Qué le dijo el Chanchi Estévez a Sabrina Carballo cuando se enteró que estaba embarazada

Sabrina Carballo contó cómo le dijo al Chanchi Estévez que estaba embarazada de Damián Potenza

Desde que se conocieron en el verano a mediados de enero en Mar del Plata, Sabrina Carballo y Damián Potenza se volvieron inseparables. La actriz y el exfutbolista iniciaron su relación y la hicieron pública recién en mayo cuando cumplieron cinco meses. Al poco tiempo sorprendieron con la noticia de que están en la dulce espera y se convertirán en padres.

“Nos da vergüenza hablar de esto, se lo fuimos contando de a poco a nuestros conocidos. Pero estamos súper contentos. Es un embarazo de cinco meses y ya sabemos que va a ser una nena, aunque todavía no definimos el nombre”, le confirmaron los futuros papás a Teleshow en agosto de este año.

Este viernes, Sabrina visitó a los Socios del Espectáculo y reveló detalles sobre cómo transita el embarazado y las expectativas que tiene sobre la pronta llegada de su hija. “Estamos muy felices, fue buscado y planeado“, reconoció la actriz. En un momento de la charla, Rodrigo Lussich, uno de los conductores del ciclo, le preguntó por la reacción de su ex pareja, Maximiliano Chanchi Estévez.

“Sabri ¿el Chanchi Estévez te llamó cuando se enteró de que estabas embarazada?”, indagó Lussich a lo que la actriz contestó: “Sí, me escribió y es gracioso porque me habla como si nunca nos hubiésemos separado. Me dice: ‘Che, ¿es verdad que estás embarazada?’. Yo le pregunté quién le había dicho y él me dice: ‘No, decime vos’. Y empezó una discusión para ver quién le decía a quién primero”, sostuvo Carballo entre risas.

Luego, reveló quién había sido el informante: ”Al final se lo había contado el mejor amigo de él, que es jugador de fútbol también y lo había visto en los medios”, contó la actriz. Al escucharla, el panel tuvo la necesidad de repreguntarle sobre el tema y quisieron saber qué le contestó él. “Y bueno... cuando lo confirmó imagino que te felicitó...”, insistió Rodrigo. “Sí, me dice ‘mandame fotos de la panza’ y yo le digo: ‘No te voy a mandar fotos’”, reconoció tentada.

En tanto, Paula Varela, una de las panelistas del ciclo quiso saber si su diálogo con su ex le trajo algún problema con su pareja actual. “¿Tu novio no se pone celoso de que Chanchi esté ahí? que te pida fotos de la panza por ejemplo”. A lo que Sabrina cerró: “No sé, tampoco le charlo tanto de eso”, admitió.

Sabrina Carballo y Chanchi Estévez simularon una boda en El Hotel de los Famosos, con Gabriel Oliveri como maestro de ceremonia

Con respecto al embarazo y a pesar de lo reciente que es la relación, Sabrina y Damián le aseguraron a este medio que este fue un bebé muy buscado ya que ninguno de los dos tienen hijos de otras parejas. “Nosotros convivimos desde que volvimos a Buenos Aires, después de la temporada de verano. Así que estamos re bien”, señalaron. Y revelaron que ya están preparando el cuarto de la niña, que tiene fecha de nacimiento para los primeros días de enero.

Con una presencia en el mundo del espectáculo desde que era una niña, Sabrina siempre buscó mantener un bajo perfil sobre sus relaciones sentimentales. El año pasado durante su participación en El Hotel de los Famosos se reencontró con el también exfutbolista Maximiliano Chanchi Estévez, con quien había estado en pareja 15 años atrás. Y muchos se sorprendieron cuando salió a la luz este romance retro.

En el reality de El Trece tuvieron algunos acercamientos, saldaron ante las cámaras algunos asuntos pendientes y hasta simularon una boda, con ropa de gala, ceremonia y fiesta, pero nada fue más allá del show televisivo. En la vida real, la pareja se terminó en 2011 y desde entonces cada uno eligió su propio camino.