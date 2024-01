Marcela Baños recuerda con cariño y emoción a Adrián Serantoni: “Éramos familia, lo voy a extrañar”

Marcela Baños, acompañada por los hermanos Pablo y Adrián Serantoni, y los integrantes históricos de Los Palmeras, Marcos Camino y Rubén Deicas (Instagram)

Desde hace más de dos décadas, Marcela Baños está al frente de Pasión de Sábado, el clásico ciclo de la movida tropical que se emite los fines de semana por la pantalla de América. Para la conductora este programa representa mucho más que un trabajo, es una parte importante de su vida, de su carrera, de su historia. Desde hace años, todo el equipo es una gran familia. Por ese motivo, la presentadora quedó en shock cuando se enteró de la repentina muerte de Adrián Serantoni, quien se encargaba de la producción del ciclo musical junto a su hermano Pablo.

“Adrián era crack, un generador de oportunidades. Por eso, muchos de mis compañeros, y me incluyo, estamos agradecidos por tantos años de trabajo. Él era selectivo en sus vínculos. Alegre, con ganas de hacer cosas siempre: pensando y buscando cómo generar proyectos que tenía en la cabeza”, aseguró Marcela a Teleshow al recordar al productor musical y televisivo que falleció a los 59 años, tras sufrir un infarto en el Sanatorio La Trinidad de Quilmes el pasado 2 de enero.

Marcela Baños, conductora de Pasión desde hace dos décadas

“Él era muy buena persona. Los que lo conocimos y teníamos vínculo con él lo queremos mucho, lo vamos a extrañar un montón porque no pasaba desapercibido. Se vestía de negro, tenía mucha remeras negras escote en V, era su look. Siempre estaba muy elegante y se compraba bastante ropa. Quizá el último tiempo ya no tanta, porque tenía mucha”, señaló la conductora. Recientemente, ella le hizo una especie de homenaje en sus redes al compartir un video que había grabado en la alfombra roja de los premios Martín Fierro. Serantoni estaba contento y mostraba su look: un clásico traje negro, su color favorito, con un pin de la bandera argentina y otro de la estatuilla del Martín Fierro. “Hasta siempre, Héctor Adrián”, escribió en el posteo.

El recuerdo de Pablo Serantoni que compartió Marcela Baños en sus redes

Cada vez que ellos se saludaban tenían un chiste en el que se burlaban de sus segundos nombres para divertirse. “Él me decía: ‘¿cómo estás Marcela Alejandra?’. Yo le respondía: ‘¿cómo estás Héctor Adrián?’. Él me adoraba, me decía ‘somos familia’. Teníamos un vínculo de mucho respeto. Además me tenía una confianza ciega. Yo llevo adelante el programa hace 25 años, son muchos años juntos. Pasión es una gran familia. La mayoría de los que trabajamos en el programa hace más de 15 o 20 años que estamos juntos”, afirmó Baños.

Quizás uno de los momentos que más extrañe son aquellas charlas que mantenía con Adrián durante las seis horas que compartían en Pasión. “Durante tres, cuatro horas de sentaba al lado mío y me contaba sobre su semana, sus planes, hablábamos de todo. Él compartía su vida conmigo, estaba feliz y con ganas de viajar más. Por eso esta noticia nos dejó en shock y sin poder creerlo. Todo es muy triste”, señaló, emocionada.

Además de los “cuentos de la semana”, Serantoni aprovechaba para dar sus opiniones sobre películas que recomendaba ver, porque le gustaba conversar con sus colegas y compartir momentos especiales durante las largas jornadas de trabajo. “En el lugar donde estamos descansado, él se sentaban en la silla y ahí charlaba con la maquilladora, el peinador y conmigo. Éramos un cuarteto”, rememoró con nostalgia.

Adrián y Pablo Serantoni, hermanos y socios (Instagram)

También, el productor solía ser muy atento y tenía algunos detalles con Marcela, por ejemplo le traía una tostadora para que se pudiera hacer tostados y comer durante la grabación del programa. En el verano, le acercaba un ventilador y en invierno, una estufa. “Adrián siempre fue muy caballero, muy atento y con las mujeres, muy respetuoso”. Dentro del equipo de trabajo, el productor tenía un apodo: “Él era el guía, todos le decimos el Uno, y a su hermano Pablo, el Dos. Así lo nombrábamos: el Uno tal cosa, el Uno la otra”.

Hace unos meses, Serantoni organizó un cena con Baños y el grupo musical Los Palmeras en su casa, donde le gustaba hacer reuniones para sus seres queridos y compañeros de trabajo. “Él se juntaba todos los fines de semana con amigos y les hacía asado a todos. Ese era un ritual que tenía. Salía de Pasión alrededor de las 16 y se iba al supermercado, compraba todo lo que necesitaba y a las 20 arrancaba con el asado”, recordó la conductora.

Además de ser amiguero y divertido, Adrián amaba su trabajo y todo el tiempo se encargada de diferentes proyectos que tenían con la productora que manejaba con su querido hermano Pablo. “No solo mantuvo lo que crearon su papá y Roberto Fontana, sino que lo hizo crecer 100 veces más. Él era el generador de los shows del teatro Colonial y Avellaneda. Cuando quería que algún artista estuviera en su teatro, él mismo viajaba a donde tuviese que ir o se reunía él y hasta no conseguirlo no paraba. El trabajo era su pasión. Amaba a su hermano, amaba a su sobrino Matías y a su mujer Marcela”, aseguró.

Por último, manifestó que seguramente Pablo y su hijo Matías Serantoni sean quienes continúen adelante con la productora y mantengan vivo el recuerdo de Adrián. Este fin de semana, decidieron emitir programas grabados de Pasión por América y en estos días tienen previsto organizar un homenaje que se verá el 12 y 13 de diciembre. “Volvemos el próximo fin de semana con el homenaje y un programa que no puedo ni pensar cómo encarar”, cerró la presentadora mientras transita con mucho dolor la pérdida de su colega.