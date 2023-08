Marcela Tauro regresó a Intrusos y habló de la muerte de su madre: “Ese día soñé con mi papá que la venía a buscar”

Marcela Tauro se refirió a la muerte de su madre

Exactamente siete días después del triste fallecimiento de Carmen, su madre, Marcela Tauro decidió regresar a Intrusos (América). En su retorno, compartió con la audiencia y sus colegas sus sentimientos en este período sumamente difícil y doloroso que le tocó atravesar.

“Estoy en paz, estoy entera, como sostenida, Estoy en paz porque mi mamá murió como quería, sin darse cuenta, así que está en paz. Le quiero agradecer a todos porque estuve muy contenida por ustedes y por la gente del medio”, comenzó su relato visiblemente conmovida, tras unas palabras de Flor de la V saludándola por su vuelta al panel.

Según detalló: “Yo la llevé hace bastante a vivir conmigo a mi mamá, y salvo hace dos años que estuvo complicada e internada”. Luego aseguró que se enteró de la noticia mientras estaba trabajando: “Me llamó la mujer que trabaja en casa que es como mi hermana. Mi madre estaba hablando en la casa con ella, se estaba riendo, y ahí se quedó. Fue duro porque me agarró con mi hijo de viaje escolar en Europa, y había estado con mi hermana que vive en Suecia dos días antes. Justo ese lunes mi hijo se fue a otro lugar y mi hermana que se fue de vacaciones a España y se lo avisé online”, relató.

También se tomó un minuto para referirse en los mejores términos al padre de su hijo Juan Cruz, a quien aseguró haber contactado para poder buscar la mejor forma de darle la noticia al chico, e incluso a los hermanos de éste con quien mantiene una muy buena relación.

Entrevista a Marcela Tauro por Mariana Dahbar - Infancia, Miedos Y Un Mensaje Personal

Cabe recordar que esa misma mañana, en el marco de su programa de radio, Tauro había confirmado la ruptura de la relación con Martín Bisio tras más de seis años juntos, quien al enterarse de la noticia también se puso a su disposición, por ello aclaró en todo momento el hecho de sentirse contenida.

“Uno está preparado y no está preparado, porque los padres son padres y yo me quiero quedar con eso de que la pude disfrutar, la disfruté un montón. Soy una mujer grande y con mi hermana y mi hijo la disfrutamos”, expresó sobre la dicha de haber podido pasar tantos años en compañía de todos.

También reflexionó sobre unas palabras que comentaba con su hermana: “No nos quedemos con lo que no hicimos, porque además con ella hablábamos todo el tiempo, ella me miraba todos los días y me decía ‘hoy te fuiste un poco de mambo, no estuviste bien’. Me quedo con eso”.

“Ayer justo hizo un mes que mi hijo cumplió años y mi mamá disfrutó ese cumpleaños. Fuimos a comer y él después se fue a disfrutar con sus amigos. Ese día fue en una parrilla y al otro se encontraba en mi casa con sus amigos, y ese día la encuentro a mi mamá hablando de política con los pibes. Por eso estoy como tranquila, me fui preparando para esto. Nunca estás realmente preparado, pero estoy en paz. Hasta te digo más, ese día soñé con mi papá que la venía a buscar”, reveló sobre los últimos días con la mujer.

Incluso, pese a ya estar separados, en los últimos días Marcela se trasladó a Rosario para poder estar con su expareja y su familia, quienes se pusieron a su disposición y le pidieron que los acompañe y de esa forma no dejarla sola en estos momentos tan sensibles, por lo que recién en las últimas horas de este domingo regresó a Buenos Aires. Sin embargo, al ser consultada por Flor de la V si ese último encuentro da la pauta de una posible reconciliación, aseguró que no.

