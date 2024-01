Los días de descanso de Belu Lucius: playa en familia, girasoles y un confuso episodio con una abeja

Belu Lucius contra las abejas (IG belulucius)

Luego de pasar las fiestas en familia en Necochea, la influencer Belu Lucius continúa disfrutando de unos días de descanso en esa zona, tal como lo deja en claro en cada una de sus publicaciones, donde sus seguidores destacan desde la unión con su marido hasta elogian cada uno de los looks que elige para cada jornada.

La exparticipante de Masterchef Celebrity sorprendió en las últimas horas por un problema en el que se vio envuelta que podría haber escalado a algo más grave, pero por fortuna solo quedó en una anécdota. Todo comenzó al momento de fotografiarse en una zona de girasoles, para lo que comenzó a filmar la escena, sin imaginar lo que vendría. Pese a no entender el contexto, las palabras detalladas sobreimpresas en el video no dejaron lugar a dudas: “Tan porteña que duele. Nunca me imaginé ser perseguida por una abeja”.

Pese al inconveniente, Belu Lucius logró la imagen que buscaba (IG belulucius)

Tras ello, llegaría el segundo video, en el que con una mezcla de llanto y risa, sólo atinó a expresar: “Vamos, Javier, que hay una que me parece que se enojó conmigo”, en clara alusión a su marido, Javier Ortega Desio. Allí, también el texto que acompañaba a las imágenes dejaba más claro el contexto: “Me acuerdo de Mi primer beso y tengo miedo de morir picada por abejas”, en referencia al filme protagonizado por Macaulay Culkin. Y luego destacó: “Las respeto mucho, pero las quiero lejos de mí”.

Ya de nuevo en el vehículo, explicó: “Yo no sabía que los girasoles estaban colmados de abejas. Lleno, hay como tres abejas por cada girasol. Y creo que una medio que no le gusta salir en las redes porque se enojó conmigo, me empezó a perseguir, yo tuve que correr”, para finalizar la anécdota con una sonrisa. Sin embargo, pese al incidente, la fotografía buscada pudo ser realizada y compartió con sus más de 3 millones de seguidores de Instagram el resultado, que incluso ya es su imagen de perfil en esa red social.

Belu Lucius retrató el abrazo de su padre con Nico Della Torre (IG belulucius)

Luego, llegó entonces el tiempo de relax, en que como ella misma detalló, se encontr+o con amigos como el jugador de hockey Nicolás Della Torre: “El abrazo más emocionante del verano. Papá se reencontró con su pollo después de varios años sin verlo”. Así, familia y amigos disfrutaron de un asado en la playa, que también quedó registrado en las imágenes que compartió la influencer.

Además, Belu es felicitada en las redes por sus seguidoras por los looks utilizados, desde bikinis animal print hasta los más osados diseños, que son elogiados por todos.

Belu Lucius no deja de sorprender con los outfits utilizados cada día (IG belulucius)

El pasado mes de noviembre, Belu y Javier Ortega Desio tenían la perspectiva de disfrutar de un agradable fin de semana en familia con motivo del cumpleaños de la madre del rugbier en Paraná. Sin embargo, todo tomó un giro inesperado. Ortega Desio compartió una imagen en su cuenta de Instagram que mostraba a Benjamín, el hijo menor de la pareja, con una venda en su mentón.

Belu Lucius en Necochea,con familia y amigos (IG belulucius)

Ante la imagen difundida por su pareja, ella decidió compartir detalles sobre lo sucedido con su hijo menor, respondiendo a los mensajes de preocupación de sus seguidores. La influencer expresó su agradecimiento a quienes le enviaron mensajes por la historia publicada por Javi, iniciando su mensaje con gratitud.

Lucius reveló que la lesión de su hijo Benja ocurrió mientras bailaba y se resbaló la noche anterior. Afortunadamente, el corte no resultó ser grave, y la madre compartió su incredulidad ante la situación. Se destacó que, afortunadamente, la situación se limitó a un gran susto y una pequeña herida para el pequeño. Cabe mencionar que Belu y Javier son también padres de Bautista.