El conmovedor mensaje de Dani La Chepi para su hija de 9 años: así fue creciendo Isabella

Así fue creciendo Isabella, la hija de Dani La Chepi.

Con motivo del Día de Niño que se celebró este domingo, Daniela Viaggiamari, la influencer y artista más conocida como Dani La Chepi volvió a hacer un posteo muy especial sobre su hija de 9 años Isabella y compartió una profunda reflexión en su cuenta de Instagram. “¿Cómo es posible este suceso?”, preguntó en un video donde se podía ver de fondo una imagen de su pequeña. Y agregó: “Es increíble cómo pasa el tiempo, te dicen: ‘Disfrutalo porque pasa muy rápido’ y de golpe PUMBA se va a la casa de la tía y vuelve con el peinado de María Becerra. Es increíble”.

En ese marco, Dani reconoció cuánto le sorprende ver lo grande que está la nena. “Y cómo van cambiando, ¿no? Cuando era chiquita me decía: ‘Mamá, mamá, sacame foto que quiero ser modelo’ y ahora quiere protagonizar una película de terror”, señaló. Luego, compartió una tierna foto de Isa cuando era bebé y exclamó: “¡Mirá lo que era de chiquita... con el pañal...me vuelvo loca!”.

Por último, publicó otra instantánea de la beba cuando tenía pocos meses de vida y, sin revelar a quién se parecía, comentó: “Esta foto me destruye porque me trae recuerdos lindos y no tan lindos, pero me da mucha gracia cuando ustedes contestan la foto y dicen ‘es igual a...’”.

Daniela Viaggiamari estuvo varios meses alejada de su trabajo en las redes sociales. Su perfil público, tan activo siempre, se mantuvo en stand by y su público comenzó a preocuparse hasta que finalmente se conoció el motivo de su ausencia. La Chepi estaba atravesando un problema de salud que la llevó a tener una depresión con ataques de ansiedad.

Dani La Chepi habló sobre la depresión que tuvo: "Había días que no me podía parar ni para ir al médico"

De a poco y con el tratamiento indicado por sus médicos, la influencer comenzó a retomar su vida normal. A mediados de Julio, invitada a LAM (América), pudo contar lo que le sucedió y cómo hizo para superarlo.

“Nunca pensé que me iba a pasar esto. Me caí en la cama y no me entraba la comida, yo tengo anorexia nerviosa de toda la vida, se me cerró el estómago y no podía comer. Y bueno pedí ayuda”, arrancó diciendo la Chepi, mientras abría su corazón. “Cuando se habla de esto es medio un tabú la palabra medicación. Conozco a muchos famosos que están medicados y nunca lo dijeron ni lo piensan decir. Yo tenía una pareja que usaba como insulto eso de ‘loquita de mierda’. Pero lo cierto es que cuando tenés un problema de salud vas al médico, a mí me salió un carcinoma y fui al mastólogo por ejemplo, entonces cuando hay un problema psicológico vas al psicólogo y si te derivan a un psiquiatra vas a un psiquiatra. La medicacion se inventó por algo, es un desorden químico lo que tuve y no le encontrás explicación, ves todo negro igual por más que te vaya bien en la vida. Vas a los médicos y te dcien ‘vas a ver que de acá vas a salir mejor’, pero yo pensaba que no había salida”, se sinceró la exparticipante de Masterchef Celebrity, el ciclo de Telefe que la hizo popular.

Luego, La Chepi continuó hablando sobre su vida cotidiana cuando todavía se sentía muy mal. “Cuando me levantaba en vez de agradecer un día más decía: ‘¡uy la puta madre, otro día más!’. Era otra Daniela. Me preguntaba cómo hacía para pasar ese día y me repetía que no iba a salir más”, dijo recordando el momento difícil que tuvo que transitar.

