Andrea Estévez le dio un ultimátum al papá de su hija: “Si no te hacés cargo, le digo que moriste”

Andrea Estévez le dio un ultimátum al papá de su hija

En 2018 Andrea Estévez dio a luz a Hannah, la hija que tuvo junto al empresario Juan Manuel García. Al poco tiempo, y tras una crisis de pareja desatada, ambos se separaron en medio de rumores de infidelidad. Cinco años después de la ruptura, la actriz y modelo habló de su lucha por la cuota alimentaria y reveló que existe una fuerte ausencia de su expareja para con la niña.

En directo desde los Estados Unidos, país en el que reside desde hace un tiempo, Estévez le dio una entrevista a Desayuno Americano (América) para contar acerca del dramático momento que está viviendo con García. “Llevo ya cinco años de lucha. Esto comenzó desde que nació Hannah. Estuve casi un periodo de dos años sin ningún tipo de cuota alimentaria”, comenzó contando Andrea a través de un enlace virtual. En esa línea, contó que estuvo trabajando junto a la abogada Ana Rosenfeld en diferentes mediaciones para intentar resolver el conflicto. Sin embargo, las gestiones no fueron suficientes y, hasta el momento, no alcanzaron a una solución. “Esto ocurre porque el padre estaba viviendo en los Estados Unidos y no se lo podía localizar”, detalló la actriz.

“Yo viajo con Hannah para acá y los vuelvo a unir a ellos, porque estuvieron tres años prácticamente sin verse, desde que ella nació”, contó a continuación para describir el vínculo entre la pequeña y García. Asimismo, se refirió a “la lucha interna de todo lo que no hace un papá y todo lo que tu hija te empieza a preguntar”. Ese fue el pie para hacer un duro comentario que conmovió a la mesa que es conducida por Pamela David.

“Va a sonar feo y fuerte, pero sinceramente se lo he dicho al papá de mi nena: ‘Si no querés hacerte cargo de la nena directamente decime, le digo que su papá murió’. Porque viste que los muertos son todos buenos”, razonó Estévez, muy dolorida y enojada con la situación, a la vez en que definió a García como un “padre intermitente” y que no ayuda económicamente. “Lo único que hace es dañarle la cabeza a mi hija a largo plazo”, dijo.

Durante la conversación, la modelo radicada en Miami contó que mantuvo reiteradas charlas con García con el objetivo de que la situación personal cambiara. Asimismo, contó que el padre ve a la niña cada 3 o 5 semanas, pese a que vive a solo media hora en auto, según dijo Estévez.

“No se puede obligar a tener vínculo. ¿O sí?”, intervino Pamela David desde el piso y para preguntarle a una abogada que estuvo presente en la conversación en calidad de especialista. “La verdad te empodera. Tu hija no tiene un padre muerto, tiene un padre vivo que no la quiere ver. Es doloroso para vos, pero a lo mejor es la realidad de Hannah”, dijo la letrada. “Al principio a mi hija yo le decía que su padre estaba trabajando. Pero después lo pensé y dije: ‘¿Para qué voy a hacer un padre bueno de alguien que no es, para que el día de mañana sea más fuerte el golpe...?’”, contó Andrea.

Esta no fue la primera vez que Estévez habló de la difícil situación con el padre de su hija. En septiembre pasado, y en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, dijo: “Hoy tengo la energía 100 por ciento puesta en Hannah. Tomé esta decisión de no aconsejar al otro en lo que tiene que hacer como papá. Muchas veces dije que no sabe lo que se pierde y en realidad, la que se pierde algo es mi hija, porque es ella la que no puede disfrutar de un papá como tendría que hacerlo. Mi ex no es parte de su vida, prácticamente”.