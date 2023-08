Daniela contó el conmovedor gesto que tuvo Javier Milei con ella cuando su hija se enfermó

Daniela contó el gesto que tuvo Milei con ella cuando su hija se enfermó (Video: LAM, América)

Desde que Javier Milei se alzó con el 30 por ciento de los votos de los argentinos en las Elecciones PASO del domingo pasado, muchos artistas salieron a alzar la voz. Una de ellas fue Lali Espósito quien se manifestó preocupada por el triunfo del candidato de La Libertad Avanza cuando dijo en sus redes sociales que “era peligroso y triste”. Por su parte, Milei no se quedó callado y le retrucó a la cantante y actriz: “No sé quién es, yo escucho a Los Rolling Stones”, dijo enfático.

En ese contexto, durante la noche del miércoles, su exnovia, Daniela Mori estuvo invitada al estudio de LAM (América) y se refirió al político. “Yo no entendí que dijera que no la conocía a Lali, sino que no la conocía personalmente”, destacó la intérprete de “Endúlzame que soy café”, a lo que las angelitas le retrucaron y le explicaron que no había querido decir eso sino que había querido ningunearla.

“Y a vos también”, le disparó Ángel De Brito a la cantante y agregó: “Porque no quiso ni hablar”. En ese momento, Daniela se explayó acerca de su relación con Milei. “Con Javier nos llevamos re bien, la verdad que sí. Por supuesto que hablé estos días, lo llamé para felicitarlo”, aclaró.

“¿Y por qué no te nombraría si se llevan tan bien?”, le preguntó Yanina Latorre. “Bueno, porque tampoco tiene que estar nombrándome todo el tiempo, y tampoco lo nombro yo a él siempre”. Luego agregó: “Yo ayer lo escuché a Javi, que estaba con Chiche Gelblung y cuando le preguntó si era cariñoso, él respondió: ‘pregúntenle a Dani’”.

Daniela estuvo en pareja con Javier Milei durante un año, hasta el 2019 (Archivo)

Acto seguido, la cantante contó que su exnovio fue muy cariñoso con ella. “Me acariciaba el pelo, me tomaba de la mano, me miraba y me decía muchas veces ‘qué linda que estás’, ‘Qué hermoso el vestido’, me ponía la mano en la rodilla”, destacó. Luego, el conductor quiso saber si Milei le hizo buenos regalos. Y Daniela fue contundente. “Sí”, respondió enseguida.

Luego, la cantante aclaró, emocionada: “Me regaló cosas lindas. Hay una cosa muy linda que él me regaló y que es un poco emotiva. Yo cuando la tuve a Dani, a mi hija con quimioterapia él iba todo el tiempo a visitarme al Hospital Italiano. Y en un momento llegó con una vela con aroma y me dijo que era una vela energizante y me la trajo para Dani. Yo sentí que ese realmente fue el mejor regalo”. “Él me acompañó en todo ese proceso, hacíamos rotación con mi yerno y él venía siempre, porque vivía cerquita en la calle Gallo me llamaba y me decía: ‘voy para allá'. Y venía todo el tiempo, todo el tiempo”, confesó su excompañera.

Más adelante, ella contó que los dos estaban enamorados y que estuvieron juntos durante un año. “Yo les voy a contar que es normal que digan que él quería promocionarse conmigo porque fue una relación que estuvo muy expuesta, a mí me costó mucho al principio, porque era la primera vez que yo exponía un noviazgo. La verdad es que cuando yo lo conocí él iba a más programas de televisión que yo”, admitió. Y también explicó que a ella estar cerca del político la introdujo en algunos programas a los que antes no iba. “Les sirvió a los dos”, reflexionó De Brito. “Él compartió también esos espacios conmigo y yo lo valoré, igual vuelvo a decir: me costó mucho”, concluyó Daniela.

