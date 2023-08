Cinthia Fernández se solidarizó con un jubilado asaltado, propuso una colecta y superó el millón de pesos

La colecta solidaria de Cinthia Fernández (Video: "Bien de Mañana", El Trece)

El hecho tuvo lugar en el barrio Los pinos, en Villa Luzuriaga, partido de La Matanza, cuando dos mujeres se acercaron a la casa de Juan, un jubilado de 78 años con problemas motrices y que colaboraba en un comedor comunitario preparando tortas fritas, y a través del denominado Cuento del tío ingresaron a su domicilio y lograron hacerse de todos sus ahorros: $25.000. Mientras una de las mujeres lograba una maniobra de distracción sacándole charla y hablándole de unos supuestos papeles que debían entregarle, la otra comenzó a revolver el lugar en busca de dinero.

Las imágenes fueron reflejadas por el programa Bien de Mañana (El Trece), donde tras entrevistar al hombre la conmoción embargó a todos, no solo a la audiencia, sino también a los integrantes del programa, en tanto más detalles se conocían de su situación: hace apenas pocos meses había fallecido su mujer tras 30 años de casados, e incluso transita sus días con una heladera que no funciona.

“Yo hacía tortas fritas, tortas asadas, lo que se pudiera para darle de merendar a los chicos”, reconoció el hombre sobre los trabajos que realizaba para la comunidad junto con su familia en el comedor comunitario que tenían.

En medio de la desgarradora historia, Cinthia Fernández propuso iniciar una colecta solidaria con el objetivo de brindarle apoyo económico, máxime teniendo en cuenta que en pocos días era el cumpleaños del hombre y parte de ese dinero sería para organizar un pequeño festejo, según detallara. Con el propósito de facilitar las donaciones, la panelista del ciclo sugirió la posibilidad de proporcionar un alias bancario para que los televidentes pudieran contribuir con diferentes montos.

La respuesta de la gente fue abrumadora y en poco tiempo, mientras aún se seguían detallando las instancias del día a día del hombre, la cuenta de Juan registró un incremento significativo, superando inicialmente los 100 mil pesos. “Esto habla de la solidaridad de la gente”, detalló Fabián Doman, conductor del ciclo, en tanto que la víctima del robo se mostraba completamente emocionado.

La colecta de Cinthia Fernández superó el millón de pesos (Captura El Trece)

“No lo vamos a hacer siempre, pero tiene razón Cinthia, este caso lo vale, y aparte de la plata, a ver si alguien nos está viendo y le podemos dar una manito con la heladera”, expresaba Doman. Así, mientras Juan continuaba compartiendo su experiencia, la colecta solidaria seguía creciendo, superando la barrera de los 500 mil pesos y alcanzando finalmente la impresionante suma de un millón de pesos. Doman no dudó en reconocer y felicitar la iniciativa de Cinthia Fernández, destacando su empatía y solidaridad.

Al margen del dinero recaudado, según confirmó minutos después Mariel Di Lenarda, panelista también del ciclo, una amiga de la que no quiso revelar el nombre se haría cargo del costo de la heladera, así el dinero recaudado pudiera utilizarse en cuestiones referidas a la alimentación y a la salud.

Sin embargo, en un tono más ligero y humorístico, Cinthia hizo referencia a sus propios desafíos personales relacionados con su expareja, Matías Defederico, generando una pausa cómica en el programa: “Yo quiero decir una cosa, quiero pasar el CBU de Defederico, digo, a ver si me pasa la cuota alimentaria. Aunque tiene razón, tendría que pasar el mío”.

Ambos están enfrentados en una batalla judicial desde hace años por un conflicto económico y mediático sin fin. La panelista y el exjugador de fútbol siguen vinculados por la crianza de las tres hijas que tienen en común, Bella, Charis, y Francesca.

Recientemente, la bailarina tuvo un ida y vuelta con sus seguidores de las redes sociales. Fue entonces que una mujer le hizo una consulta relacionada a las obligaciones económicas de Defederico, ya que ella también vive un problema similar con su expareja. “¿Es posible que el papá de las nenas algún día te pague la deuda? Mi ex renunció para no pasarme la plata”, le preguntó una seguidora. “Na... Nunca va a pagar. Igual, para pasar esto, que renuncie a pasarme la cuota, así me da menos bronca entrar y ver este depósito”, le respondió Fernández, furiosa.

Luego, la panelista publicó una captura del depósito que le hizo su exmarido en el que figura que le hizo un depósito de $55.000 como pago de las cuotas alimentarias. Más tarde, otra persona le consultó si eran el valor que le pasaba por cada una de las chicas. Cinthia aprovechó para aclarar: “18 mil por cada nena. Pero vos por reclamar sos vividora, querés cagar más de lo que te da el culo, sos loca, puta, etc...”.

