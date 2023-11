Quiénes son los dos primeros confirmados en la gran final de Got Talent Argentina

La definición de la final de Got Talent

Luego de más de tres meses capturando la atención y el entusiasmo del público, Got Talent Argentina (Telefe), liderado por Lizy Tagliani, y cuyo jurado está compuesto por Abel Pintos, La Joaqui, Emir Abdul y Flor Peña, se dispuso a iniciar sus últimas emisiones, con la gran final en la que durante tres emisiones se podrán ver las más destacadas artes escénicas.

Durante la jornada de este último domingo comenzaron a desfilar los 16 concursantes que compiten intensamente en lo que se ha denominado La Final. De este grupo, el jurado seleccionará a cuatro participantes -dos ya fueron elegidos el domingo y dos serán este lunes- para avanzar a La Gran Final, que tendrá lugar el martes, marcando el cierre del programa. Estos cuatro seleccionados por el jurado, junto con el Mago Matus, quien fue agraciado con el “botón dorado” otorgado por Lizy, aguardarán los votos del público en esa última emisión que se realizará en vivo, para determinar quién se coronará como el nuevo gran campeón.

Docta Dance, conjunto de baile originario de Córdoba, tuvo el honor de inaugurar la primera noche de las finales. Para esta instancia desplegaron una actuación que rompió esquemas, distanciándose ligeramente de su estilo habitual en hip-hop para entregarse al ritmo de un mashup que fusionaba las melodías de Michael Jackson y Luis Miguel. Este grupo, que ya había captado la atención en las audiciones al recibir un botón dorado, se prepara para marcar su presencia en la noche decisiva del martes 28 de noviembre, en la cual será el público de Telefe quien tenga la última palabra para decidir al ganador del concurso.

La actuación de Docta Danc en la final de Got Talent

Tras su presentación, Flor Peña fue la primera en ofrecer sus comentarios, llenos de elogios hacia la trayectoria del grupo. “Estamos arrancando las finales y después de este arco del que fuimos parte, siento que ustedes son parte nuestra. Creímos en ustedes y ustedes también creyeron en ustedes. Sentimos orgullo de que hayan pasado por Got Talent y de que mucha más gente haya podido conocer su arte”, afirmó la actriz, quien con su característica franqueza, continuó: “Hoy se dieron el gusto de hacer lo que se les cantó el culo, vinieron, pusieron humor, cositas y nos volvieron a enamorar como siempre”.

La Joaqui, por su parte, no escatimó en halagos hacia los bailarines. “Me encantan. Son una cosa de locos y mi hija que es fanática de Luismi se va a morir cuando los vea”, comentó la cantante de RKT. Luego compartió una anécdota personal que reflejaba el impacto del grupo más allá de su habilidad para el baile. “El otro día me crucé con una chica que me dijo que estaban en Got Talent los mejores bailarines de todos que son Docta. Me habló también de lo lindos que son ustedes. Es imposible no encariñarse y ver más allá de la performance”, señaló Joaqui.

Abel Pintos, siguiendo con las devoluciones, fue directo en sus palabras: “Los felicito por estar acá, por lo que hacen, porque son realmente increíbles. Y les agradezco porque artistas como ustedes hacen grande a este programa”.

Emir Abdul, con su experticia en el ámbito del baile, fue el encargado de cerrar las devoluciones para el grupo cordobés: “Cuando los veía pensaba que se nota que son compañeros, unidos, y cuando los veo bailar me emociono porque es hermoso ver a alguien que ama lo que hace y que contagia. Eso no se paga con nada”, concluyó, momentos antes de que el grupo recibiera la noticia de su clasificación a la gran final.

También, para otros de los participantes, hubo momento de revancha. En el marco de las semifinales, Carla Domínguez y Julio Chulo Seffino, originarios de San Nicolás, protagonizaron una actuación memorable en la última emisión del ciclo. Durante su presentación, en la que ejecutaron una coreografía de tango, se produjo un incidente que logaron resolver con mucha prestancia, lo que da más épica al momento vivido.

De fondo sonaba “El tango de Roxanne”, que se hiciera popular como banda de sonido del filme Moulin Rouge, pieza que eligiera la pareja para demostrar sus dotes escénicos. También una pequeña parte de “Tanguera”, de la agrupación Forever Tango, instante en el que a Carla se le engancha el taco del zapato con el vestido, por lo que durante unos escasos segundos se vivió una tensión mayor, a la espera de ver cómo sobrellevaba ese contratiempo. A pesar de ello, la pareja logró sortear los inconvenientes y demostró su habilidad y resiliencia.

La pareja de tango que emocionó en Got Talent

Al finalizar la interpretación, tanto el público como el jurado se mostraron maravillados por la performance. Tanto fue así, que pese al percance lograron avanzar a la final, en la que este domingo participaron, con la intención de reafirmar y justificar la confianza que el jurado había depositado en ellos.

Tras una impecable actuación, La Joaqui fue la primera en brindarles una devolución: “Estoy contenta porque el otro día dije de apostar por nuestros dorados y creo que voy bien. El otro día me partió el corazón lo que pasó y me dolió como si me hubiese pasado a mí”.

Además, con curiosidad y admiración, indagó a la pareja sobre la autenticidad de la pasión que desprenden en su baile: “Se aman tanto que el corazón les va a explotar, quiero saber si es real o actuado el deseo que se les ve”. Julio, uno de los bailarines, respondió que su conexión varía según el momento. Por su parte, Carla, emocionada y agradecida, compartió sus sentimientos: “Me fui muy frustrada el otro día y cada paso que di hoy fue en agradecimiento a la oportunidad que nos dieron”.

La conexión entre Carla y Julio es tan evidente y profunda que incluso motivó a Abel Pintos a hacerles una generosa oferta relacionada con su relación romántica: “Es un privilegio haberlos visto bailar acá, es increíble. Yo les regalo el salón de la fiesta”, Sin embargo, Carla, con humildad y aprecio, le respondió que con su presencia cantando en su boda estaría más que satisfecha.

La pareja continuó recibiendo elogios, y el comentario de Emir Abdul fue particularmente destacado: “Es un placer verlos, ver cómo manejan la musicalidad, los matices, lo hacen de una manera mágica. Yo a mis alumnos les digo que la perfección no existe pero a partir de hoy empiezo a creer que sí, ustedes lo son”,

Las instancias finales repercutieron también en la programación del canal, que decidió realizar ajustes: el lunes y martes no se transmitirá la telenovela turca Traicionada. En su lugar, Got Talent compartirá espacio en la programación con el estreno de Escape Perfecto, un nuevo ciclo de entretenimiento que llega para ocupar la franja horaria, conducido por Iván de Pineda y Josefina la “China” Ansa.