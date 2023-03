Floppy Tesouro habló de su situación sentimental: “Los hombres se intimidan conmigo”

Floppy Tesouro conto que esta soltera

“Estoy soltera”, aseguró Floppy Tesouro en una entrevista en el programa Biri Biri, de República Z, conducido por Julieta Puente, Mica Lapegüe, Yeyo de Gregorio y la Tía Sebi. La exparticipante del reality The Challenge Argentina (Telefe) reveló que no tiene pareja desde hace un año, tras separarse del empresario gastronómico Ezequiel Pereira. Anteriormente, estuvo casada con el arquitecto Rodrigo Fernández Prieto, el padre de su hija Moorea.

“A mí me gusta estar de novia, no estar por estar. Ahora estoy hablando con una persona, nos estamos conociendo”, explicó la actriz sobre el hombre con quien está charlando, pero no quiso dar más detalles de su identidad. Y aclaró que todavía no se lo presentó a su pequeña hija porque tiene que estar “recontra segura”.

Durante la entrevista, Floppy contó que por lo general las charlas suelen empezar a través de las redes sociales. Además, se preocupa por investigar un poco sobre la vida de la persona y si se siente “conectada” apuesta a generar un vínculo, sino lo deja pasar.

También reveló por qué no le gustar tener sexo casual: “No digo que esté mal, lo he tenido tampoco soy una carmelita descalza, soy angelical pero no boluda He tenido, pero no es mi lugar cómodo. A mí me gusta llegar a mi casa y tener a alguien con quien mirar una serie en cucharita. Soy romántica”.

Cuando le preguntaron qué cosas no le gustaban de un hombre, ella respondió: “Que no sea compañero, que sea egoísta. En una pareja es 50 y 50. Es importante el diálogo, si no habla en una cita me mato. Yo hablo mucho y la verdad es que siempre tuve suerte, pero es un embole si no te habla”.

Luego, reconoció que ciertos hombres se sienten intimidados porque es famosa. “Algunos me preguntan si me pueden saludar, se intimidan. Otros piensan que no voy a dar bola”, manifestó. Y señaló que si un hombre le gusta, no suele ir a encararlo. “Soy chapada a la antigua... a mí me tienen que dorar la píldora como dice mi mamá, me gusta que me endulcen el oído”, cerro entre risas.

Floppy Tesouro

El año pasado, Tesouro había viajado a Miami para tomarse unos días de descanso y relax. Desde la ciudad norteamericana brindó una entrevista al exitoso empresario Mauro Stendel y contó que recibió una oferta millonaria a cambio de sexo, y la rechazó.

“Sabés que en Miami todo se sabe, y me contaron que rechazaste una oferta de seis cifras para vender tu cuerpo, ¿es verdad?”, le preguntó el conductor. “¡Tenés data certera! Es un número que halaga, sinceramente, pero la verdad es que nunca quebré mis valores por más que era mucho dinero, y creo que cada uno es como es”, asumió Floppy. Y agregó: “Yo respeto al resto y que cada uno haga lo que sienta, lo que quiera, lo que pueda, pero tengo la suerte de tener la carrera y la familia que quiero, y de haber logrado muchas cosas en mi vida en lo personal y lo laboral, entonces creo que todo eso vale mucho más y duermo tranquila”.

“Cada uno es dueño de hacer lo que quiera, yo le agradecí la propuesta y dije: ‘Qué halago’, mil amores, pero no va conmigo; después fui a comer, terminé de cenar con amigos, nos divertimos y me fui al hotel a dormir tranquila y divina”, aseguró. Además reveló que solo le pasó dos veces a lo largo de su carrera, y en ambas oportunidades rechazó las propuestas. “Una fue en Miami y la otra en Argentina, pero a mí en lo personal me genera rechazo, porque el hecho de que seamos modelos y laburemos con lo físico no les da derecho a sentir que uno es un objeto”, finalizó.

