Luisa Albinoni reveló una situación que la angustia: “Me cancelan por mi edad”

Luisa Albinoni se siente cancelada (Video: Desayuno Americano, América)

La discriminación a las personas mayores es uno de los flagelos de la sociedad actual. Y Luisa Albinoni lo dejó más que claro en Desayuno Americano, el programa de América en el que trabaja como panelista, al dar su testimonio y contar lo que le pasa a ella cuando nota que no la tienen en cuenta por su edad. Todo comenzó a partir de una charla que el ciclo conducido por Pamela David mantenía con Chimi Meza, una life coaching que contaba cómo llevaba adelante el proceso para lograr que las personas alcancen la motivación y el amor propio. Entonces, la actriz de 71 años, se sinceró con respecto a lo que ella misma iría a consultar.

“Yo me siento mal con respecto a lo que pasa socialmente a mi edad, para integrarme y no sentirme cancelada en muchas cosas”, comenzó diciendo Luisa. Y siguió: “Esto es lo que a mí me da fuerzas para seguir adelante. Porque yo lucho contra esto. Y me encuentro con trabas y piedras. Como que ya estoy cancelada por la edad que tengo”.

Entonces, la profesional le preguntó qué era lo que ella pensaba que la cancelaba. Y Albinoni no dudó en responder: “Socialmente, la gente te cancela y, directamente, te saca de circulación por una cuestión de edad. Aunque vos te sentís como si no tuvieras esa edad”. “¿Por qué?”, quiso saber la conductora. “Porque es así nuestra sociedad, es de descarte. Absolutamente, de descarte”, explicó la actriz.

Siguiendo el diálogo como si se tratara de una sesión de consultorio, la coach le preguntó quién era “la gente” a la que Luisa se refería. Y ella señaló: “El medio en el que me manejo. El público no. Pero el medio artístico sí te descarta por edad. ¿Qué pasa? Yo tengo que luchar contra eso. Y si bien tengo mi autoestima altísima, por eso sigo adelante, me cuesta. Y, a veces, digo: ‘Bueno, basta, viejo. ¡Aflojen! Somos todos iguales’. Yo conozco gente que tiene veinte años y no tiene ni mi energía ni mi fuerza para salir adelante. Entonces, no me descarten. Sirvo todavía”.

Frente a la atenta mirada de todos sus compañeros de programa, Albinoni concluyó: “No tengo la juventud de antes. Pero puedo ubicarme en otro lugar y ser útil para otra cosa”.

Luisa forma parte del staff de Desayuno Americano y, entre otras cosas, se ocupa de la cocina

El mes pasado, la actriz fue noticia por un fuerte cruce al aire que tuvo con su compañero Paulo Violuta, cuando quería dar su opinión sobre el caso de Williams Alexander Tapón, el joven que agrediera brutalmente a un árbitro al pegarle una patada en la cabeza durante una discusión en un partido amateur en la localidad bonaerense de Sarandí y que luego fuera hallado muerto.

“¿A vos te parece que estuvo bien la Justicia o fue desmedida?”, fue la pregunta que lanzó la conductora que provocó un debate caliente. “Fue desmedida. Perdón, perdón, ¿puedo decir algo?”, dijo la actriz, mientras levantaba la mano a la espera de ser escuchados sus conceptos. Fue ahí que sin dejar margen ara una explicación, Vilouta la cuestionó: “¿Qué es lo desmedido, Luisa? ¿Pegar una patada a la gente, eso es desmedido?”.

Ella, intentando ampliar su opinión, repreguntó: “Perdoname, ¿a quién le dijeron que por una patada en el fútbol, yo no justifico la violencia, es un homicidio culposo? A él le prohibieron jugar de por vida, que era su amor. Bueno, entonces, la Justicia a veces deja...”. Y fue interrumpida por el periodista quien expresó que no coincidía en nada con sus palabras.

Fue en ese instante que ella, al querer dejar clara su postura y notando que se volvía difícil, comenzó a alzar su voz: “¡Dejame hablar, carajo!”. Sin embargo, su interlocutor hacía oídos sordos a su pedido y hablaba por sobre sus palabras, expresando: “No, no, violencia no, Luisa”. “Pará un poco, Paulo. ¡Pará, quiero hablar!”, fue el grito de ella que retumbó en todo el estudio mientras el resto acompañaba en silencio ese momento.

“No me frenes, porque estoy cansada que me calles”, justificó Albinoni su reacción, quien en ese instante sí comenzó a ser escuchada en sus conceptos. “La Justicia, a veces... pedimos Justicia desde acá por casos gravísimos y nunca aplica a esto. Pero esto fue demasiado y esto fue lo que llevó a ese chico al suicidio, y quiero que me lo conteste el psicólogo”.

