurar las cosas. Ella quiere cantar y está muy enfocada en eso, entonces la posibilidad de hacer series o miniseries está más en segundo plano”. Aunque después aseguro: “La verdad estoy sorprendidísima de la cantidad de ofertas que le llegan”.