Evangelina Anderson se borró dos tatuajes y mostró la cicatriz que le quedó: “Si les da impresión, pasen de largo”

Evangelina Anderson se borró dos tatuajes y mostró el resultado (Video: Instagram @evangelinaanderson)

Evangelina Anderson decidió borrarse dos tatuajes característicos y utilizó sus redes sociales para mostrar el resultado. La esposa de Martín Demichelis lo hizo a través de un tratamiento de láser que requiere de seis sesiones. Si bien todavía no ha terminado (va por la cuarta) compartió con sus más de tres millones de seguidores de Instagram la evolución en proceso.

Te puede interesar: Evangelina Anderson le celebró el cumpleaños a su perra con torta, velita y cotillón: “Nos hacés muy feliz”

Aunque hizo una salvedad para aquellas personas que pueden llevarse una impresión al ver el estado de su piel mientras está en pleno tratamiento. “Si les da impresión, pasen de largo esta Historia”, advirtió la modelo que actualmente se destaca en el jurado de Los 8 escalones, el programa que conduce Guido Kaczka por la pantalla de El Trece y que significó su vuelta al trabajo a la televisión argentina desde que regresó al país para acompañar a su marido, el técnico de River Plate.

Así las cosas, realizó una grabación casera en la que mostró su mano cerrada, en forma de puño y se la escuchó decir del otro lado, como si fuera una voz en off: “¿Vieron que les conté que me estoy sacando los tatuajes? Son seis sesiones, ya voy por la cuarta. Me acabo de sacar la venda. ¿Y quieren ver cómo está quedando? No se asusten, eh”, dijo antes de abrir su mano izquierda y mostrar el resultado del tatuaje que está eliminando en su dedo meñique: allí, tenía un corazón.

El corazón que Evangelina Anderson llevaba tatuado en su dedo meñique y que ahora decidió eliminar

Luego, compartió el resultado de otro diseño que también decidió borrar de su piel. Se trata de uno mucho más significativo para ella: tres pajaritos que simbolizan a sus hijos -Bastian, Lola y Emma, frutos de su relación con Demichelis- parados sobre un hilo en cuyo extremos había un corazón y del otro, se leía Demi, apodo que ella le puso tanto a su marido como a su familia completa.

Te puede interesar: 7 frases de Demichelis tras la goleada de River: su respuesta a la crítica por los cambios, la lesión de De la Cruz y la chance del doble 9 Borja-Rondón

“Vamos a ver cómo quedó el otro tatuaje que me saqué”, dijo Evangelina en otra de las Historias que publicó en las últimas horas. Y al quitarse ella misma la venda que cubría su piel se vio que tenía una marca roja en donde antes estaba el diseño. “Charan...”, celebró mientras mostraba el resultado.

El tatuaje de sus hijos que Evangelina Anderson se está quitando

A la influencer le restan dos sesiones más para terminar de eliminar los tatuajes respectivos que no desea llevar más en su piel y recién ahí mostrará el resultado final. “Chau tattoo”, había escrito en mayo de este año cuando inició el tratamiento con láser. Allí, además, había contado que utiliza gafas protectoras durantes las sesiones.

Te puede interesar: River Plate derrotó 2-1 a Gimnasia en La Plata y se consolida en la cima de su grupo en la Copa de la Liga

Para borrarse los tatuajes, Evangelina Anderson concurrió a una reconocida clínica. La técnica elegida es segura y efectiva. En la cuenta de Instagram del sitio elegido por la modelo se explica que la tinta es fragmentada en partículas minúsculas que el organismo elimina naturalmente a través del sistema linfático. Del mismo modo, también remarcaron que todo el procedimiento se realiza con anestesia local para que el proceso sea menos doloroso para cada uno de los pacientes que quieren intentar borrar o transformar algún tatuaje anterior en su piel.

Aunque se borró dos de los tatuajes que tiene en su cuerpo, a la modelo aún le quedan otros, como una cruz católica en la zona de las costillas, una luna creciente en uno de los omóplatos, en la espalda, una frase en una de las caderas y las iniciales de sus hermanas -Celeste, Rocío y Jazmín- en el tobillo izquierdo. Este último se lo hizo durante una visita a la Argentina en el 2012, cuando todavía vivía en Alemania.