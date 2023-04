Floppy Tesouro rompió el silencio sobre los rumores de romance con un empresario

Rumores de romance de Floppy Tesouro con un empresario

Floppy Tesouro cumplió 38 años y lo celebró rodeada de sus amigos y seres queridos. En el festejo la modelo se divirtió y se sacó fotos con todos sus invitados. En una de esas imágenes la conductora aparece con un empresario que sería su nueva pareja, según informaron en el ciclo Socios del espectáculo (El Trece).

El conductor Rodrigo Lussich fue dando pistas sobre este supuesto romance en su clásica sección de las Bombas. “Esta famosa festejó el cumpleaños con su ex y su actual”, dijo el periodista en referencia a la presencia del padre de su hija Moorea, Rodrigo Fernández Prieto y el mencionado empresario.

“Acá está la primera foto oficial de la pareja. Él se llama Francisco y es dueño de la marca Berlín”, afirmó Lussich. Luego, señaló que el hombre se dedica al rubro de la marroquinería y tiene un local en la zona de Puerto Madero, donde vive la conductora con su hija.

Floppy y Francisco (captura de pantalla)

Luego de que trascendiera la noticia, Teleshow se comunicó con Floppy para confirmar el supuesto noviazgo. “Me acabo de enterar por los medios, pero no es así, estoy sola”, aseguró respecto a su presente sentimental. Además, aprovechó para aclarar el vínculo que tiene con Francisco: “Si con cada amigo que me saco una foto van a involucrarme es un tema, entiendo que saquen conclusiones, pero no estoy de novia”.

Para celebrar su cumpleaños, en su cuenta de Instagram ella había posteado una tierna imagen con su heredera y escribió un mensaje reflexivo: “Mis 38 años los recibí con esta sonrisa, estoy feliz de la mujer que soy, soñadora, fuerte, valiente, luchadora y en parte es gracias a ella, mi hija Moorea. Con virtudes y defectos, siempre para adelante con energía y con mucho amor. Gracias a mis seres queridos que forman parte de mi día a día, por estar siempre incondicionalmente y gracias a ustedes por el aguante y sus mensajes hermosos”.

Floppy Tesouro celebró su cumpleaños con Moorea (Instagram)

Cabe recordar que la modelo está soltera desde hace un año aproximadamente, luego de separarse del empresario gastronómico Ezequiel Pereira. Anteriormente, estuvo casada con el arquitecto Rodrigo Fernández Prieto, pero se divorciaron y mantienen un buen vínculo por la crianza de su hija.

Ahora Tesouro está enfocada en un nuevo proyecto laboral en la plataforma República Z. “Nada mejor que mezclar trabajo con placer, trabajar con amigos es hermoso. Se viene Toxics, espero que disfruten de este programa tanto como nosotros”, explicó en sus redes sociales. Recientemente, había dado una entrevista al programa Biri Biri de la mencionada plataforma y habló de sus preferencias a la hora de ponerse en pareja. “A mí me gusta estar de novia, no estar por estar. Ahora estoy hablando con una persona, nos estamos conociendo”, explicó la actriz sobre el hombre con quien está charlando, pero no quiso dar más detalles de su identidad.

Floppy Tesouro anunció su llegada a República Z

También reveló por qué no le gustar tener sexo casual: “No digo que esté mal, lo he tenido tampoco soy una carmelita descalza, soy angelical pero no boluda. He tenido, pero no es mi lugar cómodo. A mí me gusta llegar a mi casa y tener a alguien con quien mirar una serie en cucharita. Soy romántica”. Cuando le preguntaron qué cosas no le gustaban de un hombre, ella respondió: “Que no sea compañero, que sea egoísta. En una pareja es 50 y 50. Es importante el diálogo, si no habla en una cita me mato. Yo hablo mucho y la verdad es que siempre tuve suerte, pero es un embole si no te habla”.

Por último, reconoció que ciertos hombres se sienten intimidados porque es famosa. “Algunos me preguntan si me pueden saludar, se intimidan. Otros piensan que no voy a dar bola”, manifestó. Y señaló que si un hombre le gusta, no suele ir a encararlo. “Soy chapada a la antigua... a mí me tienen que dorar la píldora como dice mi mamá, me gusta que me endulcen el oído”, cerró entre risas.

