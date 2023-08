La sorprendente reacción de la cantante Daniela cuando le preguntaron por la relación de su ex, Javier Milei, y Fátima Florez

Daniela la cantante habló de la relación de Javier Milei y Fátima Florez (Video: "LAM", América)

Daniela Mori se refirió a la reciente noticia del romance entre Javier Milei y Fátima Florez. Según contó la cantante, que estuvo en pareja cuatro años atrás con el candidato a Presidente por La Libertad Avanza, se enteró de la relación por los medios de comunicación. “¿Qué te puedo decir yo de esto? Primero, ante todo: estoy feliz”, dijo la cantante al respecto.

“Yo a Javier lo quiero muchísimo. Fue una relación muy linda. Estamos separados hace cuatro años. Quedamos amigos. Me estoy enterando ahora, estoy súper contenta”, agregó la artista y también elogió a la humorista: “Fátima me parece un mujer estupenda. Me la he cruzado en programas y también he ido a ver su espectáculo, me parece una mujer talentosísima y encima me parece muy buena persona”.

Por su parte, Daniela comentó que si bien tiene un buen vínculo con el economista, no está en permanente contacto, motivo por el cual se enteró por los medios de su nueva relación y no por él. “Somos amigos, pero tampoco nos contamos esas intimidades -explicó-. Yo creo que cuando uno pregunta eso es porque hay interés. Él no me pregunta y yo tampoco. Me parece muy bien. No tendría ninguna obligación de decírmelo. Pienso que uno a veces tiene que tomarse su tiempo para estar seguro y después blanquear, como me ha pasado a mí en su momento”, continuó en una nota que brindó a LAM, por América.

Javier Milei y Fátima Florez

“¿Él es de tener sentimientos intensos y rápidamente sentirse enamorado de alguien?”, peguntó la cronista de LAM, ante lo que Daniela consideró: “Yo creo que todas las personas somos distintas y todos los amores son distintos. Yo no lo voy a calificar a Javi porque los tiempos de cada uno son diferentes. La felicidad de él también es mi felicidad. Tengo los más puros y sanos sentimientos con él. Los tuve, los tengo y los tendré siempre como una ex”.

“Estoy feliz de que Javier esté en pareja y más si está enamorado. Fátima me parece divina en todos los sentidos”, volvió a referirse a la humorista y aclaró que a veces pasan entre cinco y seis meses para que ellos vuelvan a hablar, pero que eso no significa que se lleven mal. “Es normal porque no somos pareja, no tenemos que hablar fluido. Hace bastantes días que no hablamos”.

Ante la consulta sobre si se comunicará en privado con Milei para felicitarlo por su romance, Daniela indicó que dejará pasar un tiempo prudente para hacerlo. “Ahora lo deben estar acribillando a llamados”, analizó y aprovechó la oportunidad para hablarle a su expareja frente a cámara: “Javi, sabés que te quiero mucho. Sos una gran persona en mi vida. Gracias por los momentos que me diste. Gracias por la amistad que supimos construir después de nuestra relación. Estoy súper contenta”.

Javier Milei y Daniela, en 2018, durante la presentación de un espectáculo de Martín Bossi (Verónica Guerman / Teleshow)

Por último, agregó: “Javier se merece una buena relación y una muy buena mujer a su lado. Aparte de su hermana, que es la mano derecha, la mano izquierda, la que lo apoya, pero que tenga un gran amor. Todos tenemos que tener un gran amor”.

Fátima Florez y Javier Milei se conocieron en diciembre del año pasado cuando ambos fueron invitados al programa de Mirtha Legrand. El economista pidió el teléfono de la humorista para ir a ver su espectáculo y desde entonces permanecieron en contacto, aunque ella estaba en pareja con Norberto Marcos, de quien se separó en marzo de este año luego de 22 años juntos y de haber atravesado una fuerte crisis durante la temporada de verano.

“Quedamos en contacto desde ese día y un día nos empezamos a ver de otro modo”, contó Milei el lunes cuando se hizo pública la noticia de la relación que lleva 45 días. “Estamos muy bien, pero por el momento prefiero no hablar mucho. Es muy reciente”, dijo ella a Teleshow y en diálogo con Ángel de Brito, agregó: “Lo último que queremos es que se piense que es una construcción política. Yo no tengo nada que ver con esto (la política) ni me interesa”.

