Cinthia Fernández cruzó a Matías Defederico por quejarse de la boleta de luz: “Es la misma plata que me pasás por tus 3 hijas”

Cinthia Fernández suele expresar lo que le pasa en su vida cotidiana a través de las redes sociales. De ese modo, deja registrado las peleas con su expareja, Matías Defederico y padre de sus 3 hijas, Charis, Bella y Francesca, y también los momentos más divertidos juntos a su familia y en su casa. Con el exfutbolista tiene una guerra mediática y judicial desde que se separó en el 2016. Si bien pasaron ya 7 años, las discusiones siguen vigentes, tanto por la cuota alimentaria como por situaciones cotidianas con sus hijas.

En esta oportunidad, la mediática estalló en sus redes sociales con una publicación del padre de sus nenas. Todo empezó cuando Matías había mostrado en sus redes sociales la última factura de luz que le había llegado, con un monto de casi 46 mil pesos. Ante esta cifra, el exdeportista había exclamado: “¿Qué les pasa?”, y en su mensaje había arrobado a la empresa de electricidad. Ante este hecho, la que recogió el guante del reclamo fue su exmujer quien, indignada, hizo un recorte de su publicación, y le agregó el siguiente mensaje: “Si a vos te molesta pagar eso de luz, imaginate lo que me molesta cubrir la necesidad de tus 3 hijas con casi la misma plata que me pasás, jode, ¿no?, ¿y la loca soy yo?, ¿y la vividora soy yo?, las vueltas de la vida, intentá vivir con las 55 lucas que me pasás, genio”.

Pero a los pocos minutos, Fernández fue por más. Sobre la misma imagen que había publicado su expareja, la bailarina mostró un pago efectuado que ascendía a 600 mil pesos. Al respecto, escribió: “Imaginate si te molestan 46 lucas de luz, lo que me molestó pagar casi 1 palo de impuestos que te correspondían a vos”. Luego, sin dar más detalles de este hecho, comenzó a repostear mensajes de apoyo de sus seguidores. “Nunca pensé que iba a vivir esto”, dijo y agregó las palabras de sus fans, quienes en tono de broma y algunos, más enojados, se hicieron eco de las quejas de Cinthia ante el congelamiento de la cuota de alimentos para sus nenas.

Hace unos días, en una entrevista, la influencer había sacado la cuenta del valor que le tocaba a cada una de sus hijas: “Con 17 mil pesos para cada una me tengo que arreglar. Yo pago el colegio, la obra social, la ropa, los útiles, todo. Ahora que empezaron las clases, el padre ni me preguntó si les faltaba algo”.

En las últimas horas, Cinthia contó por qué se ausentó del programa Nosotros a la mañana, en el que participa como panelista, por El Trece. “El viernes había pedido permiso para faltar porque estaba muy cansada. Obviamente, estoy anémica porque estoy entrando en la semana cuatro de una hemorragia. Menorragia, creo que se dice”, explicó en sus historias de Instagram. Y agregó más detalles: “Mi ginecóloga estaba de vacaciones, yo me había revisado hacía dos semanas y me dijeron que estaba todo bien, pero no me había hecho imágenes. Se verificó que no tuviera infección, cosas. Me faltaban las imágenes”.

“Les comenté que seguía sangrando, me hicieron todos los estudios correspondientes, y en definitiva el miércoles siguiente me van a sacar el dispositivo anticonceptivo que tengo, me lo van a cambiar. No saben si está un poco más incrustado. Como que de posición está bien, pero evidentemente, algo me está lastimando”, continuó sobre la próxima cirugía que tendrá que pasar en pocos días.

