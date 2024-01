A dos meses de su casamiento, Cande Tinelli y Coti Sorokin vivieron una tarde romántica en la chacra de Marcelo Tinelli

La tarde romántica de Cande y Coti en Punta del Este (Video: Instagram)

Cande Tinelli y Coti Sorokin cuentan los días para el compromiso de sus vidas: su casamiento. A tan solo dos meses de dar el sí, la pareja vivió una romántica tarde en Punta del Este, ciudad donde celebrarán su unión.

En principio, la cantante compartió en sus redes unos instantes junto a su amor rodeados de extensos campos, flores y con copas de vino en sus manos. Allí se los vio relajados y divertidos bajo un cielo totalmente despejado. Vestida con un buzo verde y un pantalón gris, la hija de Marcelo Tinelli comenzó su jornada caminando entre los árboles del lugar. A su lado, el artista –que vestía una musculosa gris con la leyenda de AC-DC, un chaleco de jeans y una gorra– filmaba el paisaje y el recorrido junto a su enamorada.

A las espaldas de su novio, Cande sonreía y elevaba su copa junto a una pequeña flor de pétalos naranja. Horas después, con el sol ya cayendo sobre el horizonte, la pareja regresó a la casa del conductor y contempló el atardecer desde allí. La diseñadora mostró el instante en sus redes sociales a través de un carrusel, el cual tituló con la frase ‘momentos especiales’ junto a emojis de una mariposa y de brillos. Así, ya vestida con un jeans oversize, campera deportiva blanca y zapatillas negras, la joven dejó ver la situación y el paisaje que disfrutaban en ese instante.

La tarde romántica de Cande y Coti (Instagram)

El último video del posteo, el cual fue visto por los más de 4,5 millones de seguidores de la modelo, mostraba una vista panorámica del romántico paisaje que tenían los enamorados frente a sus ojos. Desde allí podían ver todo el campo, los arbustos y hasta el mar, el cual relucía bajo un cielo celeste y naranja.

De esta forma, la pareja se prepara para su casamiento. Según reveló Cande al aire de LAM, (América), la fecha de la boda es en marzo. La joven habló con Ángel de Brito ante los diversos rumores que circulaban sobre la noticia. Así, entre todos los lugares que vieron se decidieron a realizarla en Punta del Este. En una entrevista en el programa Estamos en una, de República Z Cande aclaró cuál es su condición: “Que haya perros, sí o sí. Con alguien que los cuide, que estén todos sueltos”. Además, dijo que la boda no será por iglesia: “Me copa, me parece re Disney, me parece increíble, pero muy falsa. La idea es que sea más privado, no es que va a venir el Oso Arturo”.

“Quiero algo muy tranquilo”, anticipó. “Yo soy reabuela, no me gusta la noche y tiene que ser de día. Yo a las 2 de la mañana quiero estar dormida, lo lamento, si se quieren quedar de joda ahí no hay problema”, explicó sobre el tipo de festejo con el que fantasea. También contó que soñaba con que los case alguien muy especial para ella, pero que pronto fue desestimado: “Estuvimos discutiendo con mi familia porque yo quería que el cura sea El Tirri y mi viejo me sacó cagando, tienen razón, dijo que es poco serio. Yo tengo un humor un poco más oscuro, me re divertiría”, reveló. Y agregó que hasta lo habló con el músico pero que un audio de Tinelli frenó todo: “Parece una joda, sólo a vos se te puede ocurrir eso”.

Cande Tinelli dio detalles sobre su casamiento con Coti Sorokin y contó cuál es su condición para la fiesta (RS Fotos)

El casamiento entre el cantante y la diseñadora llega después de muchas idas y vueltas. Su relación comenzó hace poco más de tres años, pero aun pudieron sobreponerse y priorizar el amor que se tienen. Para celebrarlo organizaron una reunión muy especial por su tercer aniversario. En esa fecha elegida, los novios mostraron la intimidad del festejo. Primero, a través de sus historias de Instagram, Cande filmó a uno de sus amigos cocinando: “¿Qué es lo que estás haciendo Genaro?”, le preguntó la influencer al chef quien le contestó: “Hoy toca agasajarlos. Unas peras con un poquito de queso azul”, contestó él.

“Genaro lo está dando todo, es muy buen chef ¿nos hacés el catering del casamiento de canje?”, le dice ella entre risas mientras se escuchaba la voz de otra de sus amigas de fondo. Aunque eso no fue todo. Después Candelaria subió otra foto y aclaró: “Tengo los mejores amigos del mundo, nos armaron nuestro aniversario prácticamente”.