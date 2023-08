Se postergó el debut del Bailando 2023: cuándo podría empezar el programa de Marcelo Tinelli

Se postergo el comienzo del Bailando 2023 (Video: LAM, América)

Después de la foto oficial de Bailando 2023 que se realizó la semana pasada en el Hipódromo Argentino de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires con Marcelo Tinelli y todos los participantes del certamen, se volvió a postergar la fecha de inicio.

Al aire de LAM (América), Ángel De Brito dio detalles exclusivos acerca del comienzo del programa de Marcelo. “Hoy la producción nos escribió al grupo de jurados que tenemos con las productoras periodísticas del programa y nos dijeron: ‘chicos, miren que el lunes no arranca el Bailando’. Ah, sí, ya nos dimos cuenta”, reveló el conductor irónico, mientras aclaró: “Por ahí pensaban que íbamos a estar allá en Martínez con el vestido en la mano”.

Acto seguido, leyó el mensaje completo: “Queridos jurados, queremos confirmarles que el lunes que viene no es el arranque del programa”, a lo que De Brito aclaró: “Igual nosotros ya sabemos que el primer día no es el arranque del programa, que no van los participantes ni el jurado, es un programa especial, donde se hace la apertura en la que bailan Paula Chaves, Flor Vigna, Pampita, bailan y también va a haber algunas sorpresas como una artista plástica”.

Más adelante, el conductor de LAM contó intimidades de las respuestas de los jurados al mensaje de la producción. “Moria tiró un ok y un emoji, Polino dijo: ‘Gracias, ¿sabés cuándo será?’ y Pampita también puso un emoji. La fecha que nos dieron es el 4 de septiembre”, reveló.

Así será el estudio de Bailando 2023 (Video: LAM, América)

Luego, brindó más detalles sobre el tema. “Postergaron una semana más, pero yo no me la jugaría por esa fecha. El estudio está terminado, están con algunos temas de luces y algunas cosas más. Por ejemplo, muchas de las pantallas que se usan en ShowMatch son de proveedores que las usaron antes de llegar al estudio para los bunkers de las Elecciones, porque se alquilan para diferentes ocasiones como casamientos, es decir, que las PASO atrasaron la llegada de las pantallas hasta Martínez. El estudio además, se armó de cero. Tinelli alquiló el lugar pero lo tuvo que armar, como se hace siempre cuando cambiás de estudio”, destacó Ángel.

En tanto, las angelitas debatieron por qué comenzaría el día 4. “¿Será por un tema de cábala?”, preguntó Ximena Capristo, como panelista invitada. Y De Brito respondió en tono de broma: “¿La habrá llamado a Pity (la Numeróloga)?”. Luego, Ángel leyó un mensaje de El Mago sin Dientes. “Yo fui a ver el estudio justo ayer a la tarde, y falta una parte técnica, es hermoso y mucho más grande que los anteriores”. En ese instante, le llegó otro mensaje en vivo al conductor que también reprodujo al aire: “El Mago sin Dientes está mintiendo porque nunca entró al estudio”.

Más adelante, el que comenzó a escribirle al teléfono de Ángel fue el propio Marcelo Tinelli. “Acá tengo la palabra de Tinelli: ‘Faltan algunas cositas técnicas, tuvimos que armar todo de cero, el estudio ya está montado, falta colocar el streaming dentro del estudio, también van a haber camarines dentro del estudio para algunas parejas, detrás de las pantallas, detrás de las tribunas, y hay otros camarines que estarán afuera del estudio como en cualquier canal de televisión’”, destacó De Brito en palabras de Marcelo.

Se postergó el inicio de Bailando 2023 (RS Fotos)

“Faltan llegar algunas luces, armar toda la gráfica, falta colocar el control in situ, ya estamos casi listos”, concluyó Ángel sobre el mensaje de Tinelli. Y agregó el último dato que le pasó el conductor de ShowMatch. “Y esto no lo confirmes al aire”, leyó Ángel y se quedó callado con el resto de la frase, mientras las angelitas relacionaron la información con la nueva fecha de inicio del programa. “Me dijo la fecha real”, confirmó Ángel aunque no la reveló a pedido de Tinelli.

Enseguida, alguien le mandó un gráfico con la planta del estudio. “Esto es televisión verdad, voy a cortar el mensaje para que no vean quién me lo mandó. Así es el estudio”, reveló De Brito mientras mostraba a cámara un croquis del lugar. “Acá va a estar el jurado, donde dice Showmatch es lo que está atrás de la escenografía, y bueno, se ve la pista, la tribuna va a estar al lado y atrás el vestuario”, mostró entusiasmado De Brito.

