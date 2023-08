Carmen Barbieri reveló que Santiago Bal dudó sobre la paternidad de Federico: “No me creía”

Carmen Barbieri recordó cuando Santiago Bal dudó de la paternidad de su hijo Federico

En Mañanísima tocaron la sorpresiva noticia del embarazo de Daniela Celis, quien espera por gemelos fruto de su vínculo con Thiago Medina a quien conoció en la casa de Gran Hermano. Y a raíz de esto, la conductora Carmen Barbieri recordó cuando ella quedó embarazada y el recordado Santiago Bal, su marido marido, dudaba de su paternidad. “No le creía”, aseguró.

“Es una emoción muy grande. Yo no esperaba. No lo estábamos buscando”, dijo la mamá de Federico al recordar el momento en que se enteró de su embarazo, ocurrido en 1989. “Santiago había tenido ya, cuando empecé con él, ocho operaciones de cáncer de colon. Y le habían sacado casi todo el intestino grueso. Y el médico le dijo: ‘Yo creo que no va a poder tener más hijos’. Entonces cuando empezamos a ser pareja me dijo: ‘No nos cuidemos porque yo no puedo dejar embarazada a nadie’. Y yo quedé embarazada”, siguió Carmen con su relato.

“Y él dudo”, agregó Barbieri, haciendo referencia solapada a Santiago con respecto a su flamante paternidad. “Ahí lo tenía que haber dejado yo”, bromeó la conductora en conversación con Estefi Berardi y Sebastián Pampito Perelló Aciar, los panelistas del programa que conduce por Ciudad Magazine.“Él me dijo: ‘Yo no te puedo dejar embarazada’. ‘Pero yo estoy embarazada de vos, porque no salí con nadie’”, recordó Carmen el desopilante diálogo que tuvo en aquel momento con Bal.

Carmen Barbieri

A continuación, Carmen contó que la ginecóloga que la atendía a ella lo envió a Bal a hacerse un espermograma. “Y el estudio dio bárbaro. El tenía 50 y pico y yo 34. Y él quería sus tres hijos por igual, pero Federico fue el hijo que más pudo criar”, reveló, a la vez en que aseguró que el conductor de Resto del mundo está al tanto de la historia. Pese a todo, Barbieri dijo sentirse contenta en todo momento con el embarazo en cuestión: “Yo me sentía tan bien con esa panza tan importante”.

“Engordé un poco en el embarazo. Todas las mañanas comía una bola no rellena y a la noche tenía alfajores abajo de la cama, porque Santiago no me dejaba comer. Y un litro de crema de leche también. Engordé 44 kilos. Me lo sacaron al séptimo mes porque sino explotaba”, reveló por otra parte Barbieri en cuanto a los antojos que tuvo durante el embarazo. A la vez, dijo que sufrió gestosis, intoxicación debido a la gestación, motivo por el cual su hijo nació a los siete meses de gestación y pesando 3.860 kilos.

La semana pasada Barbieri estuvo invitada a Poco Correctos, el programa que conducen el Chino Leunis y el Pollo Álvarez por las tardes de El Trece. En una entrevista a fondo, la conductora pasó por todos los temas: su carrera, la relación con su hijo y su vida personal. En un momento de la charla, en tanto, reconoció que sufrió ataques de pánico, habló de los síntomas y contó cómo hizo para salir adelante y poder superarlos.

“Antes daba vergüenza contar cualquier enfermedad. Pero hoy, por suerte, la gente lo está diciendo, y para los que nos ven o nos escuchan puede ser un aliento para que se animen a pelear, es una forma de darles fuerzas”, comenzó diciendo la conductora sobre cómo se analizaban los temas en la televisión. Luego decidió relatar en primera persona lo que ella misma padeció. “Yo fui la primera que habló del pánico. Me acuerdo que lo dije en la mesa de Mirtha Legrand y ella me dijo: ‘¿Vos, pánico, miedo a salir? ¡Con la fuerza que tenés!’”, recordó Barbieri.

Carmen Barbieri Reveló Que Tuvo Ataques De Pánico Y Cómo Hizo Para Superarlos

Sin pelos en la lengua y dando detalles de lo que le tocó vivir, Carmen se explayó. “Fue así, con todos los problemas que tenía, con Santiago que se moría, bajé los brazos cuando todo estuvo normal, cuando teníamos trabajo y todo estaba bárbaro. Yo bajé los brazos y, seguramente, me bajaron las defensas. Entonces, tuve un ataque de pánico cuando murió El Vasco (Lecuna), el marido de Georgina Barbarossa”, confesó la conductora. Y explicó: “Yo soy muy amiga de Georgina, soy casi hermana, soy de la familia. Y al Vasco yo lo amaba y él me amaba a mí. Una semana antes de su muerte habíamos estado juntos... Siempre me hacía reír”.

A raíz de la muerte del Vasco quien fue asesinado al ser asaltado mientras viajaba en un taxi, Carmen contó que antes de ir al velorio, tuvo su primer ataque de pánico. “Yo lloraba más que Georgina y me descompuse. Se me cerró la garganta. Sentí que me moría. Dije que no podía ir al velorio. Creo que eso fue la gota que rebalsó el vaso”, aclaró.

“Al día siguiente, Santiago me llevó al psiquiatra para ver qué tenía. Me dijo que tenía pánico”, recordó Carmen sobre el diagnóstico del profesional y relató los síntomas que tenía. “No podés cruzar la calle. Estás en una avenida, y sentís que los autos se te vienen encima. Se va saliendo de eso pasito a pasito... A pasitos de bebé, se dice: llegás hasta el ascensor de tu casa y tenés que volver. Después, ya podés bajar... Así hice yo”, confesó Barbieri. Y agregó: “Yo no me podía bañar sola. Me bañaba y Santiago tenía que estar en la puerta, con la puerta abierta, porque yo sentía que me iba a morir. Uno tiene la sensación de muerte todo el tiempo. Es una depresión encubierta”.

