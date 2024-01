Murió Adrián Serantoni, productor histórico de Pasión de Sábado (Video: América Noticias)

Adrián Serantoni, productor televisivo y musical, falleció este martes por la tarde. Fue uno de los creadores del histórico programa tropical Pasión de Sábado (América) y tenía 59 años.

La triste noticia fue confirmada en América Noticias, en su edición vespertina. “Esto ocurrió alrededor de las 4 de la tarde, se descompuso, lo internaron en la clínica Trinidad de Quilmes. Ahí lograron recuperarlo un poco pero no pudieron recuperarlo del todo. La información que nos llega a nosotros es que habría sufrido un infarto a la tarde”, reconstruyó al aire el periodista Daniel Ambrosino. “Va a ser velado en Av. Congreso al 5200, entre las 10 y las 14 de mañana miércoles“, informó después el panelista del noticiero que conduce Rolando Graña y Soledad Larghi.

Según agregó Ambrosino, por estas horas la producción también se está decidiendo qué ocurrirá con la próxima emisión de Pasión de Sábado -ciclo que actualmente es conducido por Marcela Baños-: si se programará una repetición o bien si se realizará un especial en homenaje a Serantoni.

“Estoy profundamente shockeado, shockeado mal con la información. Yo estoy haciendo temporada en Mar del Plata: hoy tengo función y esta misma medianoche viajo a Buenos Aires para participar de su última despedida”, expresó en diálogo con Teleshow el humorista Gabriel González, conocido por su personaje Rosita de Pasión, algo así como la mascota del programa tropical. González se encuentra en la “ciudad feliz” siendo parte del elenco de La Scaloneta del Humor, show que tiene lugar en el Teatro Olympia.

Murió Adrián Serantoni, productor histórico de Pasión de Sábado (Foto: Linkedin)

Entre las múltiples muestras de estupor ante la noticia y de respetos para la familia Serantoni por el repentino fallecimiento de Adrián que brotaron en las redes sociales, se destacó el mensaje expresado por Moria Casán. “Lamento profundamente la partida de ADRIÁN SERANTONI, jamás se olvida a quien nos deja su PASIÓN”, escribió la diva en su cuenta de Twitter con su característico estilo. “Que en paz descanses, Adrián querido… Y que Dios te de la paz para afrontar semejante hecho doloroso, Pablo Serantoni”, dedicó por su parte Pamela David en su cuenta de Instagram, a la vez en que le envió su aliento al hermano de Adrián. “Noticias tan inesperadas cómo tristes me sacuden. La vida es hoy, no hay derecho a malgastarla, a renegar, a hacernos mala sangre. Tengo ganas de abrazarte mucho Pablito!!! Que triste LPMQLP. Me dejaste junto a Pablo a mi pompón de amor. Sos un pedacito de nuestra familia”, cerró la conductora.

Serantoni es muy reconocido en el ambiente artístico por ser el productor y creador, junto a su hermano Pablo, del reconocido ciclo de música tropical que se emite cada sábado desde el año 1989. Cabe destacar que en aquel momento el programa se llamaba Sábados musicales, cuando el canal tenía el nombre de Teledos. Además, también junto a su hermano, Adrián fue el descubridor de numerosos grupos de música tropical, con los cuales también trabajaba como representante.

Pero sin duda su mayor legado será el histórico programa que reflejó el devenir de la cumbia en la Argentina. Los primeros conductores de Pasión de Sábado cuando se llamaba Sábados musicales fueron Fito Cassini y Amalia Yuyito González. Luego pasaron por ese lugar Carlos La Tota Santillán, Hernán Caire, Jorge Rossi, Beto César, Beatriz Salomón, Paolo el Rockero, Cristian U, Lisandro Carret e incluso Carmen Barbieri y Santiago Bal en dupla.

Pablo Serantoni y el Chino González, cantante de La Nueva Luna, con el Martín Fierro al Mejor Programa Musical que ganó Pasión de Sábado en el año 2017

En junio de 2017, el ciclo de cumbia -que hoy se emite cada sábado desde la 12 del mediodía hasta las 18 horas- obtuvo el primer Martín Fierro de la historia. “27 años al aire, es un día muy especial para nosotros. Papá, donde quiera que estés, nos guiaste en este camino de la movida tropical”, dedicó Pablo Serantoni la estatuilla al Mejor Programa Musical de aquel año.

Rosita de Pasión también expresó su felicidad en aquella ocasión. “Somos unos de los programas más solidarios de la televisión argentina. Qué viva Pasión”, dijo el icónico personaje del programa. Y Marcela Baños agregó un pedido a las divas presentes en la primera fila de aquella gala: “Quiero pedirle a Mirtha Legrand, que nos mira todos los sábados, que haga palmas. A Susana (Giménez), también. ¡Qué viva la cumbia!”.