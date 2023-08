Cinthia Fernández se indignó con Matías Defederico y reveló cuánto recibe de cuota alimentaria por cada una de sus hijas

Cinthia Fernández y Matías Defederico

Cinthia Fernández y Matías Defederico están enfrentados en una batalla judicial desde hace años por un conflicto económico y mediático sin fin. La panelista y el exjugador de fútbol siguen vinculados por la crianza de las tres hijas que tienen en común, Francesca, Bella y Charis.

Recientemente, la bailarina tuvo un ida y vuelta con sus seguidores de las redes sociales. Fue entonces que una mujer le hizo una consulta relacionada a las obligaciones económicas de Matías, ya que ella también vive un problema similar con su expareja. “¿Es posible que el papá de las nenas algún día te pague la deuda? Mi ex renunció para no pasarme la plata”, le preguntó una seguidora. “Na... Nunca va a pagar. Igual, para pasar esto, que renuncie a pasarme la cuota, así me da menos bronca entrar y ver este depósito”, le respondió Fernández, furiosa.

Luego, la panelista publicó una captura del depósito que le hizo Defederico en el que figura que le hizo un depósito de $55.000 como pago de las cuotas alimentarias. Más tarde, otra persona le consultó si eran el valor que le pasaba por cada una de las chicas. Cinthia aprovechó para aclarar: “18 mil por cada nena. Pero vos por reclamar sos vividora, querés cagar más de lo que te da el culo, sos loca, puta, etc...”.

Sigue el conflicto entre Cinthia Fernández y Matías Defederico

En junio, Fernández también se había quejado por el dinero que le pasaba su expareja para mantener a las tres niñas. “El único al que la inflación no le toca los valores... Se ve que no aumenta el corte en la barbería”, disparó indignada haciendo alusión al ingreso probable que tiene el deportista, que montó un local para hombres en una popular avenida de Villa Urquiza.

En aquella oportunidad, la modelo contó que tuvo que volver a embargar al exdeportista en una cifra que supera los 2 millones de pesos. Entonces Cinthia compartió por sus redes sociales una captura de un mensaje de su abogado en el que se podía leer el pedido de embargo. “Aparentemente Matías no contestó la intimación, así que le mando el escrito para firmar pidiendo que se haga efectivo el embargo”.

Anteriormente, Cinthia había respondido algunas preguntas de sus seguidores por Instagram y generó sorpresa con una declaración muy fuerte. En esa ocasión, la mediática admitió que en un momento de su vida no tuvo dinero para comer.

Todo comenzó cuando en esa oportunidad, uno de los interrogantes que más llamó la atención de sus seguidores fue el que se refería a su pasado: “¿En algún momento sentiste que no llegaste a fin de mes? En cuanto a lo económico”. La pregunta que permaneció en forma anónima, por lo que no se conocen detalles de quién la realizó, llevó a la mediática a recordar un duro momento.

“Un día tenía 2500 pesos en la cuenta y no tenía más leche, ni me pagaban en el trabajo y me había quedado sin nada en la heladera”, comenzó su relato la bailarina. “Me acuerdo que lo estiré lo más que pude hasta que mi cuerpo no dio más: me largué a llorar en frente de mi pareja y con mucha vergüenza le confesé lo que me pasaba y él me ayudó”, continuó Cinthia, para luego revelar que la mano que la ayudó fue la de Martín Baclini. Así, el hombre con quien en ese instante compartía su vida, le dejó en claro una cosa: “Me hizo prometerle que nunca más le ocultara que me faltaba para comer”.

