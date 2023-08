Ximena Capristo volvió a la carga contra Sabrina Rojas: “Te la contaron mal”

Ximena Capristo y Sabrina Rojas

Todo comenzó hace unos días cuando, en su rol de angelita invitada, Ximena Capristo hizo referencia al distanciamiento de su esposo, Gustavo Conti, y del marido de Paula Chaves, Pedro Alfonso, lo que habría determinado que se terminara la amistad entre ambas parejas. Pero lo cierto es que, en esta historia, quedó involucrada también Sabrina Rojas, por entonces casada con Luciano Castro, quienes también formaban parte de esas supuestas cenas de amigos.

“Maltrató a mi marido. Gustavo volvía angustiado por todo lo que le hacía Pedro. Él no entendía nada”, dijo la ex Gran Hermano haciendo referencia a Alfonso. Y, no conforme con eso, también apuntó contra Paula, a quien acusó de hablar mal de Castro y ser falsa con él. A tal punto que, según dijo, prefería irse última de los encuentros para evitar que la criticaran en su ausencia.

Frente a esto, Rojas decidió hablar en el nuevo ciclo que conduce Denise Dumas. “A Ximena y Gustavo los quiero mucho y nos conocemos hace muchos años. Tengo un cariño muy grande por la familia que son ellos. No se bien que sucedió con ella”, comenzó diciendo. Y dejó en claro que, cuando Capristo comenzó a trabajar como panelista de Confrontados en El Nueve a fines del 2019, priorizó su rol por sobre la amistad.

“Empezó a picantear con cosas. Si se hablaba de Luciano o de mí, en vez de bancar a la familia, porque somos todos amigos, ella picanteaba y siento que algo le sucedió que nunca lo charlamos”, dijo Sabrina. Y agregó, recordando sin mencionarlo un impasse que tuvo con el padre de sus hijos en el que se filtraron fotos íntimas del actor: “Estábamos pasando un momento familiar complicado y vos podés entender que picantee a cualquiera, pero que picantee a alguien que estuvo comiendo en tu casa, no”.

La publicación en Instagram de Ximena Capristo

Luego reflexionó: “No lo entendí. A partir de ahí, no nos hablamos más con Ximena. Yo siento que por algo ella se ofendió. De su historia con Paula, yo no sé. Tal vez, ese verano, debí preguntarle qué le pasó. Igual, no me enojo porque sé que es buena gente. Pero lo que hizo, me descolocó. Es una amistad que me da cosa que se haya roto así. Ahora estoy entendiendo que había una interna”.

Lo cierto es que, al escuchar las declaraciones de Sabrina y sin tener ya su silla en el ciclo de Ángel de Brito, Capristo decidió recurrir a sus historias de Instagram para responder. “Picantea”, escribió en letra grande. Y luego siguió arrobando a su examiga: “No es cierto...Te la contaron mal. Jamás en tu contra...@rojassasi”. En la misma publicación y con un emojie de un ají picante mexicano, Ximena continuó: “Buen lunes para todos”. Y aclaró: “Vi la nota que hicieron ayer. Igualmente: al que le quepa el sayo que se lo ponga”.

Hace tres años, Conti tuvo su momento para descargarse y aseguró que el vínculo cambió debido a sus diferentes ocupaciones. “Yo tengo un hijo, él tiene tres y las cosas pueden ir modificándose. Pero si el día de mañana Pedro necesita algo de mí, seguramente, lo va a tener. Y si yo necesito algo de él, seguramente, él también va a estar”, comentó. Pero dejó al margen a Paula: “Ella siempre tuvo la mejor del mundo y me trató muy bien, pero con él no tenemos la misma relación que antes”.

