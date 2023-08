Zaira Nara tuvo un tierno gesto de acercamiento a Paula Chaves: la reacción de la conductora

Zaira Nara y Paula Chaves

Zaira Nara y Paula Chaves se conocieron en el ámbito laboral y se hicieron muy amigas, a tal punto que la hermana de Wanda Nara es la madrina de Filipa, una de las hijas de la conductora con Peter Alfonso. Pero con el paso del tiempo, la relación entre ambas se fue deteriorando.

Más allá de este contexto, Zaira no descarta reconstruir el vínculo con Paula y tuvo un gesto de acercamiento a su colega a través de las redes sociales. Todo comenzó cuando Pedro realizó una publicación por el cumpleaños de su hija mayor. “Oli felices 10 años, te amamos”, escribió el actor y productor.

“Feliz cumple bebita linda”, le respondió Nara, junto a un emoji de un corazón. De esta manera, demostró sus ganas de volver a formar parte del círculo íntimo de la pareja. La reacción de Paula fue llamativa, porque ni siquiera respondió a ese mensaje, sabiendo que todos los ojos estarían puestos en su contestación. Aún así, a pesar de que tienen sus diferencias, es probable que puedan amigarse y comenzar una nueva etapa en la relación.

Cabe recordar que los conflictos comenzaron durante el verano, cuando Zaira inició un romance con Facundo Pieres, quien en el pasado tuvo una relación con Paula. Si bien oportunamente ambas minimizaron la situación, de hecho Nara nunca terminó de oficializar del todo el vínculo con el polista, la amistad se fue enfriando.

De las declaraciones protocolares, las modelos pasaron a enfrentar la situación. Ya no se mostraron juntas y fue Chaves la primera en admitir que estaban en un impasse. En sus historias de Instagram, admitió su distanciamiento con Nara, ya que ambas estaban transitando la vida por caminos diferentes.

Todo ocurrió en un intercambio con sus seguidores, a quienes invitó a que le realizaran preguntas, y uno apuntó a la amistad que ya no es. “¿Nunca más se hablaron con Zaira? Es la madrina de Filipa”, se leyó en la función de la red social. Y esta vez, Paula no anduvo con vueltas. “La vida misma. Las relaciones cambian. Y ningún título debe atarte a ninguna persona”, señaló reflexiva y luego fue al grano. “Está todo bien. Pero nuestros no están más en la misma sintonía”.

La referencia a la niña, la hija menor de Paula y Pedro, cobra relevancia ya que a principios de julio le festejaron su cumpleaños número tres. Zaira no fue de la partida en el festejo presencial, ya que, más allá del distanciamiento, por esos días se encontraba de viaje en Tailandia. Sin embargo, comentó la publicación con la que Chaves saludó a su hija. “La más hermosa”, escribió la morocha.

Por ese entonces, Zaira se había referido al vínculo con la conductora en diálogo con LAM. “¿Creés que hay alguna posibilidad de charla entre ambas?”, le preguntó el cronista. “Yo la amo a Pau. Pau es mi familia. Soy la madrina de Filipa. Lo adoro a Pepe también. Yo los presenté”, afirmó Nara de manera contundente.

Por entonces, Pedro también se manifestaba positivo respecto a una posible reconciliación entre las modelos. “Yo la quiero mucho, se la quiere mucho en la familia, y me parece que es algo que está pasando, que el tiempo se va a acomodar. Pero soy sincero, tampoco es algo en lo que me meto”, admitió el productor en una nota a Socios del espectáculo.

