El origen de su apodo, el lugar común donde jamás tuvo sexo y otras 30 definiciones del Pollo Álvarez

Joaquín El Pollo Álvarez

1. —De chico soñabas ser…

—Actor.

2. —¿Nombre y apellido tal cual figura en tu documento?

—Joaquín Rodrigo Álvarez.

3. —¿El origen de tu apodo?

—De pibe solía andar mucho con los amigos de mis hermanos, que son más grandes que yo y me decían, “Ese es mi pollo”. Y así quedó.

4. —En el “Pan queso” te elegían…

—Ni primero ni último. No soy un jugador bueno, pero le pongo mucha garra.

5. —¿Lo bueno y lo malo de crecer en Mar de Ajó?

—Nací en Buenos Aires, después vivimos allá unos cuatro años y nos volvimos. Lo bueno es que tuve una infancia muy linda, tranquila, con amigos, con la paz de vivir en la Costa y con el mar. Lo malo fue que cuando nos mudamos a la Costa tuve que desprenderme de mis amigos de acá. Me fui del cole y al principio me costó mucho.

6. —Como persona que creció junto al mar podés decir sin temor a equivocarte que tener sexo en la playa es…

—Nunca tuve sexo en la playa. Por lo menos que yo recuerde.

7. —¿Una travesura que en tu familia suelen recordar?

—Con mis hermanos me escapaba mucho para jugar al fútbol. Una vez me fui a jugar a una cancha atrás de casa. No sé por qué no me dejaban ir, pero fui igual. Estaba atajando y me golpeé contra el travesaño, se me inflamó todo el ojo y terminamos todos en el hospital. Malísimo.

8. —De adolescente, ¿eras líder o del montón?

—Estaba muy bien en el grupo. Tuve la suerte de ser elegido el mejor compañero, que era lo que mayor orgullo me daba.

Pollo Álvarez

9. —En la seducción, ¿ganador o remador?

—Remador, siempre remador.

10. —Empezaste a trabajar a los…

—No recuerdo la edad exacta, soy pésimo con la memoria, pero era chico. Estaría en tercer o cuarto año del secundario. Como en muchas familias, para tener nuestras cosas, por ejemplo unas zapatillas de marca, había que trabajar. Empecé en la librería de mi primo, estaba de 9 a 5 de la tarde y formateábamos en ese momento los disquete. También repartí volantes y ya comenzaba a participar en casting para grabar comerciales.

11. —¿Primer programa en el que trabajaste?

—Upa el Ánimo. Raúl Portal tenía una tribuna en Canal 9 y estaba como extra. También participé como extra en Rebelde Way.

12. —¿Un temor que venciste con el tiempo?

—No sé si está vencido, pero mucho tiempo padecí ataques de pánico y hoy estoy bien. No puedo asegurar que está derrotado ni superado porque a veces vuelve.

13. —¿Última serie que viste?

—La serie Un cuento de hadas, una de Netflix. Media romántica, media pavota, como a mí me gustan.

14. —Tu forma de demostrar cariño es…

—Soy muy cariñoso, muy cariñoso. Me la paso demostrando cariño. Me gusta abrazar, decir “te quiero”. Sí, soy muy cariñoso y me gusta demostrarlo.

15. —Si tuvieras la fortuna de Bill Gates…

—Agrandaría la productora que tengo. Pero sobre todo ayudaría a mi entorno. Viajaría un poquito más. Y jamás dejaría de trabajar, porque eso me hace feliz.

16. —¿Una situación que saca lo peor de vos?

—El tránsito me pone mal y me estresa bastante.

17. —¿Una habilidad que pocos conocen?

—No sé si pocos conocen, pero me gusta mucho recibir gente en mi casa y soy un gran anfitrión, gran, gran, gran. Sobre todo en la parte del alcohol, los tragos, el vino…

El Pollo Álvarez es fanático de Independiente

18. —Por más que te lo expliquen, nunca podrás entender…

—”No te lo puedo explicar, porque no vas a entender....”. La pasión por la Argentina, por la Selección, por Messi.

19. —Te gusta que te regalen…

—Alcohol o ropa.

20. —¿Fumaste porro alguna vez?

—No fumé, nunca lo probé, pero por supuesto: no tengo nada en contra de los que lo hacen. Siempre y cuando no molestes a otra persona, que cada uno haga lo que quiera siempre.

21. —Última vez que te sentiste ridículo fue…

—Varias veces en la semana. Me expongo demasiado.

22. —La clave con para que un matrimonio funcione es…

—No sé si soy el que tiene la fórmula mágica, ni el secreto, ni la clave, pero me parece que, y por lo menos como nos manejamos con Tefi (Russo), siempre que haya respeto, sinceridad y te ames, es difícil que falle. Hablándose todo, diciéndose las cosas y queriéndose en las buenas y en las malas.

Tefi Russo y El Pollo Álvarez

23. —De tu mujer te enamoró…

—Todo. La verdad que apenas la conocí, me encantó. Obviamente, estoy hablando de algo físico y una sensación. Después, y a medida que la fui conociendo, me enamora cómo es: es muy buena, muy generosa, siempre está pensando en el otro, siempre está pensando que estés bien.

24. —Detestabas los tatuajes hasta que...

—No me gustaban, pero hice una promesa de algo muy importante para mi vida y me tatué. Uno de los dos que tengo es el nombre de mi hermana menor, Victoria, y el otro dice “Familia”. Mi hermana debía salir de algo feo y si lo lograba, prometí que me iba a tatuar. Lo hice. Después, un día dije: “Me quiero tatuar la palabra Familia, y me lo hice”. Hay uno más, pendiente; me haré en cualquier momento y también por una promesa.

25. —La mejor foto de tu vida es la que conseguiste con…

—Las mejores son las familiares, pero mi foto con Messi siempre afirmo que es mi mejor foto porque tengo admiración profunda por ese hombre. Soy fanático de él desde hace muchos años, diría que casi desde que empezó. Me acuerdo como si fuese hoy su debut en la Barcelona. Es una persona que me representa absolutamente todo: amante de su país, familiero, humilde, sencillo y el mejor en lo suyo. Tuve la suerte de conocerlo, y él y su familia son excelentes personas. Yo quería esa foto, era como un objetivo para mí. La soñaba, me la imaginé de mil maneras. A pesar de que con mi trabajo fui naturalizando el conocer gente admirable e increíble, fui sin darme cuenta, perdiendo esa linda emoción, salvo con él, y eso me gusta mucho. Con Celia, su mamá, me llamaron para que me acercara a saludar porque sabían que moría por hacerlo, pero que me daba vergüenza. Como un nene que quiere conocer a su ídolo, pero no se anima. Y así tengo la que hasta hoy considero la mejor foto de mi vida. Es muy importante. Y entiendo que algunos no lo entiendan pero fue un momento muy importante en mi vida.

La foto soñada: el Pollo Álvarez con Messi

26. —¿Una situación donde fuiste “poco correcto”?

—Varias veces, de algunas he estado orgulloso y de otras, no tanto. Lo cierto es que hoy día, por lo menos en la vida, no estoy hablando del programa, soy bastante correcto. No me gustan los conflictos, los esquivo.

27. —Para vos la única y verdadera reina Victoria es…

—Victoria, mi hermana menor. En mi familia somos siete, mis padres y cinco hermanos. Ella siempre fue y será nuestro motor, la reina de la familia por un montón de cuestiones que le tocó vivir, de salud. Es una niña que va para el frente, que nos enseñó mucho a todos nosotros. Nació con meningitis y salmonella, por lo que tuvo que pasar sus primeros años de vida internada y se sometió a más de 25 operaciones. Ella hace que lo difícil parezca fácil, y lo fácil, divertido. Cosa que por lo menos a mí, no me resulta fácil todos los días. Años atrás creía que su rol en mi vida y la de mi familia era ayudarnos a aprender y valorar las cosas. Ahora en cambio, creo que sumado a eso, nos da unión y una manera tan distinta y sana de ver este mundo. Así que sí, creo que es la reina, la reina de mi familia y mía: es Victoria.

El Pollo Álvarez y el tatuaje en honor a su hermana Victoria

28. —De tus comienzos en la actuación pocos saben que…

—En mis comienzos estuve muchos años castineando y rebotando. Hice de extras en distintos lugares y comerciales. Recibía más no que sí.

29. —Dicen que sos un gran besador…

—No puedo dar fe de eso, porque yo nunca me besé a mí mismo. No sé quién lo dijo, pero se lo agradezco.

30. —Lo que queda del 2023 viene con…

—Con incertidumbre, definitivamente: es imposible pensar en mí o pensar solo en mi trabajo o en mi momento o en mi economía. Siempre trato de ponerme en el lugar de todos y obviamente, estamos muy mal. Ahora se ve todo muy difícil, ojalá lo que queda del año sea mejor. En lo laboral sigo con Poco Correctos, un magazine en El Trece con el Chino Leunis, donde nos acompañan María Belén Ludueña, Ronnie Arias, Estefi Berardi y Agostina Scalise.

31. —Para veranear, Mar de Ajó…

—Es un lugarazo. Yo voy cambiando siempre mi lugar de veraneo y la verdad que hace mucho no paso por Mar de Ajo pero es un lugar hermoso, un lugar tranquilo. Toda esa parte de la Costa Atlántica, Mar de Ajo, San Bernardo, San Clemente, Santa Teresita, Mar del Tuyú, Agua Verde, La Lucila, etcétera, tiene fantásticos lugares para veranear y descansar.

32. —Cumplir 40 años de democracia ininterrumpida te genera…

—Nací en el 83, así que tengo 40. Tuve la suerte y el privilegio de nacer en democracia. Me da orgullo y me da tranquilidad. Entiendo que haya muchas personas, tal vez más jóvenes, que no entiendan el valor de la democracia, pero yo lo festejo y seguramente así seguirá. En las próximas elecciones presidenciales espero que gane el mejor y que saquen de una buena vez por todas el país adelante.

33. —Cuando seas grande querés ser…

Siempre respondía ser actor o conductor, pero ahora entendí, y la respuesta es que solo quiero ser feliz con mi gente, haciendo lo que sea, pero ser feliz con ellos.

