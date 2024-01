Trenzas, bikinis diminutas y topless: así son los jugados looks de Tini Stoessel durante sus vacaciones en Costa Rica

Las vacaciones de Tini Stoessel en Costa Rica con sus amigas (Foto Instagram)

La cantante Tini Stoessel, de 26 años, optó por unas merecidas vacaciones en Costa Rica junto a sus mejores amigas, compartiendo un extenso álbum de fotos en sus redes sociales que generó un considerable número de likes. Después de un año desafiante, durante el cual admitió alejarse de los escenarios debido a ataques de pánico y la separación y rumores de reencuentro con Rodrigo De Paul, la intérprete decidió tomarse unos días de descanso en la playa.

Las tres armaron un plan de vacaciones a puro relax. Junto a Sofi y Mechi, Tini eligió como destino el calor y la tranquilidad de esas playas. Así las cosas, primero hizo una escala en Panamá -donde se reencontró con sus fans y se tomó fotos con ellos- y luego abordó una avioneta privada que las dejó en el lugar elegido.

Una vez en el país centroamericano, las tres se hospedaron en un predio donde se pueden alquilar casas privadas con todo el confort. Obviamente todas con piscina privada de agua salada con vista al mar. El lugar, que se llama Villa Nof Yam, cuenta con un entorno muy natural y tiene sesiones de yoga todos los días. Conociendo estas posibilidades, las jóvenes decidieron experimentar esta aventura agreste y lujosa a la vez.

Como es costumbre, sus looks captaron la atención de los usuarios en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 21 millones de seguidores. Consiente de que a sus seguidores les gusta la moda, la cantante compartió varias postales exhibiendo trajes de baño sensuales, entre los que se encuentra un traje de baño con estampa de animal print reptil, una tendencia destacada este verano, combinado con un jogging súper tiro bajo.

En otra de las instantáneas se la puede ver con una trikini verde con detalles en amarillo; mientras que otro día eligió un crop top strapless tejido al crochet en tono natural con flores amarillas, una prenda en sintonía con las últimas tendencias de moda.

Durante su estancia, aprovechó para broncearse, degustar agua de coco, disfrutar de baños en la piscina y descansar frente al mar, tal lo graficado por ella misma, hecho que sin dudas acompañaron sus seguidores. Ávidos de comentar cada una de sus publicaciones, no solo elogiaron su belleza, sino que también señalaron las similitudes entre el nuevo look de Tini y el de su ex, De Paul, quien optó por teñirse de rubio y realizarse las mismas trenzas denominadas cormrows.

Sin embargo, las casualidades no parecen quedar ahí. La gran incógnita es si Tini sigue con Rodrigo, ya que en los últimos días, para las fiestas, dieron varios indicios con mensajes cruzados en las redes. El deportista compartió varios momentos con amigos de Tini y también con su hermano, Fran Stoessel, con quien jugó un partido de futbol en la casa que le prestaron a De Paul en el country “Los Castores” en Nordelta e incluso compartieron la cena del 23 de diciembre, en la residencia mencionada. También, en una de las imágenes de la noche del 24, se pudo ver a De Paul junto con Francisco Gramigna, amigo en común con Fran Stoessel, lo que continuó alimentando los rumores de un acercamiento con el entorno de la cantante, a la espera de la foto o el comunicado que confirma o desmienta la reconciliación.

Tras su separación del futbolista, con el paso del tiempo los seguidores de la pareja comenzaron a especular sobre una posible reconciliación, basándose en diversas pistas que tanto el futbolista como la cantante parecían dejar. Un ejemplo de ello fue lo ocurrido en la noche del Maracaná, tras el triunfo de la Selección Argentina frente a Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas.

Uno de los momentos clave fue cuando el futbolista del Atlético de Madrid, en una entrevista post-partido, envió un mensaje que muchos interpretaron como dirigido a Tini: “Quiero agradecerle a esa persona que la quiero mucho. Espero que haya visto el partido y esto también es para esa persona”, declaró antes de dirigirse al vestuario, sin ofrecer más detalles. Estas palabras avivaron las especulaciones en las redes sociales, apuntando a Stoessel como la posible destinataria del mensaje, lo que añadió más fuerza a las teorías de una reconciliación.