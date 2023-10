Paula Chaves habló sobre la abrupta renuncia de Zaira Nara al streaming del Bailando 2023: “Fue cualquiera”

Paula Chaves habló sobre la renuncia de Zaira Nara al Bailando 2023: "Es cualquiera" (Video: LAM, América)

El miércoles pasado, durante el Bailando 2023, se produjo una tensa pelea entre Coti Romero, desde el stream del programa, y Charlotte Caniggia, quien estaba en la pista a punto de bailar. También involucraron a Zaira Nara quien, luego de sentirse ofendida por los comentarios de la exparticipante de Gran Hermano y de la hermana de Alex Caniggia, renunció en la tarde de este jueves a través de sus redes sociales.

Todo comenzó cuando Charlotte expresó su descontento con algunos integrantes del streaming y le sugirió al conductor que en dicho equipo debería haber “más famosos”. Lo que provocó que Coti pidiera la palabra y desatara el conflicto con la hermana de Wanda Nara.

“Primero que nada, yo no fui la que quemó a Char (por Charlotte). En segundo lugar, si no te quería quemar, hubiera contado, y ahora lo voy a contar, lo que me pediste a mí que lo diga. Así que vos sos falsa”, arremetió Coti. Y continuó: “No le quisiste decir a Zaira y me lo dijiste a mí para que yo no lo diga, y yo te dije ‘no lo puedo decir’. Dijo, de Zaira y de Wanda, que las dos estaban acá por chupar p.... Y me dijo que lo diga, porque dijo que yo decía todo y que yo no me callaba nada. Y yo le dije ‘no lo voy a decir’”.

Al escuchar la versión de Coti Romero, Charlotte afirmó que efectivamente había hecho el comentario agresivo que su compañera había reproducido segundos antes. “Sí, obvio”, aseveró Caniggia. Ante estas declaraciones, Zaira renunció de manera imprevista por sus redes sociales y sin comunicárselo antes a la producción del programa. “A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa Bailando por un sueño”,“jamás imaginé que participantes de este espacio donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho. Soy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad, como mujer y profesional”, expresó en su cuenta de Instagram.

El cruce entre Coti Romero y Charlotte Caniggia que generó la renuncia de Zaira Nara al streaming del Bailando 2023 (Video: Bailando 2023, América)

Este jueves, al aire de LAM, Paula Chaves habló con Ángel de Brito y se refirió al episodio ocurrido la noche anterior. “Vi ayer un tuit o un retuit tuyo, no lo vi en vivo, un bajón, cualquiera”. Entonces, el conductor le preguntó si ella también había vivido situaciones similares cuando participó del programa. “A mí lo más grave que me pasó fue ver a mi papá chapando con Graciela Alfano y yo con un ataque de celos. Reina Reech me mandaba a terapia, vinieron a verme al camarín. Yo estaba llorando porque se me mezclaba el cansancio, la crisis de bailar 80 ritmos por día y mi papá en ese momento”, confesó ahora entre risas.

Sobre la renuncia de su examiga, la esposa de Pedro Alfonso fue contundente. “Me parece muy bien la renuncia. Hay cosas que están fuera de lugar y en un lugar de trabajo no está bueno que pasen”, respondió tajante. Luego, explicó que a ella no la volvieron a llamar para reemplazar a Pampita Ardohain en el jurado, pero que tenía entendido que lo harían cada vez que la conductora de El Hotel de los Famosos se fuera de vacaciones.

En cuanto a su participación en “la salsa de tres”, Paula reveló entre risas: “Me llamaron Lourdes Sánchez, Guido Záffora, Coki Ramírez, Mónica Farro, y desprecié a todos”. Después, explicó la razón de su negativa a participar en ese ritmo. “Me daba fiaca en realidad. Me encantó la apertura, pero no estoy para ese lugar mediático ahora. No me siento cómoda en ese rebotecido mediático”, concluyó.