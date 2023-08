Nicki Nicole sorprendió en la fiesta de Gran Hermano Chile: bailó uno de sus hits y habló de su relación con Peso Pluma

Nicki Nicole sorprendió a los participantes de Gran Hermano Chile (Gran Hermano Chile)

El éxito de Gran Hermano en su regreso a la televisión argentina después de cinco años, agitó las aguas en las pantallas de la región. Sus repercusiones en las redes hicieron que otros países siguieran las andanzas de Marcos, Julieta, Alfa y demás participantes. A raíz del suceso, en Chile decidieron hacer su propia versión del reality, buscando reproducir el impacto en su audiencia. Incluso, los hermanitos chilenos se encerraron en la misma casa donde transcurrió la temporada de Argentina. De esta manera, la conducción y el debate del reality se emiten en vivo desde Santiago mientras los concursantes conviven en nuestro país.

Siguiendo con la dinámica habitual del ciclo, los viernes es noche de fiesta y en esta oportunidad los hermanitos trasandinos tuvieron una sorpresa con la aparición de una de las artistas más importantes del momento. La temática de la jornada suponía “fiesta urbana” y para ello, pocas animadoras mejores que Nicki Nicole. La rosarina, referente de las nuevas generaciones, irrumpió ante la sorpresa de los participantes, se animó a cantar con ellos y compartió tragos y anécdotas.

Micrófono en mano, la rosarina ingresó algo tímida a la casa, transitó la pasarela del jardín y se dispuso a recorrer las diversas instalaciones. Mientras comentaba entre susurros la sorpresa por estar allí dentro, y buscaba alguna bebida para ingresar al boliche, desde el estudio relataban cada uno de sus pasos. Se sabe, la lógica del programa indica que los televidentes son, como Gran Hermano, los que todo lo ven, mientras que los participantes solo conocen lo que ocurre dentro de las cuatro paredes y jamás imaginaron quién estaba por abrir la puesta del salón de fiestas.

Nicki Nicole se presenta durante el 62º Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar (EFE/ Adriana Thomasa)

Nicki pegó la oreja y escuchó que del otro lado sonaba su tema “Marisola”, que lógicamente no se tratabade una casualidad. Lo tarareó un segundo e irrumpió en el salón con una exigencia: “Ponémelo de nuevo”. Recién ahí los participantes notaron que la que había ingresado era la cantante del tema que sonaba por los parlantes.

Gritos, emoción, sorpresa, y desconcierto. ¿Qué hacía Nicki Nicole en la fiesta de Gran Hermano? Una vez repuesta la calma, la artista se dispuso a cantar y bailar en el centro, mientras las chicas de la casa la seguían con la coreografía. “¿Qué hay para tomar?”, pidió Nicki, que seguía buscando un trago, hasta que encontró un vaso sin dueño y lo hizo propio, antes de seguir con el mini recital improvisado.

En otro momento de la visita, los concursantes quisieron saber si estaba soltera o en pareja. Vale recordar que luego de separarse de su colega Trueno, a Nicki se la vinculó con otro cantante, el mexicano Peso Pluma. Las fotos y los videos de la pareja paseando por Disney encendieron los rumores de un romance, aunque debido al aislamiento, los hermanitos no contaban con esta información.

Nicki Nicole Y Peso Pluma Juntos En Disney (Instagram)

Lo concreto es que la rosarina se limitó a contestar que está soltera y no dio ningún otro detalle de su situación sentimental. Es sabido que una de las normas para cualquier visita a la casa es no brindar información del afuera, por lo que su respuesta debe ser tomada con pinzas.

Con esta participación, la rosarina ratifica su cercanía con el público chileno, con el que mantiene un vínculo especial. Sin ir más lejos, fue la encargada de cerrar este año la edición del Festival de Viña del Mar, donde recibió muy emocionada las gaviotas de oro y plata, los premios que otorga el festival a petición del público: “Más allá del reconocimiento que son ustedes, lo que me generan no se compara con nada. (…) Este recibimiento me cambia la vida, lo voy a recordar siempre”, expresó la cantante entre lágrimas ante los 15.000 asistentes a la Quinta Vergara.

La artista argentina mostró en el escenario todas las relaciones que la unen a Chile: cantó “La terapia” con el cantante chileno Young Cister, así como el tema “Marisola” con los también chilenos Standly y Cris MJ, y sacó las banderas de Argentina y Chile cosidas por un extremo, bailando arropada de ellas. Además, la rosarina formó parte del jurado profesional encargado de puntuar las competiciones por países, mostrando como su estatura de estrella brilla cada vez más alto en el firmamento latinoamericano.

Seguir leyendo: