El contundente gesto de Zaira Nara con Paula Chaves luego de su reconciliación con Facundo Pieres

Zaira Nara y Paula Chaves

Zaira Nara y Paula Chaves tuvieron un acercamiento que indicaría que ambas están reconstruyendo su amistad, aquella que mantuvieron por años y que se rompió meses atrás cuando la hermana de Wanda inició una relación sentimental con Facundo Pieres, exnovio de la actual pareja de Pedro Alfonso.

Si bien una sostiene que no hubo conflicto y que antes de avanzar con cualquier tipo de vínculo, la otra dejó en claro en más de una oportunidad que algo se había roto entre ellas y que por esto estaban distanciadas. “La vida misma. Las relaciones cambian. Y ningún título debe atarte a ninguna persona. Está todo bien. Pero no estamos en la misma sintonía”, sostuvo Paula Chaves las últamas veces que fue consultada al respecto.

Mientras que Zaira -que tuvo muchas idas y vueltas con el polista y que ahora se reconcilió y decidió dejar de ocultarse- también dio su versión, asegurando que antes de conocer a Pieres le consultó a su amiga si le molestaba. “Ella tiene una familia súper constituida, y si yo, en algún momento de mi vida, empecé a conocer a una persona que hace 13 años estuvo con una amiga, a la primera que se lo pregunté fue a ella. Yo tengo ciertos códigos por los que si una amiga me dice ‘cero problema’, dale para adelante’, y donde una amiga me dice ‘para ahí no mires’, no miro. Y mi ambiente es muy chiquito. Te juro que me pasó mil veces de amigas que levantan el teléfono”, explicó la modelo tiempo atrás, cuando había decidido finalizar noviazgo con el deportista.

“Cuando lo empecé a conocer, a la primera que se lo pregunté fue a mi amiga. Tengo códigos. Si ella me dice ‘boluda, para mí, cero, dale para adelante’. Yo le doy para adelante. Si me dice ‘ahí no mires’, no miro. Antes de empezar a salir con él, fue a ella a quien le pregunté. A la primera y a la única”, ratificó quien en los últimas días fue fotografiada abrazada a Pieres en un partido de polo. Y viviendo su amor sin ocultarse.

Facundo Pieres es el actual novio de Zaira Nara y ex de Paula Chaves

Cuando todavía estaban distanciadas y cuando hablaban públicamente una de la otra -porque los medios las buscaban para ello-, Zaira también expresó sus intenciones de acercarse a Paula y de revincularse con ella y su familia. Por caso, es la madrina de Filipa, la hija menor de Chaves y Pedro Alfonso.

“Entiendo eso que dijo que las personas según lo que están transitando en un momento de su vida puede que no sientan que están a la par de la mía. Yo espero que ojalá eso pueda cambiar con el tiempo, porque a mí no me importa en qué situación estén mis amigas. Me parece que las amistades no tienen que ver con la sintonía en la que estén y desde mi lugar siguen siendo mi familia. Yo a Pedro y a Paula los amo con toda mi alma, y a sus chicos, ni hablar. Pero también entiendo que si hay alguien que esté molesto con esa situación se aleje”, enfatizó la modelo.

En las últimas horas, hubo dos acercamientos claros entre ambas. Un gesto de cada una. Por un lado, Paula Chaves apoyó a Zaira Nara luego de su renuncia al streaming del Bailando 2023 por el comentario fuera de lugar que recibió al aire. Contó que no vio el programa en vivo, pero que estaba al tanto por un corte al que tuvo acceso a través de las redes sociales. “Un bajón, cualquiera”, consideró sobre el agravio que recibió su colega.

“Me parece muy bien la renuncia. Hay cosas que están fuera de lugar y en un lugar de trabajo no está bueno que pasen”, ratificó Paula sobre la postura de Zaira, que decidió dar un paso al costado en el rol que ocupaba.

Por otro lado, este viernes por la mañana Nara le devolvió el gesto de acercamiento a Chaves a través de las redes sociales: le dio like a una foto que la modelo compartió de un evento que tuvo lugar el jueves por la noche: allí está junto a la modelo Julieta Spina. “Salen de noche y brillos siempre”, escribió junto a la imagen en la que ambas caminan por la noche.

De esta manera, y de forma paulatina, las modelos se muestran cada vez más cerca de recomponer su relación.