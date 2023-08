La reacción de Mirtha Legrand al enterarse del romance entre Javier Milei y Fátima Florez: “Cuando lo vi no lo podía creer”

Javier Milei, Mirtha Legrand y Fátima Florez

El romance entre Javier Milei y Fátima Florez tomó a casi todos por sorpresa, inclusive a la propia Mirtha Legrand, quien estuvo presente y ofició de conductora el día que se conocieron el libertario y la humorista, durante uno de sus clásicos programas. “Cuando lo vi no lo podía creer”: con esas palabras la Chiqui describió cómo reaccionó al enterarse de la noticia.

Lo que al aire pareció una especie de juego y diálogo entre uno de los personajes de la actriz (Cristina Kirchner) y el economista fue el puntapié para un nuevo amor. Aquel cruce cómico se dio el 2 de diciembre de 2022, durante la grabación de La Noche de Mirtha. Al respecto, la diva recordó cómo fue el momento y negó darse cuenta del romance que estaba naciendo: “No, creeme que no me di cuenta en ningún momento. Ahora vi el momento que se conocen en la mesa pero es todo cordial, como siempre. No me di cuenta del futuro romance, hoy cuando me enteré no podía creerlo, pero me alegro por todo, por el bien de los dos”.

Si bien surgieron rumores de que la relación entre Milei y Florez había empezado tiempo después, Mirtha aseguró en diálogo con Todo Noticias que el inicio del amor fue en su ciclo: “Empezó el romance ahí. Yo vi todo el programa, hay momentos que no se pueden perder”.

Fátima Florez confirmó su noviazgo con Javier Milei: “Es muy reciente”

Además, la referente de la televisión recordó detalles de ese día: “Que increíble con Fátima, que estaba preciosa ese día. Yo le dije varias veces ‘que linda que estas’, pero Milei hablaba de política, te digo que estaba brillante todo lo que contó ese día. Este es el hombre de la Argentina en este momento. Habló de los padres, pero el romance nada, estaba Fátima que estaba muy bonita ese día, estaban los Pimpinela, eso fue en diciembre, en los primeros días. Cuando lo vi no lo podía creer”. La pareja lleva más de 45 días de novios, según confirmó Marina Calabró en su columna en Lanata Sin Filtro (Radio Mitre), relación que comenzó gracias al ‘acercamiento’ que ofició Mirtha Legrand. “Me enteré por televisión, yo la celestina. Me hace acordar a Hello Dolly que es la casamentera”, bromeó la diva sobre su rol y participación en el romance.

Luego, al ser consultada respecto de si le ve futuro a la pareja, la conductora opinó: “Si, si están bien si si. Me hace gracia, porque además tengo un departamento frente a la casa de Fátima, en la calle Coronel Díaz, entonces pienso que si alguna vez estaba. Le di el usufructo a mi hermano, a José, él vivió en esa casa, departamento lindísimo. Pienso que si alguna vez salía de ahí y me lo encontraba a Milei entrando, porque dicen que entró con el auto a la cochera. Es un suponer”. Por último, Legrand opinó sobre el desempeño de Milei en las PASO y sobre el ‘batacazo’ político que provocó: “Me parece sorpresivo. Al Gobierno actual, los nenes tenían que votar, bueno, ahí los tienen a los nenes votando”.

Ahora, con la mente en las elecciones generales, el candidato libertario se prepara para exponer, este jueves, su plan de gobierno ante los empresarios más poderosos de la Argentina. Aquella reunión tendrá lugar en la conferencia anual del Consejo de las Américas, donde defenderá su proyecto de dolarización y explicará los principales puntos de su posible gestión.

Nació el amor: Javier Milei y Fátima Florez están en pareja

Luego del zoom que mantuvo días atrás con los representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de sus discursos en la Feria del Libro y en la Exposición Rural, a mediados de mayo y de julio pasado, respectivamente, esta vez el dirigente opositor hablará frente a banqueros, funcionarios y embajadores.

