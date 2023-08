Eva Bargiela contó la historia detrás del vestido que usó para la foto del Bailando 2023: “Terminé chateando con el chorro”

Eva Bargiela contó la historia detrás de su vestido para la foto del Bailando 2023 (Video: TikTok @previateesta)

Eva Bargiela contó el episodio que vivió horas antes de asistir a la gala para tomarse la foto oficial del Bailando 2023, certamen en el que estará como figura. El evento tuvo lugar en el Hipódromo Argentino de Palermo, comenzó el martes por la tarde y terminó cerca de las 23, cuando los participantes se reunieron con el jurado y su conductor, Marcelo Tinelli, para la imagen definitiva en las escalinatas del complejo.

Cerca del mediodía, la modelo estuvo a punto de quedarse sin el vestido que le habían hecho especialmente para la ocasión. Según sus palabras, la prenda fue secuestrada y ella debió pagar una suerte de rescate. “Anoche hicimos la foto del Bailando y quiero compartirlo con ustedes”, comenzó escribiendo este miércoles en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene más de 300 mil seguidores.

“¿Viste cuando todo lo que soñaste e imaginaste se hace realidad? Bueno, eso. Gracias Laflia por hacerme parte del Bailando 2023. Vamos a darlo todo”, dijo sobre su equipo de bailarín y coach. Y también hizo una mención especial a a Joti Harriague, quien diseñó su look: “Gracias por ese vestido soñado (y secuestrado) que me hiciste especialmente para la ocasión”.

El look de Eva Bargiela para la foto del Bailando 2023 (Franco Fafasuli)

Además, en su cuenta de Instagram explicó lo sucedido y mostró la conversación con el joven a quien le pagó para que le devolviera el vestido. “Les voy a contar lo que pasó y no lo van a poder creer”, anticipó a sus seguidores, y continuó: “Ahora me río y es todo felicidad porque está solucionado. ¿Vieron que yo les mostré que me estaba mi vestido a medida para las fotos? Lo mandé a buscar y el cadete que lo buscó me lo robó”.

La modelo reveló que estuvo negociando durante una hora con la persona para que se lo devolviera. “Crisis total”, describió sobre el momento en que pensó que no recuperaría la prenda. “Historia con final feliz. Tengo el vestido en casa. Todo solucionado”, celebró antes de comenzar a producirse para el evento e hizo una salvedad: “Moraleja: nunca más mando a buscar con las aplicaciones algo que me importa mucho porque hay gente muy mala que te roba. Real, terminé chateando con el chorro, chamuyándomelo para que me traiga mi vestido”.

Y compartió el diálogo que mantuvo con el hombre al que le pagó para que le devolviera la prenda. “Aprendí que soy buena negociando”, consideró.

El back de la foto oficial del Bailando 2023 (RS fotos)

Luego, en el backstage de la foto oficial del Bailando 2023, Eva Bargiela dio detalles de lo ocurrido. “Quiero contarles que este es un vestido recuperado de un secuestro”, dijo en una nota para la cuenta de TikTok Previate Esta y explicó que antes de la gala tenía que resolver varias cuestiones, motivo por el cual decidió retirarlo a través del servicio de una aplicación. El primer envío le llegó cancelado, de manera tal que realizó otro pedido, pero en ese momento desde el local le advirtieron que le habían entregado el vestido al primer hombre que había pasado a retirarlo. “Ahí fue desesperación”, admitió la esposa de Facundo Moyano que esperó una hora y media confiando en que quizás había sido un error de la aplicación.

“Lo que voy a contar no sé si es legal porque yo también hice un delito ahora que me doy cuenta”, siguió Bargiela y contó que un amigo suyo “que es medio hacker” consiguió el teléfono del hombre que había retirado el vestido y se comunicó con él. “Lo llamé llorando”, indicó quien le hizo creer que la prenda era para el casamiento de su hermana y que lo necesitaba para el mediodía. “No lo quería putear, tenía que caerle bien al ladrón de mi vestido porque me lo tenía que devolver. Yo estaba llorando de verdad. Ahora me río, pero estaba llorando. Me lo había hecho a medida, se lo tenía que pagar a la diseñadora que me lo prestó”, explicó la modelo.

Y reprodujo el diálogo de negociación que mantuvo con el hombre. “El vestido lo tiene mi primo, pero si llegamos a un acuerdo económico te lo puede llevar en 15 minutos”, le dijo a Eva esperando una oferta por la prenda. “Yo estaba dispuesta a pagar lo que sea, pero esto tiene un final feliz porque no me salió tan caro. No soy muy buena negociante, pero dije ‘tiro un precio bajo para que me lo suba’. Pero yo pagaba lo haya que pagar...”, se sinceró.

Así las cosas, la influencer le ofreció la suma de cinco mil pesos y el hombre aceptó de inmediato: “Perfecto. En 15 minutos te lo llevo”.

“Me salió barato el secuestro. Lo recuperé y miren... Valió la pena”, concluyó Eva Bargiela, feliz por haber podido lucir el vestido que ella quería en la foto oficial del Bailando 2023, certamen que tiene previsto comenzar el lunes 28 de agosto por la pantalla de América.

El vestido que usó Eva Bargiela para la foto del Bailando 2023 (Video: Instagram @evabargiela)

