Horacio Rodríguez Larreta votó y desmintió que vaya a ser Ministro de Economía si gana Sergio Massa

Elecciones Balotaje 2023 - Declaraciones de Horacio Rodrigues Larreta

La presencia de Horacio Rodríguez Larreta en la Facultad de Derecho para emitir su voto generó una expectativa inusitada, ante el rumor de su posible inclusión en un eventual gobierno de Unión por la Patria.

El tema, que había sido una especulación en las semanas previas al balotaje, se reflotó esta mañana a partir de un mensaje que posteó Pamela David en su cuenta de X (ex Twitter): “Anoche comí con Sergio Massa; de ser el Presidente electo, su Ministro de Economía será Horacio Rodríguez Larreta”.

Rápida de reflejos quien recogió el guante fue Milagros Maylin, la actual pareja del ex precandidato a presidente de Juntos por el Cambio. Mediante un irónico mensaje, desmintió la versión que instaló la conductora en redes sociales. “Anoche comí con Horacio Rodríguez Larreta. Me contó que jamás será parte de un gobierno kirchnerista. Milanesas con puré, como casi siempre”, respondió la ex secretaria porteña de la Tercera Edad.

Milagros Maylin, actual pareja de Horacio Rodríguez Larreta, desmintió la versión instalada por Pamela David acerca de la posible participación del actual jefe de Gobierno porteño en un eventual Gabinete de Sergio Massa, si éste se impusiera en el balotaje ante Javier Milei.

Por supuesto, al salir de votar, la primera pregunta que escuchó el jefe de Gobierno porteño tuvo que ver con esa cuestión. Y su respuesta fue contundente: “No hay nada de eso, ya dije que no era cierto y lo contesté varias veces durante la campaña”. Antes de que terminara de responder le repreguntaron si en las últimas horas estuvo reunido con Massa: “No”, respondió con gesto serio.

Luego, consultado por su participación a futuro dentro de Juntos por el Cambio, coalición opositora que se fragmentó tras la dura derrota de Patricia Bullrich en la primera vuelta y el posterior acuerdo que la presidenta del PRO y Mauricio Macri sellaron con Javier Milei de cara al balotaje, Larreta anticipó que continuará siendo parte del espacio.

“Siempre he sido, soy y seré de Juntos por el Cambio. Siempre he trabajado para la unidad de Juntos por el Cambio”, subrayó ante los periodistas que aguardaban su palabra.

Horacio Rodríguez Larreta desmintió que vaya a ser el ministro de Economía de Sergio Massa.

La versión sobre la posibilidad de que Larreta integre un eventual Gabinete de Sergio Massa va de la mano con la voluntad expresada por el candidato presidencial del oficialismo, que semanas atrás dijo en declaraciones radiales que elegirá a un ministro de Economía de otra fuerza política en un eventual gobierno.

“Mi ministro de Economía no va a ser alguien de mi fuerza política, va a ser alguien de otro sector político”, aseguró Massa en una entrevista con radio Cadena 3. En esta línea, además, destacó su convocatoria a una gestión de unidad nacional, porque representa “una nueva etapa para la Argentina”, adelantó que la mitad del directorio del Banco Central será “del principal bloque de la oposición, para que haya control”, y avizoró un 2024 con “bajo nivel de vencimientos, alto nivel de exportaciones”. “Eso va a revaluar la moneda y bajar la inflación”, consideró en esa oportunidad.

No obstante, Massa promete que no va a dar nombres hasta después de la elección. “¿Para qué? Él es el candidato y mantiene la centralidad. La gente vota presidente, es lo que importa. Lo que sí, es momento de sumar gente de afuera al equipo económico”, reconoció días atrás alguien de su estrecha confianza en diálogo con Infobae.