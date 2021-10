Las fotos del casamiento de Facundo Moyano y Eva Bargiela: lluvia de arroz y elegantes looks

Facundo Moyano y Eva Bargiela ya son marido y mujer: tras cinco años de noviazgo pasaron por el Registro Civil para sellar su unión (Ramiro Souto)

Facundo Moyano y Eva Bargiela dieron el “sí” este viernes al mediodía en el Registro Civil ubicado en la calle Uruguay 753. La pareja celebró su unión ante la ley luego de cinco años de noviazgo y no pudieron evitar emocionarse durante la íntima ceremonia, rodeados de sus seres queridos y amigos más cercanos. Después de obtener la libreta roja y posar para los fotógrafos se dirigieron al barrio de Palermo para festejar el especial acontecimiento con sus familiares en un almuerzo. “Facu dijo unas palabras muy emocionantes, yo soy una llorona y no pude ni hablar”, confesó la modelo ante la prensa minutos después de casarse.

El ex diputado y la modelo y licenciada en Marketing fueron sorprendidos por un móvil de Intrusos (América) cuando salieron del registro civil. El dirigente político no ocultó su asombro y cuando tuvo que hablar frente a las cámaras se sinceró: “Se sabía el lugar, pero no la fecha”. Lo que sucede es que los novios habían tratado de mantener en secreto la unión civil, pero fueron descubiertos y reaccionaron con alegría cuando los felicitaron por el casamiento.

Sorprendidos por los flashes: los recién casados hablaron con la prensa cuando salieron del Registro Civil con la libreta roja en sus manos (Ramiro Souto)

En cuanto a los looks, Bargiela optó por usar el pelo suelto con algunas ondas y combinó estilo con elegancia con un traje blanco con hombreras y un top brilloso y transparencias que dejaba al descubierto parte de su abdomen. Moyano, por su parte, lució un traje clásico azul con corbata a juego, camisa blanca y zapatos marrones. Ambos se mostraron muy felices y no dejaron de sonreír ante las cámaras.

¡Arroz para los novios! El flamante matrimonio cumplió con la tradición, y la modelo llevó también un ramo de flores blancas a juego con su elegante outfit (Ramiro Souto)

Moyano también contó algunos detalles de lo ocurrido cuando se aceptaron como marido y mujer ante la ley: “Simplemente recordé a mi vieja que hace dos años que no está y la quería mucho a Eva; para mi mamá este paso en mi vida era tan importante como para mí”. Y agregó: “Celebré eso porque estaba toda la gente querida, salvo mi vieja que seguramente lo está viendo desde el cielo, me emocioné mucho”.

Facundo Moyano y Eva Bargiela junto a los testigos. Hugo Moyano (hijo), hermano del novio y Sofía Blanco, amiga de la novia. Junto a ellos, los familiares más cercanos con quienes compartieron un íntimo almuerzo para celebrar su reciente unión civil (Ramiro Souto)

De la ceremonia sólo participaron diez invitados, por protocolo COVID. Además de los recién casados, estuvieron los testigos -Hugo Moyano (hijo), hermano del novio y Sofía Blanco, amiga de la novia- los padres y hermanos. Después de firmar la libreta matrimonial, el juez que los casó los declaró “marido y mujer”, pero Facundo se permitió una broma para cortar con tanta solemnidad: “Somos compañeros”.

Antes de su casamiento, Facundo y Eva tuvieron un noviazgo con algunas idas y vueltas. Cuando estuvieron separados, él mantuvo un fugaz romance con la popular modelo y conductora Nicole Neumann. La relación tuvo una gran exposición en los medios, pero no funcionó y cada uno siguió su camino por separado. Con el paso del tiempo, Facundo decidió darse una nueva oportunidad con Eva, y el amor volvió a triunfar. Finalmente, en enero de 2019 volvieron a mostrarse muy enamorados en un desfile de Mar del Plata.

¡Qué vivan los novios! La felicidad de los recién casados se hizo notar con sus sonrisas en todo momento (Ramiro Souto)

La cuarentena durante la pandemia de coronavirus también tuvo un rol crucial en su relación: ambos pasaron más tiempo juntos que nunca, conviviendo durante las 24 horas del día bajo el mismo techo, y se acompañaron en sus respectivos proyectos desde su hogar. Esa “prueba de fuego” los animó aún más a dar el siguiente paso, y los hizo darse cuenta de que querían contar el uno con el otro durante toda la vida. Moyano le hizo una romántica propuesta de casamiento a la modelo después del aislamiento social y obligatorio, y Eva aceptó. En este sentido, la joven comentó que ese día fue inolvidable para ambos: “Fue muy lindo, todo es lindo cuando se trata de amor”.

SEGUIR LEYENDO: