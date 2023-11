Los amores de Taylor Swift: cómo la inspiraron en su música sus relaciones con Harry Styles, John Meyer y Jake Gyllenhaal

John Meyer, Jake Gyllenhaal, Harry Styles y Travis Kelce: algunos de los romances de Taylor Swift

De las distintas temáticas que Taylor Swift viene abordando en su repertorio, sin dudas sus vaivenes amorosos le sirvieron de gran inspiración. Instantáneas de felicidad, desengaños e incluso situaciones muy tortuosas se fueron convirtiendo en las canciones que fueron apareciendo en sus, hasta ahora, diez discos de estudio. Algunas de ellas sonarán por primera vez en Buenos Aires este jueves 9, viernes 10 y sábado 11 cuando la cantante se presente en el estadio de River Plate.

La mayoría de sus vínculos sentimentales fueron hombres famosos. Luego de que en abril pasado rompiera con el actor británico Joe Alwyn, a fines de septiembre se la vio muy cerca de Travis Kelce, el jugador de Kansas City Chiefs, equipo de la liga profesional de fútbol americano (NFL). El romance se oficializó luego de que la cantante asistiera a alentarlo al estadio Arrowhead, en donde compartió palco con la madre del deportista. Y tras el partido, se los vio muy acaramelados en la zona de camarines.

Taylor Swift y Travis Kelce

El amorío adolescente con un tal Brandon Bordello -el cual finalizó en buenos términos cuando el muchacho decidió comenzar su carrera universitaria- le dejó algunas de las canciones que integran su álbum debut Taylor Swift (2006), como “Our Song” y “Tim McGraw”.

Joe Jonas, su “primer amor famoso”

Taylor Swift y Joe Jonas, en septiembre de 2008 (Jeff Kravitz/FilmMagic)

A mediados de 2008, cuando Taylor estaba desarrollando el proceso creativo de Fearless, su segundo álbum, conoció al hermano del medio de los Jonas Brothers. El amor fue intenso pero se apagó a los pocos meses. Llegó a su fin luego de que él la llamara para avisarle que quería cortar; una conversación que duró apenas 27 segundos, según contó ella misma en una entrevista. Suficiente para agregar casi a último momento la canción “Forever & Always”. “Y me quedo mirando el teléfono, todavía no ha llamado / Y entonces te sientes tan mal que no puedes sentir nada en absoluto / Y recuerdas cuando te dijo: ‘Hasta siempre’”, dice parte de la letra. Tiempo después, esta relación inspiró a temas como “Last Kiss” y “Holy Ground”.

Taylor Lautner, amor de película

Taylor Swift y Taylor Lautner en una escena de Valentine's Day

Luego de un fugaz romance con Lucas Till, el cual duró apenas un mes durante 2009, después de que coincidieran en la grabación del tema “You Belong with Me”, Taylor conoció a Taylor en el rodaje de la película Valentine’s Day, donde interpretaban a una pareja de adolescentes. Hacia diciembre de 2009, sin embargo, todo terminó y aparentemente por decisión de ella. ¿El motivo? Se dijo que él buscaba una relación a largo plazo, mientras que la cantante decidió apostar de lleno a su carrera. No exenta de culpa, Swift miró hacia su interior tras la ruptura y escribió “Back to December” en honor al actor. “Me diste rosas y las dejé allí para que murieran / Así que esta soy yo tragándome mi orgullo / De pie frente a ti diciendo que lo siento por esa noche / Y vuelvo a diciembre todo el tiempo”, canta.

John Mayer y un amor tormentoso

John Mayer y Taylor Swift tuvieron un corto pero intenso romance

Fue corto pero tormentoso. Ella tenía apenas 19 años, mientras que el músico ya iba por los 32. Entre los meses finales de 2009 y comienzos del 2010, Swift y Mayer vivieron un romance que se mantuvo bastante en secreto. Pero tras su final, pareció destaparse algo: por un lado, rumores de malos tratos de él hacia ella; por el otro, muchas canciones. Primero, “Dear John”, un tema que hizo que muchas swifties odiaran al intérprete de “You’re Gonna Live Forever in Me”. “Querido John, lo veo todo ahora que te has ido / ¿No crees que era demasiado joven para meterte conmigo? / (...) Y miraré atrás y lamentaré que ignoré cuando dijeron: ‘Corré tan rápido como puedas’”, entonó ella.

Tiempo después, la canción “Ours” refiere a los tatuajes y también la separación entre los dientes característica de Mayer. Y doce años después de la ruptura, en el álbum Midnights, incluyó “Would’ve, Could’ve, Should’ve”, que refiere a la juventud de la cantante cuando sostuvo aquel vínculo. “Si nunca me hubieras mirado / Me hubiera quedado de rodillas / Y nunca hubiera bailado con el diablo / a los diecinueve / Y la verdad de Dios es que el dolor era el cielo / Y ahora que he crecido, tengo miedo de los fantasmas”, expresó.

Jake Gyllenhaal y otro final por teléfono

Hacia fines de 2010 la cantante cruzó sus caminos con los del actor, sin embargo nunca se dejaron fotografiar juntos en los alrededor de cuatro meses que duró el vínculo. Y tras el final, trascendió que el actor terminó la relación a través de un mensaje de texto. La experiencia inspiró a Taylor a escribir canciones como “We Are Never Ever Getting Back Together”, “All Too Well”, “Girl At Home” y “The Moment I Knew”, todas dedicadas al intérprete de Donnie Darko y Zodiac e incluidas en el álbum Red.

“Y me llamas otra vez solo para romperme como una promesa / Tan casualmente cruel con la excusa de estar siendo honesto / Soy un pedazo de papel arrugado, tirado justo aquí / Porque lo recuerdo todo”, explicitó Taylor en “All Too Well”, que en 2021 apareció reversionada en una pieza que supera los 10 minutos y dejan en claro que Gyllenhaal fue el “villano” de la relación.

Connor Kennedy y una convivencia cercana

Fue efímero -entre julio y octubre de 2012- pero intenso, como le gusta vivir sus romances a Taylor. Poco tiempo después de que la cantante ligara con el nieto de Robert F. Kennedy, decidió comprar una casa para estar cerca de él. Tras el final, vendió la propiedad pero no se trató de una ruptura traumática ni escandalosa. Y sí, también le dejó una canción, como “Begin Again”. “He pasado los últimos ocho meses / Pensando que todo lo que hace el amor / Es romper y quemar y terminar / Pero un miércoles en un café / Lo vi empezar de nuevo”, entonó Swift con cierta resignación.

Harry Styles y un amor casi ideal

Taylor Swift y Harry Styles

Poco después de romper con Connor Kennedy, Taylor apostó al amor con el integrante de One Direction, relación que inspiró casi todo el contenido de 1989, uno de los discos más exitosos de la estadounidense. “Tú tienes el pelo largo, peinado hacia atrás, camiseta blanca / Y yo tengo esa fe de niña buena y una faldita ajustada / Y cuando nos derrumbamos, siempre volvemos / Porque nunca pasamos de moda / Nunca pasamos de moda”, cantó orgullosa en la elocuente “Styles”.

El final, algo agridulce por rumores de infidelidad, dejó como saldo la canción “I Know you were trouble”. “Sabía que eras un problema cuando entraste/Así que la culpa está sobre mí ahora/Me llevaste a lugares en los que nunca he estado/Ahora estoy tirada en el frío y duro suelo”, se lamenta Taylor.

Calvin Harris y la “alta infidelidad”

Fue una de las más duraderas -unos quince meses entre 2015 y 2016-, pero lo de la popstar y el dj internacional se terminó casi de manera abrupta y sin demasiadas explicaciones públicas. Se llegó a especular con una boda entre los dos, pero tras el final trascendió que Taylor le habría sido infiel a Calvin, quedando por primera vez en el rol de la “villana” de la historia. Con un fino uso de la ironía, en 2022 escribió “High Infidelity” (”Alta Infidelidad”): “Parecía lo correcto en ese momento / Sabes que hay muchas maneras de matar a la persona que amas / La forma más lenta es nunca amarlos lo suficiente / ¿Realmente quieres saber dónde estaba el 29 de abril? / ¿Realmente tengo que decirte cómo me devolvió a la vida?”.

Tom Hiddleston y... ¿un clavo reemplaza a otro clavo?

Taylor Swift y Tom Hiddleston

Cuando señalaron a Taylor de haberle sido infiel a Calvin Harris, se dijo que estaba con el actor Tom Hiddleston. Y dos semanas después de terminar con el dj, aparecieron las primeras fotos de la nueva pareja, que duró de mayo a septiembre de 2016. Muchas swifties consideran que Tom es una de las mejores parejas que tuvo la cantante, de quien se dijo que soñaba formar una familia con ella.

Sin embargo, ella tenía otros planes bastante lejos de un compromiso. De eso habla en el tema “Midnight Rain”: “Él quería comodidad, yo quería el dolor / Él quería una esposa, yo estaba construyendo mi vida / Buscando la fama, él seguía igual / Todo en mí cambió como la madrugada”.

Joe Alwyn y un compromiso

Taylor Swift y Joe Alwy

Después de esquivarle algunas veces al compromiso, Taylor encaró su relación más duradera con el actor y compositor, desde mediados de 2017 hasta abril de este año. Él contribuyó en la creación de varias de las canciones del disco Evermore. Pero el amor que hubo entre los dos quedó cristalizado como nunca en el tema “All The Girls You Loved Before”, enteramente dedicado a él. Sin embargo, pocos días después de que trascendiera la ruptura, la canción fue modificada y en la versión que está publicada en las plataformas de streaming se empezó a oír un nítido “Te extraño”. “Todas las chicas que has amado antes/Te convirtieron en el que me he enamorado/Cada calle sin salida te llevó directamente a mí/Ahora, eres todo lo que necesito, estoy muy agradecida por/Todas las chicas que has amado antes/Pero yo te amo más”, dice parte de la letra.