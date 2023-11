La respuesta irónica de Milagros Maylin a Pamela David sobre el futuro de Rodríguez Larreta

Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin.

Después de que la conductora Pamela David difundiera un mensaje en redes sociales sobre la supuesta participación de Horacio Rodríguez Larreta en un eventual Gabinete de Sergio Massa, en caso de imponerse en el balotaje 2023, la actual pareja del jefe de Gobierno porteño, Milagros Maylin, recogió el guante y respondió con ironía.

Con una escueta, pero tajante publicación, David provocó un cimbronazo en plena votación al asegurar que el ministro de Economía de Massa, si este fuera electo, “será Horacio Rodríguez Larreta”.

El comentario de Pamela David que provocó la respuesta de Milagros Maylin.

Al observar la afirmación de la conductora, Maylin no dejó pasar mucho tiempo para contestar a través de su cuenta de Instagram.

Filosa, la ex secretaria porteña de la Tercera Edad replicó un mensaje que dice lo siguiente. “Ayer cené con Rodríguez Larreta. Me dijo que jamás sería parte de un gobierno kirchnerista. Milanesas con puré, como casi siempre”, sentenció con una captura del tuit publicado previamente por la ex vedette.

Milagros Maylin desmintió el rumor instalado por la conductora Pamela David sobre el futuro político de Horacio Rodríguez Larreta.

En tanto, Rodríguez Larreta fue abordado por los periodistas que aguardaban por su palabra al salir de su centro de votación y, como se preveía, la primera consulta que recibió fue respecto a esta cuestión. Él, sin dar vueltas, aseguró: “No hay nada de eso, ya dije que no era cierto y lo contesté varias veces durante la campaña”.

Antes de que terminara de responder le repreguntaron si en las últimas horas estuvo reunido con Massa: “No”, respondió con gesto serio.

Elecciones Balotaje 2023 - Declaraciones de Horacio Rodrigues Larreta

En este sentido, semanas atrás el propio Sergio Massa expresó en declaraciones radiales que elegirá a un ministro de Economía de otra fuerza política en un eventual gobierno.

“Mi ministro de Economía no va a ser alguien de mi fuerza política, va a ser alguien de otro sector político”, aseguró Massa en una entrevista con radio Cadena 3. En esta línea, además, destacó su convocatoria a una gestión de unidad nacional, porque representa “una nueva etapa para la Argentina”, adelantó que la mitad del directorio del Banco Central será “del principal bloque de la oposición, para que haya control”, y avizoró un 2024 con “bajo nivel de vencimientos, alto nivel de exportaciones”. “Eso va a revaluar la moneda y bajar la inflación”, consideró en esa oportunidad.

No obstante, Massa promete que no va a dar nombres hasta después de la elección. “¿Para qué? Él es el candidato y mantiene la centralidad. La gente vota presidente, es lo que importa. Lo que sí, es momento de sumar gente de afuera al equipo económico”, reconoció días atrás alguien de su estrecha confianza en diálogo con Infobae.