La última foto de Adrián Serantoni y la promesa que hizo su hermano Pablo

Las palabras de Pablo Serantoni para despedir a su hermano Adrián (Video: Instagram)

El inesperado fallecimiento de Adrián Serantoni a los 59 años generó una honda conmoción tanto en el ámbito de la música tropical como en su círculo familiar más íntimo. La profunda tristeza por la muerte de uno de los creadores de Pasión de Sábado quedó evidenciada en las últimas horas al producirse el último adiós en una sala velatoria ubicada en el barrio de Villa Urquiza, donde se acercaron para darle un respetuoso último adiós.

Entre las conmovedoras palabras de despedida, las que más impactaron fueron las de Pablo Serantoni, de 49 años, quien la noche del miércoles expresó su dolor a través de una publicación en su cuenta de Instagram. En ella, compartió la que sería la última fotografía tomada junto a su hermano, acompañada de una emotiva promesa.

La última foto de Adrián Serantoni y la promesa de su hermano Pablo

Pablo, reconocido también como el creador del programa tropical, recurrió a las redes sociales después de haber participado en el velatorio de su hermano. Profundamente afectado por la repentina pérdida de quien fue su mentor, protector y amigo, el menor de los Serantoni optó por rendirle un tributo digital. Publicó una imagen reciente en la que ambos aparecen sonriendo, simbolizando un momento de felicidad compartida.

Pablo Serantoni en el último adiós a su hermano (RS Fotos)

Junto a esta conmovedora imagen, Pablo escribió unas palabras que reflejan su sentir: “¡Con esta nuestra última foto juntos te recuerdo! Mi guía en todas, espalda con espalda, te llevo conmigo hasta la eternidad”. En un segundo párrafo, que forma parte de su carta abierta dirigida a Adrián, reveló la promesa que le hizo: “La vida tiene estas situaciones ilógicas que no tienen mucha explicación, solo aceptación y mantenerte vivo en mi memoria”.

La publicación concluye con una expresión de amor fraternal y una muestra de fortaleza en medio del dolor: “¡Te amo bro! ¡¡Acá de pie con lo que me queda en tu honor!!”. Estas palabras no solo reflejan el vínculo especial entre los hermanos Serantoni, sino también el impacto emocional que la partida de Adrián ha tenido en Pablo, quien busca honrar su memoria y mantener vivo su legado.

Entre las múltiples muestras de estupor ante la noticia y de respetos para la familia Serantoni que brotaron en las redes sociales, se destacó el mensaje expresado por Moria Casán. “Lamento profundamente la partida de Adrián Serantoni, jamás se olvida a quien nos deja su PASIÓN”, escribió la diva en su cuenta de Twitter con su característico estilo.

“Que en paz descanses, Adrián querido… Y que Dios te de la paz para afrontar semejante hecho doloroso, Pablo Serantoni”, dedicó por su parte Pamela David en su cuenta de Instagram, a la vez en que le envió su aliento al hermano de Adrián. “Noticias tan inesperadas cómo tristes me sacuden. La vida es hoy, no hay derecho a malgastarla, a renegar, a hacernos mala sangre. Tengo ganas de abrazarte mucho Pablito!!! Que triste LPMQLP. Me dejaste junto a Pablo a mi pompón de amor. Sos un pedacito de nuestra familia”, cerró la conductora.

Así fue la despedida a Adrían Serantoni, el productor de Pasión de sábado que murió el martes pasado (RS Fotos)

En tanto, Marcela Baños, histórica presentadora del ciclo de América, habló ante las cámaras de Intrusos, y se refirió al futuro inmediato del programa: “Este fin de semana sale todo grabado, porque obviamente no estamos en condiciones de enfrentar un programa como Pasión, es un programa de seis horas de música”. Además, la conductora reveló que volverán al vivo el sábado 13 con un programa especial. “Es muy triste empezar el año así. Adrián era un pilar dentro de la productora, dentro de la movida, lo vamos a extrañar un montón”, expresó durante el último adiós al productor.

En junio de 2017, el ciclo de cumbia -que hoy se emite cada sábado desde la 12 del mediodía hasta las 18 - obtuvo el primer Martín Fierro de la historia. “27 años al aire, es un día muy especial para nosotros. Papá, donde quiera que estés, nos guiaste en este camino de la movida tropical”, dedicó Pablo Serantoni la estatuilla al Mejor Programa Musical de aquel año.