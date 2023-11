Daniela Celis habló del lado B de su embarazo y reveló qué es lo que más padece

Daniela Celis confesó cuál es “el lado B” de su embarazo y qué es lo quiere más padece: “Las noches son difíciles“

A Daniela Celis la experiencia Gran Hermano sin dudas le cambió la vida. Carismática, dentro de la casa fue una de las participantes más queridas y se enamoró de Thiago Medina. Y post reality se consolidó a nivel laboral y ratificó su relación con el joven de González Catán, con quien será madre de gemelos.

En medio de esta exposición, durante varias semanas mantuvo su cuenta de Instagram cerrada sin dar demasiadas explicaciones. De la misma manera, en las últimas horas la volvió a activar y subió una publicación con una extensa carta hablando de la maternidad y “el lado b”.

Allí, sus casi dos millones de seguidores, pudieron leer su descargo, ver cómo crece su pancita e interactuar con la influencer. “Te das cuenta que un día todo cambió, mi cabeza ya no es la misma, mi prioridades, mis preocupaciones”, comenzó escribiendo Daniela sobre todo lo que está viviendo actualmente mientras transita su embarazo gemelar.

Daniela Celis se quebró al contar que atraviesa un embarazo de riesgo (Instagram)

“Sobre todo mi cuerpo, me levanto todas las mañanas mirándome al espejo encontrándome algo nuevo (una marca, una mancha, celulitis etc), las piernas se te hinchan, los pies pesan, el dolor de espalda, cadera y rodilla, no me dan ganas de peinarme ni maquillarme, solo de poder descansar 5 minutos más”, reconoció Daniela confesando que sufre algunas cosas de esta nueva experiencia de vida.

Además, Pestañela aclaró qué es lo que más le cuesta del embarazo: “Las noches se hacen difícil para dormir y los días interminables, me empiezo a agitar cada vez más, me cuesta hasta caminar, la ropa no me entra, cada semana aumento un talle nuevo, ya no se que ponerme ni cómo estar…”, se sinceró con sus fanáticos.

Pese a estas declaraciones, Celis aclaró que se encuentra muy feliz, disfrutando este presente embarazada de gemelos y que no ve la hora de que nazcan. “Luego de la nada sentís algo en la panza y sí, sus patadas, esos movimientos que me hacen dar cuenta que todo esto vale la pena y queda poco tiempo para verlxs, para conocernos, para abrazarnos y llenarnos de besos!”, afirmó entusiasmada.

Daniela Celis y Thiago Medina se muestran felices por la llegada de sus bebés

“La gestación es hermosa! Dar vida es maravilloso, me siento bendecida de saber que tengo dos almitas dentro mío, dos corazones latiendo!”, insistió, destacando el lado positivo de la situación: “El proceso no es todo color de rosa, yo lo estoy aprendiendo. Quería compartirles esta sesión porque me costó hacerla. Internamente hace mucho no me sentía tan linda y tan segura de mí misma, de verme en una foto y gustarme!”, reconoció sobre la producción donde posó sin ropa y repleta de brillos.

Por último, la joven de Moreno sumó otra reflexión: “Una vez me dijeron que la M de mamá no te quite la M de mujer. Acá me siento radiante, en mi mejor momento con mis dos bebés en la panza dándolo todo por ellos y por mí, y esperándolos en esta vida, mientras tanto los siento y ellxs me escuchan a través de mi piel”, concluyó.

A pocas horas de haber publicado las fotos junto con la carta, la publicación alcanzó el medio millón de me gusta y también tuvo miles de comentarios por parte de sus fanáticos, familiares y amigos que le regalaron cientos de elogios y para acompañarla a su manera en este momento tan personal.

Los comentarios más llamativos fueron los de sus excompañeros de Gran Hermano: Julieta Poggio, Lucila La Tora Villar, y naturalmente, el de Thiago. También le escribieron otros famosos, como La Joaqui, Melody Luz, Flor Vigna, Georgina Barbarossa y Juli Castro y miles de seguidores anónimos, que vieron crecer la pareja y ahora disfrutan del siguiente paso.