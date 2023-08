La revelación de Javier Milei tras confirmar su romance Fátima Florez

La palabra de Javier Milei tras confirmarse su romance Fátima Florez (Video: "DDM", América)

Javier Milei rompió el silencio y se refirió a su romance con Fátima Florez, luego de que se hiciera pública la noticia. El candidato a presidente por La Libertad Avanza se comunicó a través de un mensaje de WhatsApp con Ángel de Brito y fue escueto pero contundente. “Nos amamos”, le dijo al conductor de LAM que estaba invitado el lunes por la tarde a DDM, el ciclo de Mariano Fabbiani por América.

La humorista, por su parte, también había confirmado a Teleshow la relación con el economista: “Estamos muy bien, pero por el momento prefiero no hablar mucho. Es muy reciente”. Y no tuvo intenciones de dar demasiadas precisiones al respecto. En tanto, más tarde habló con el periodista que leyó en su programa de la noche la conversación que mantuvieron. “Contó que el viernes, antes de las elecciones, estuvieron juntos y pernoctaron. Después, él se fue para el bunker y todo lo que ya se contó varias veces. Y me dijo que antes de despedirse, estuvieron media hora abrazados. Él es tántrico todo el tiempo”, dijo el animador en LAM. Y reprodujo el diálogo con Fátima.

—¿Cómo media hora abrazados?

—Sí, media hora.

—¿Pero media hora cómo?

—Como una sopapa. No nos podemos soltar.

Javier Milei y Fátima Florez están en pareja

Por su parte, la artista se refirió a los comentarios que sabía de antemano que comenzarían a surgir a partir de la confirmación de su relación. “Lo último que queremos es que se piense que es una construcción política”, le dijo a Ángel de Brito sobre su mayor miedo luego de que se hiciera pública la noticia. “Yo no tengo nada que ver con esto (la política) ni me interesa”, agregó Fátima.

Marina Calabró fue la periodista que anunció el romance entre el economista y la humorista que se conocieron en diciembre del año pasado cuando ambos coincidieron como invitados al clásico programa de Mirtha Legrand. Por ese entonces, él había pedido su número de celular porque habían quedado en que iría a verla a su espectáculo y desde entonces comenzó a escribirle, aunque ella estaba en pareja con Norberto Marcos, de quien se separó en marzo pasado después de 22 años en pareja y luego de una fuerte crisis que atravesaron durante la temporada teatral.

Así las cosas, la periodista detalló en su columna de Radio Mitre que la relación comenzó 45 días atrás, previo a un viaje de ella a los Estados Unidos. Hasta el momento no hubo ninguna aparición pública de la pareja que recién los últimos días contó de su relación a su círculo íntimo. Según trascendió, la imitadora blanqueó su nuevo vínculo el domingo a la noche durante un encuentro con amigos. Y fue en ese mismo momento que la noticia llegó a oídos de su exmarido, quien se mostró devastado y decidió encerrarse en su domicilio de Belgrano para evitar ser interceptado por los periodistas.

Fátima Florez y Norberto Marcos estuvieron en pareja durante 22 años

Por otro lado, Guido Záffora contó en Intrusos parte del diálogo que tuvo con la pareja. “Amo este romance”, opinó el panelista del ciclo que conduce Flor de la V. “Nosotros, mucho más. Estamos muy felices”, le respondieron Milei y Florez y hablaron de cómo se conocieron, a fines del año pasado. “Quedamos en contacto desde ese día y un día nos empezamos a ver de otro modo”, se sinceró el economista.

El domingo, Luciana Geuna había adelantado en PPT (eltrece) que esta semana se conocería quién era la misteriosa mujer que Milei citó en su discurso de triunfo en las PASO como “la 540″. “Tiene una novia, que es conocida”, había dicho la periodista especializada en política.

