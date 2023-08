Luciana Salazar compartió fotos de su infancia y un increíble detalle llamó la atención

Luciana Salazar

Luciana Salazar aprovechó el Día del Niño para compartir una imagen de cuando era pequeña y así demostrar el increíble parecido con Matilda. “Mami y Matu, en nuestro corazón siempre”, escribió la modelo para acompañar una foto partida, en la que aparece ella de niña en la parte izquierda, y su hija en la derecha.

“Feliz día mi pequeñita hermosa! Que esa dulzura e inocencia que tanto te caracteriza, la lleves de por vida”, escribió Luciana conmovida con una imagen de su hija a pura sonrisa. Cabe recordar que Matilda nació el 15 de diciembre de 2017 en Florida, Estados Unidos, cambiando la vida para siempre de la modelo, luego de un tratamiento de gestación subrogada.

Luciana Salazar ya no tiene vínculo con la mujer que trajo al mundo a su hija, Matilda, y a pesar de que había tenido una excelente relación con la subrogante decidió ponerle punto final a la amistad que ambas tenían.

“No quedé con tanto diálogo, ella intentó más que nada por su hija, pero ya está para mí. No fue fácil, no la pasé bien, todo el proceso desde que se gestó, así que hay cosas que prefiero borrar de mi cabeza. Desde el día que me entregaron a mi hija, fue ‘chau, pasado’”, dijo Luli tiempo atrás en una entrevista con Caras.

El parecido de Luciana Salazar y su hija Matilda

Luciana Salazar es muy activa en sus redes sociales y suele compartir imágenes y videos de su vida personal y laboral. Días atrás, la modelo y conductora tuvo un interesante ida y vuelta con sus seguidores de Instagram sobre los hábitos alimenticios de su hija Matilda, de 5 años.

“¿Cómo es la alimentación de Matilda? ¿Tiene algunos permitidos?”, le preguntaron en sus stories de Instagram. La modelo le respondió sin rodeos: “Algunos, como todos los niños... Pero come muy sano. En casa, las golosinas no existen, solo en los cumpleaños”, expresó. De esta manera, Luli ratifica lo que había comentado en ocasiones anteriores sobre la dieta que eligió para su hija, donde había señalado la preponderancia de frutas y verduras y la ausencia de gaseosas en su alimentación diaria.

Por otra parte, en abril pasado Salazar generó revuelo al dar una entrevista exclusiva en Mandale fruta, el ciclo emitido por República Z. “Me gustaría estar en pareja, soy muy exigente, no es fácil”, aseguró la modelo sobre sus gustos a la hora de elegir a un novio.

Respecto a qué debe tener un hombre para poder conquistarla, aclaró: “Me tiene que generar mucha admiración, para mí la libido pasa por ahí. Esa admiración viene, por ejemplo, de las ganas que tiene el hombre de lograr sus objetivos porque yo soy así también, soy muy perseverante. Busco una persona parecida a mí, pero no del todo, sino chocaríamos mucho, y si es igual a mí, yo soy muy difícil”.

“Yo quiero que se me caiga la baba, amo verlo a mi hombre dándolo todo en lo suyo, en lo que haga. Que tenga aires de liderazgo, porque la inteligencia me puede mucho. La atracción más fuerte que me genera un hombre es su poder de intelecto. Pero no es la inteligencia solo de culto, es el cómo llevar la vida adelante”, explicó, a la vez que reconoció que la cuestión del físico de una pareja quedo más que nada en el pasado.

“Lo físico es más para los 20, la he pasado muy bien, cuando era joven era muy fisiquera, pero ahora ya no. Tampoco voy a buscar a alguien que no me genere nada, ningún sex appeal. Pero ponele que objetivamente no sea lindo, hay cosas que lo terminás viendo lindo. Estoy en ese momento en que tengo ganas de encontrar”, manifestó con total sinceridad en la entrevista.

